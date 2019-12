DØD: Den 23 år gamle kvinnen ble funnet død 22. desember. Foto: Politiet

Politiet: Kvalte søsteren fordi han var flau over hennes graviditet

Den 19 år gamle broren skal ha kvalt sin fire år eldre søster til døde. Ifølge politiet i Texas fordi han mente hun gjorde skam på familien ved å bli gravid.

Nå nettopp

«Kanskje det er på tide å ta livet av henne», skal 19-åringen ha tenkt etter at han 16. desember hadde en krangel med sin søster.

Det kommer ifølge The Daily Beast frem i offentliggjorte rettsdokumenter etter at den 23 år gamle kvinnen ble funnet drept i en forstad til storbyen Dallas i Texas i forrige uke.

Politiet: Forsøkte skjule drapet som selvmord

Ifølge rettsdokumentene skal søsteren ha sittet på sofaen i deres hjem da broren la armen rundt halsen på henne. Etterpå skal han ha kastet den livløse kroppen hennes i bagasjerommet på bilen, og dumpet liket på et jorde.

Noen dager senere skal han ha returnert, plukket med seg den døde kvinnen, for så å plassere henne i et smug ikke langt fra familiens hjem, før han dro for å spise en fastfood-burger.

– Han ville at familien skulle vite hvor hun var, sier Aaron Woodard hos The Colony-politiet til en lokal TV-kanal.

Ifølge politiet skal motivet ha vært at han var flau. 19-åringen mente søsteren hadde gjort skam på familien ved å bli gravid. Hun var åtte måneder på vei.

– Det ville være bedre om hun ikke var her lenger, skal han ha fortalt politiet.

Men før han skal ha innrømmet å ha drept henne forsøkte han ifølge dokumentene å få drapet til å fremstå som selvmord. Det gjorde han angivelig ved å forfalske et skriv fra søsteren, som skal ha slitt med depresjoner, der det står at hun ønsket å ta livet sitt.

Det var først etter at en overvåkningsvideo viste broren i nærheten av der 23-åringen ble funnet for to dager siden at han tilsto.

Tror han er uskyldig

En bror av den antatte gjerningsmannen og den drepte sier på sin side at han ikke tror på tilståelsen.

– Det gir ikke mening i at broren min ville gjort noe slikt. Enten har han blitt lurt, eller så har noe skjedd, sier han til en lokal TV-stasjon.

Han fortsetter med å si at han kjenner broren sin godt nok til å kunne si at han ikke ville drepe noen.

– Han er veldig snill, veldig positiv, veldig motivert. Han har hjulpet familien, han har hjulpet brødrene mine og han har til og med hjulpet søsteren min.

Den siktede mannen risikerer å bli dømt til dødsstraff.

Politiet har uttalt til Dallas Morning News at saken har vært vanskelig å håndtere.

– Dette er ikke en sak våre etterforskere ønsket seg bare to dager før jul, sier Aaron Woodard hos The Colony-politiet.

Det var kjæresten til den drepte, mannen som også ville blitt far til barnet hun ventet, som først meldte 23-åringen savnet.

Publisert: 25.12.19 kl. 02:23

