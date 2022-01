Ukraina-konflikten: USA har svart skriftlig på russiske krav

NEW YORK/OSLO (VG): USA har oversendt sitt skriftlige svar på russiske krav som president Vladimir Putin satte fram i desember, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse onsdag.

Det er ventet at Nato vil gjøre det samme senere onsdag kveld. Blinken startet sin pressekonferanse rundt klokken 18.45.

USA og Nato tilbyr Russland forhandlinger – hvis Russland velger et diplomatisk spor og reduserer den militære trusselen mot Ukraina, sier Blinken.

I det skriftlige svaret har USA tatt en prinsipiell og pragmatisk evaluering av Russlands bekymringer. Svaret reflekterer at USA er åpen for ytterligere dialog. Dokumentet vil ikke bli offentliggjort av diplomatiske årsaker, sier Blinken.

Russland har krevd at Ukraina aldri kan bli medlem i Nato og at allierte styrker må trekkes ut av Nato-landene i øst.

Det var ventet at både USA og Nato blankt vil avvise disse kravene, men heller tilby forhandlinger.

Det jobbes med å forhindre krig i Europa. Natos plan er å tilby Russland tre hastemøter med konkrete forslag til dagsorden de neste ukene.

Nato-sjef Jens Stoltenberg vil orientere mediene fra Brussel klokken 19 norsk tid.

PRESSEMØTE: USAs utenriksminister Antony Blinken ga onsdag siste nytt om Ukraina-krisen. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Konflikten mellom Russland, USA og Nato tilspisser seg stadig, til tross for en rekke møter, forhandlinger og andre diplomatiske fremstøt mellom partene.

Situasjonen på grensen til Ukraina har vært anspent i flere måneder, der rundt 100.000 russiske soldater er utplassert.

USA jobber for at konflikten skal behandles i FNs sikkerhetsråd før Russland tar over formannskapet 1. februar.

Forrige uke møttes Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov for møter i Genève i Sveits. Blinken gjentok en advarsel om at Russland vil bli møtt med en rask samlet respons fra USA og deres allierte dersom de beveger seg over grensen til Ukraina. Lavrov på sin side hevdet at Russland aldri har truet det ukrainske folket.