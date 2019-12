MØTE: Italiensk politi filmet mens sjefer fra ’Ndrangheta-kartellet møttes. Foto: HANDOUT / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE

Her møtes mafiabossene mens politiet spaner

334 personer er ble torsdag pågrepet i en storstilt aksjon mot en av de mektigste familiene i italiensk mafia.

Listen over pågrepne inkluderer politikere, advokater, revisorer og lokale polititjenestemenn, ifølge the New York Times.

3000 politiansatte gjennomførte en koordinert aksjon i morgentimene torsdag.

Operasjonen beskrives som en av de mest omfattende mot mafiakartellet ’Ndrangheta på flere år, og strakk seg fra sørspissen i Italia til Sveits, Tyskland og Bulgaria.

Operasjonen var egentlig planlagt å gjennomføres fredag, men ble flyttet fram til torsdag i all hast. Etterforskere oppdaget at noen hadde tipset de kriminelle om pågripelsene.

– Kan du forestille deg hva det betyr å flytte om på 3000 personer innen 24 timer? spør statsadvokat Nicola Gratteri retorisk under en pressekonferanse.

Han er førstestatsadvokat i byen Catanzaro i Calabria og ansvarlig for straffeforfølgingen av ’Ndrangheta-familien. Mafiakartellet har vokst seg enorme og er i dag regnet som Italias mektigste klan.

– Det er galskap, men vi måtte handle, sier Gratteri.

Tok sentral mafiaboss

’Ndrangheta har historisk vært basert i området Calabria, og har vokst seg større enn Cosa Nostra-grupperingen på Sicilia. De kontrollerer store deler av kokainrutene i Europa, ifølge italienske myndigheter.

En av de pågrepne er Luigi Mancuso, mannen politiet regner som lederen i ’Ndrangheta-kartellet.

– Innsatsen har fullstendig vingeklippet toppene i Mancuso-familien, sier Gratteri.

De skal ha bånd til USA, ifølge Gratteri, og har infiltrert lokalpolitikken og den offentlige administrasjonen i hjembyen Vibo Valentina.

Eks-parlamentsmedlem siktet

Politiet i Calabria har også arrestert et tidligere parlamentsmedlem, en advokat, en høytstående lokalpolitiker og en mengde offentlig ansatte.

De er siktet for en rekke lovbrudd, fra drap, utpresning og hvitevasking av penger, til narkotikasmugling, korrupsjon og mafiavirksomhet.

Politiet beslagla dessuten eiendeler og kontanter til en anslått verdi av 15 millioner euro, om lag 150 millioner norske kroner.

Publisert: 20.12.19 kl. 07:20

