LOVER JULEGAVE: Det har vært spekulert mye på Kim Jong-uns «julegave» til Donald Trump. Foto: KCNA / X02538

Kims «julegave» til Trump: – Engstelig for en skikkelig provokasjon

Atomprøvesprenginger, raketter eller cyberangrep: Kim Jong-uns julegave til Donald Trump vil neppe passe under juletreet. Den nordkoreanske lederen vil gjøre noe han ikke har gjort før, mener forsker.

De siste ukene har den nordkoreanske lederen Kim Jong-un vist seg frem på ulike måter. Han har blant annet ridd på Paektufjellet, som er hellig for nordkoreaner, og gitt president Donald Trump en frist for å endre landets holdning mot Nord-Korea, før eventuelle nye atomsamtaler.

I starten av desember advarte det nordkoreanske utenriksdepartementet om at landet ville gi USA en «julegave».

Flere internasjonale medier, som CNN og nyhetsbyrået Reuters, har stilt spørsmål ved hva denne gaven kan være. Men det er vanskelig å si noe konkret om den nordkoreanske diktatorens planer.

Kim Jong-un er opptatt av å tiltrekke seg oppmerksomhet, ifølge historiker og Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Stein Tønnesson.

– Ved å signalisere at han snart skal gjøre noe dramatisk, har han allerede lykkes med å tiltrekke seg verdens oppmerksomhet, påpeker Tønnesson.

Samtidig sier forskeren at Kim Jong-un har for vane å levere på det han lover. Når han truer med noe, er det sannsynlig at han følger opp.

– Jeg er engstelig for at han kan planlegge en skikkelig provokasjon, sier han.

Tønnesson mener hensikten i det Kim Jong-un gjør er å presse Trump til å få fortgang i forhandlingene.

– Hans neste provokasjon blir trolig ikke noen gjentagelse av det han har gjort før. Men vi kan bare gjette hva den nordkoreanske lederens planer er, sier han.

FRIST UT ÅRET: Kim Jong-un har gitt president Donald Trump en frist ut året for å endre landets holdning mot Nord-Korea, før han eventuelle nye atomsamtaler. Her er Trump avbildet 5. desember i år. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Tønnesson tenker seg følgene scenarioer:

Ny satellitt:

Ifølge Tønnesson kan Kim Jong-un ha planer om å skyte en rakett opp i rommet for å sette en satellitt i bane rundt jorden.

De fleste ekspertene CNN har snakket med, mener at satellittoppskytning er mest sannsynlig. De siste ukene har landet rapportert om flere «vellykkede tester».

– Det er provoserende fordi en slik rakett også vil kunne brukes til å ramme USA, sier Tønnesson.

Likevel tror ikke Tønnesson at dette er det mest sannsynlige scenarioet. Nord-Korea har gjort det før.

Rakett som tåler luftlaget:

Tønnesson tror derimot at det er mer sannsynlig at Kim Jong-un vil vise at han kan få en ballistisk rakett til å komme ned i luftlaget uten at stridshodet blir ødelagt av friksjon.

– Det vil sannsynliggjøre at han kan ramme mål med atomvåpen, sier han.

RAKETTBASE: Satellittbilder fra mars i år skal vise at Nord-Korea bygger opp en rakettbase. Foto: DIGITALGLOBE HANDOUT / CSIS/BEYOND PARALLELL/DIGITALGLOB

Hvis han kan få amerikanerne til å tro at han kan ramme en amerikansk by, kan det føre til at USA ikke våger å angripe ham.

– Jeg tviler likevel på at Nord-Korea utviklet den teknologien som skal til for dette, sier han.

Atomprøvesprengning:

Selv om Tønnesson nevner atomprøvesprengning som en mulighet, tror han ikke at det blir den spesielle «jule- eller nyttårsgaven».

– For det første har han gjort det før. For det andre kan nordkoreanerne selv ha blitt skremt av den forrige prøvesprengingen i 2017, som ble svært kraftig og førte til at et fjell nær Kina ble delvis ødelagt.

Ifølge CNN kalte Nord-Korea en prøvesprengning i 2017 en «gave» til Washington. De mener en atomprøvesprengning vil være mer provoserende enn satellitter.

Tønnesson mener også at det er usannsynlig at Nord-Korea vil prøve seg med noe så farlig som en prøvesprengning i atmosfæren.

RAKETTER: Nord-Korea har i år kjørt flere tester av rakettoppskytinger. Det er usikkert når dette bildet, som ble frigitt tidligere i år, ble tatt. Foto: KCNA / X02538

Styrt rakett:

– En mer sannsynlig mulighet er at Kim Jong-un sender ut en mellomdistanserakett og prøver å vise at den kan styres mot et presist mål, sier Tønnesson.

Om Nord-Korea kan styre en mellomdistanserakett mot et spesifikt mål, eller rundt Japan, vil gjøre et kraftig inntrykk og skape sterke reaksjoner i Japan.

Ved å ramme et mål i, eller nær, Japan, vil den nordkoreanske lederen også kunne teste alliansen mellom USA og Japan.

– Det ville blitt en voldsom provokasjon mot Abe Shinzos regjering og teste Japan og USAS vilje til å gjennomføre militære mottiltak, sier han.

Cyber- eller terrorangrep:

Kim Jong-un kan også ha vurdert andre tiltak, ifølge Tønnesson.

– Et cyberangrep på amerikanske mål er kanskje tenkelig. Hvis Nord-Korea har skaffet seg kapasitet til å gjennomføre noe slikt, vil det virkelig være noe nytt, mener han.

Tønnesson tror neppe at Nord-Korea gjennomfører et terrorangrep og heller ikke noe direkte angrep på Sør-Korea. Sør-Koreas president Moon Jae-in er den som har hjulpet Nord-Korea til å komme i forhandlingskontakt med USA, minner han om.

AVTALE?: Ekspertene spekulerer på om Kim Jong-un vil provosere Trump for å få på plass en avtale. Foto: Susan Walsh / AP

Vil unngå krig

– Hvorfor har Nord-Korea valgt å kalle det en «julegave»?

– Det er ikke Kim Jong-un selv som har sagt det, men hans viseutenriksminister. Hensikten er nok å skremme. Denne ordbruken har jo allerede gjort inntrykk på VG og andre medier, sier Tønnesson.

Uansett driver Kim Jong-un med et tøft spill mot Trump, slår Tønnesson fast. Han tror at den nordkoreanske lederen ønsker å provosere Trump, men uten å ødelegge muligheten til nye forhandlinger.

Kim kan ha som mål å holde seg på toppen av Trumps dagsorden, i en tid der den amerikanske presidenten er på vei inn i en riksrettstiltale og snart skal drive valgkamp, tror Tønnesson.

Han går ut fra at Trump-administrasjonen allerede har diskutert hvordan de skal møte en eventuell provokasjon fra Nord-Korea. Mange amerikanere synes ikke at Trump har vært tøff nok i Syria, Afghanistan eller mot Iran, påpeker han.

Det vil kanskje kunne tjene Trump å få en ny Korea-krise som trekker oppmerksomheten bort fra hans problemer hjemme, mener Tønnesson.

CNN har snakket med ekspert på Nord-Korea, Evans Revere, som mener USA og Sør-Korea vil kunne bruke militærmakt:

– Jeg ser en risiko for at Trump prøver å vise militær handlekraft overfor Nord-Korea – og at han og Kim vikler seg inn i en konfrontasjon som fører til et krigsutbrudd. Det kan skje selv om ingen av dem egentlig ønsker krig.

Publisert: 16.12.19 kl. 01:18

