Lover ut belønning for tips om savnende Eirin Mikkelsen

Kjæresten til Eirin Mikkelsen (43) lover ut belønning til de som kan komme med ny informasjon i saken. - Hun er det viktigste i livet mitt, sier han til VG.

Norske Eirin Mikkelsen har vært savnet siden julaften i Landskrona i Sverige.

Politiet og Kystvakten startet et omfattende søk etter den savnede kvinnen, men blant annet hunder, dykkere og drone. Lørdag 28. desember ble imidlertid søket avsluttet.

Nå lover kjæresten ut belønning.

– Jeg gir penger til den som kan gi meg informasjon som kan løse saken, skriver han i et innlegg på Facebook.

– Jeg vil bare ha en henne tilbake. Hun er det viktigste i livet mitt, sier han til VG over telefon.

Politiet avsluttet søket uten å ha gjort noen funn. Den frivillige organisasjonen «FIKK» fortsatte søket.

– Etterforskningsleder og Kystvakten har kommet frem til at vi ikke tror det er noe vi har gått glipp av. Derfor blir det ikke nye søk med dykkere, med mindre det kommer ny info, sa pressetalsmann Rickard Lundqvist til VG da søket ble avsluttet lørdag.

Politiet har tidligere sagt til VG at én person observerte kvinnen ved Skeppsbroen i havnen i 23-tiden på julaften. Siden har ingen sett henne. Politiet har også tidligere sagt at de mistenker at den norske kvinnen er utsatt for noe kriminelt.

– Vi har flere etterforskingstiltak igjen, men vi kan dessverre ikke gå i detalj om hva det er, sier Evelina Osson, pressetalsperson i det svenske politiet, til Aftonbladet onsdag.

Hun påpeker at de fortsatt ønsker tips til saken, først og fremst hvis noen har observert noe fra Skeppsbroen og området rundt ved 22-tiden på julaften.

