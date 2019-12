Dette skjer med brexit nå

LONDON/OSLO (VG) Boris Johnson har gjort et brakvalg i Storbritannia, og lover å endelig få brexit overstått. Det er imidlertid mye som gjenstår før det kan skje. Her er alt du må vite om brexit.

Nå nettopp

Det konservative partiet i Storbritannia – også kjent som «Toryene» – gjorde torsdag sitt beste valg siden 1980-tallet. Partileder Boris Johnson kunne fredag juble over storseieren, og sa i sin vinnertale at landet nå vil være i stand til å få brexit gjennomført.

Men er det egentlig så enkelt?

Vi går gjennom brexit steg for steg, og forklarer hva som nå kan skje med Storbritannia.

les også Rent flertall for Boris Johnson: – Det er et historisk valg

Hva er egentlig brexit?

Det viktigste først. Brexit er kort fortalt det fengende kallenavnet på Storbritannias utmelding av EU. Noe det ved hjelp av en folkeavstemning sommeren 2016 ble besluttet at landet skulle gjøre.

Hva slags valg ble holdt i Storbritannia nå?

Torsdagens valg var et nyvalg, hvor britene skulle velge sin neste leder. Valget har blitt omtalt som det viktigste valget i landet for vår tids generasjon, fordi resultatet vil avgjøre Storbritannias videre skjebne i EU.

Valget var dessuten det tredje på fem år. Statsminister Boris Johnson utlyste nyvalg for å sikre et rent flertall for det konservative partiet slik at han kan få brexit overstått. Johnson fikk det som han ville, og de konservative fikk et soleklart flertall.

Les også: Corbyn varsler sin avgang etter katastrofevalg

Hva betyr resultatet?

Ettersom de konservative fikk mer enn 50 prosent av stemmene, får de flertall i Underhuset. Alle parlamentskandidatene fra partiet har lovet å støtte Johnsons skilsmisseavtale med EU.

Da vil brexit-avtalen gå gjennom Parlamentet, og brexit kan snart bli et faktum.

les også Brexit-Boris i valgduell: – Har fantastisk avtale klar

Hva er neste steg?

EU har gitt Storbritannia en frist til 31. januar til å få godkjent skilsmisseavtalen i Underhuset. Johnson kommer til å forsøke å få denne avtalen gjennom allerede før jul.

Når denne avtalen blir godkjent i Underhuset, har EU og Storbritannia kommet til enighet i vilkårene for å avslutte medlemskapet. Da kan Storbritannia gå over til neste fase: Overgangsperioden.

Hva er overgangsperioden?

Under overgangsperioden har Storbritannia «ett bein i EU og ett utenfor». De er da ikke lenger EU-medlem, men alt vil i praksis fungere som om de fortsatt var det.

les også Boris Johnson holder vinnertale: – Vi klarte det!

I denne perioden, som etter planen skal vare frem til 31. desember 2020, må de finne ut hva som skal skje med forholdet til EU etter brexit. De må blant annet forhandle frem en konkret og detaljert handelsavtale, og de må overføre alt av lovverk fra Brussel til London.

– Det er enormt mye som skal overføres. Det er 46 år med medlemskap som nå skal avvikles, forklarer Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

Når vil utmeldingen skje?

Det er vanskelig å si. Boris Johnson har sagt at Storbritannia vil være helt ute av EU i løpet av 2020. Eksperter har imidlertid liten tro på at de vil få til dette.

Førstelektor Øivind Bratberg ved Institutt for statsvitenskap ved UiO tror 2020 blir et hektisk år for Johnson:

– Han har himla dårlig tid. Det er ikke lenge til 1. januar 2021, da Storbritannia skal være helt ute av EU. Før det skal de forhandle frem en konkret og detaljert handelsavtale, noe som er en veldig komplisert og omfattende affære. De færreste tror det er mulig.

les også Boris Johnson tryglet Trump om å holde seg unna valget

NTNU-professor Kristian Steinnes forklarer det slik:

– Dette er en svær avtale som skal på plass. Da EU og Canada forhandlet tok det syv år, mens Johnson mener han skal klare det på ett. Det er veldig få som har tro på det, det er vanskelig å få til. Vi kan fort stå foran en «no deal»-trussel igjen om et år.

Hva vil «no deal» si?

Hvis britene forlater EU uten å bli enige om en avtale og et tilhørende lovverk, blir det en såkalt «no deal-brexit». Da vil Storbritannia umiddelbart forlate tollunionen og EUs indre marked. Ifølge Finansdepartementet, kan dette også koste Norge dyrt.

Kan det fortsatt bli «no deal»-brexit?

Ja. Johnson hadde opprinnelig en plan om å gå ut av EU uten en avtale. I høst fikk han regjeringen til å skrive under på et dokument der det sto at de var komfortable med å gå ut av EU uten en avtale. Kanskje gjør han dette igjen med den nye regjeringen.

Hvis en ny handelsavtale ikke er på plass innen utgangen av 2020, og Johnson ikke ønsker å utsette overgangsperioden, kan han velge å gå ut uten avtale.

FIKK FLERTALLET: Storbritannias statsminister Boris Johnson lover å få gjennomført brexit så snart som mulig. Foto: Frank Augstein / AP

Hva skjer hvis overgangsperioden blir utsatt?

Egentlig ikke så mye. Johnson har lov til å be om utsettelse i inntil to år. I teorien kan altså overgangsperioden vare helt frem til desember 2022.

Ifølge Bratberg vil det da trolig bli misnøye i Storbritannia rundt dette, men «så lenge man har vedtatt at man skal ut av EU så skal man jo det». Det vil bare ta lengre tid enn det Johnson har sagt.

les også Brexit-mareritt for norsk bedrift: Frykter eksporten vil dø ut

Kan brexit bli avlyst?

Det er ikke noen reell mulighet for at brexit blir avlyst, etter torsdagens valg.

– Brexit kommer til å skje. Det kan vi nå være helt trygge på, sier Bratberg.

Publisert: 13.12.19 kl. 18:14

Mer om