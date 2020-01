RØYKFULLT: Røyken fra Australias branner har spredt seg til flere land. Bildet er fra Bairnsdale i delstaten Victoria. Foto: Glen Morey, AP

Røyken fra brannene i Australia synlig i Sør-Amerika

Røyken fra brannene som herjer i Australia er observert 12.000 kilometer unna, i Chile og Argentina.

NTB-AFP

Det opplyser værmyndighetene i de søramerikanske landene mandag.

– I morgentimene var solen i rødaktige toner. Det skyldes en sky av røyk som kommer fra brannene, sier Patricio Urra som leder meteorologmyndigheten i Chile.

Skyen har steget til rundt 6000 meter over havet. Det er ingen meteorologisk grunn til at den skal falle tilbake til jorden, opplyser Urra, og tilføyer at røyken ikke vil påvirke chilenere.

Også i Argentina opplevde de en rødere sol enn normalt mandag, og det ventes at røykskyen kan nå delstaten Rio Grande do Sul i Brasil.

I Australias naboland New Zealand var himmelen over Auckland, mer enn 2000 kilometer fra Sørøst-Australia, dekket av et oransje røykteppe tidlig søndag, ifølge Reuters.

ORANSJE: Himmelen over Auckland i New Zealand søndag. Foto: TWITTER @ZIMENAJ / REUTERS

Massive branner har herjet i Australia siden september. Minst 25 mennesker har mistet livet, og over 2000 hjem er blitt ødelagt.

Brannene har også ført til massive ødeleggelser for fauna og flora, og over 800 millioner dyr er rammet.

Om lag 500 millioner dyr, flere av dem utrydningstruede arter, har mistet livet i brannene, ifølge anslag fra organisasjonen Zoos Victoria, som arbeider med utrydningstruede dyrearter.

I helgen snakket VG med brannmannen Russel Scholes, som mistet huset da brannen herjet i landsbyen Balmoral før jul:

