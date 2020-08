TALTE TIL FOLKET: Michelle Obama var en av hovedtalerne da første dag av Det demokratiske partiets landsmøte ble avholdt virtuelt natt til tirsdag norsk tid. Foto: DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION HANDOUT / DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION

Michelle Obama hylles etter krafttale: – Kan få svarte velgere opp av stolen

Talen til USAs tidligere førstedame ble den store snakkisen etter dag én av Demokratenes landsmøte. – Hun forsøker å skape Amerikas karakter, sier retorikkprofessor Jens Kjeldsen.

Nå nettopp

Michelle Obama, som var en av hovedtalerne under Demokratenes landsmøte natt til tirsdag, sa blant annet over videolink at «Trump er feil president for vårt land».

Men talen handlet overhodet ikke om politikk, mener retorikkprofessor Jens Kjeldsen ved Universitetet i Bergen. Han har politisk kommunikasjon som et av sine hovedfelt.

– Denne talen handler bare om karakter. Men det er klart at karakter også er politikk, særlig i USA, tilføyer han.

– Det er viktig fordi alt Trump gjorde da han vant ved sist valg, handlet om karakter. Du kan faktisk ikke vinne over Trump ved å snakke om politikk, det var det Clinton gjorde.

Gjennom første halvdel av talen snakker Obama blant annet om at barn i dag ser hva som skjer når vi ikke lenger har empati, og om det å være gode mennesker.

– Det handler selvfølgelig om Trump, selv om det går ti minutter før hun nevner ham. Hun snakker også om verdier som det å være ydmyk, moden, evnen til å lære og vokse. Det er akkurat det hun sier om Joe Biden – i sterk kontrast til Trump, sier Kjeldsen.

– Kan være veldig viktig

Professoren mener en annen styrke er at Obama åpner talen ved å adressere velgere som ikke nødvendigvis er interessert i politikk eller ikke nødvendigvis er demokrater.

Helt åpenbart strategisk, sier Kjeldsen.

– Hun forsøker å skape Amerikas karakter, som hvis jeg hadde sagt «Vi i Norge er folk som alltid tar seg av hverandre». Hvis hun hadde holdt en nedlatende tale som ubarmhjertig kritiserte republikanerne, ville hun ha skapt et helt annet publikum, sier han.

Både Obama og Biden har høy oppslutning blant svarte velgere i USA. Kjeldsen tror imidlertid den tidligere førstedamen, som ifølge New York Times er en av USAs mest populære politiske figurer, kan styrke engasjementet blant denne gruppen.

– Hun avslutter talen med å nevne borgerrettighetsforkjemperen John Lewis og oppfordre folk til å stemme. Jeg tror hun kan være veldig viktig i å få svarte velgere som enten tenker at Joe Biden er litt for langt til høyre eller har gitt opp, opp av stolen, sier han.

«Full av håp»

Den tidligere redaktøren for CBS Evening News, 88 år gamle Dan Rather, skriver på Twitter at Michelle Obama natt til tirsdag har levert en av de mest spennende talene han noen gang har sett under en landsmøte.

– Tøff. Rettferdig. Men full av håp. Formatet gjør det bare mer personlig, skriver han om talen som ble fremført på videolink.

Van Jones, som tidligere jobbet som miljørådgiver i Obama-administrasjonen, kaller talen «mektig».

– Hun har nærværet til en talskhow-vert, timingen til en komiker, innflytelsen til en predikant ... Og alt flyter sammen i denne svært intime måten å snakke på. Mektige, mektige greier, skriver han på Twitter.

Publisert: 18.08.20 kl. 21:42

