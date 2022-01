PRESIDENTKANDIDAT: Fransk-colombianske Ingrid Betancourt, som ble verdenskjent da hun satt i fangenskap i seks år på 2000-tallet, offentliggjorde på en pressekonferanse i Bogota tirsdag at hun vil bli president i Colombia.

Nå vil Farc-gisselet Ingrid Betancourt bli president i Colombia

Den colombianske politikeren Ingrid Betancourt, som var gissel hos Farc-geriljaen i seks år, stiller som kandidat i presidentvalget i mai. Hun ønsker forsoning og slutt på volden i det krigsherjede landet.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Betancourt ble et symbol på krigens brutalitet i Colombia på 2000-tallet, men også på landets forsøk på forsoning, skriver The New York Times.

– I dag er jeg her for å avslutte det jeg startet sammen med mange av dere i 2002. Jeg er her for å representere 51 millioner colombianere som ikke får rettferdighet fordi vi lever i et system som er laget for å belønne kriminelle, sa Betancourt da hun kunngjorde kandidaturet sitt.

– Min historie er den samme historien som alle colombianere. Mens jeg og mine kolleger ble lenket fast rundt halsen, har colombianske familier blitt lenket fast av korrupsjon, vold og urettferdighet, sa hun.

IKONISK BILDE: Bildene av Ingrid Betancourt gikk verden rundt på 2000-tallet, da myndighetene forsøkt å fri henne fra årevis i fangenskap i jungelen.

Betancourt stiller til valg for miljøpartiet Grønt oksygen, som hun var med på å grunnlegge i 1998.

I 2002 ble Betancourt bortført av den venstreorienterte Farc-geriljaen mens hun drev valgkamp, og først seks år senere i 2008 ble hun løslatt.

Hun har selv fortalt i flere bøker om den brutale behandlingen hun fikk og at hun forsøkte å rømme flere ganger.

Politisk stillstand

Regjeringen og Farc-geriljaen undertegnet en fredsavtale i 2016 etter mer enn 50 år med krigføring. For sin forsonende linje vant partene fredsprisen i 2016. En rekke andre geriljagrupper har dog fylt voldsvakuumet i tiden etter og fortsatt kamper.

I et land med 50 millioner innbyggere er ni millioner personer registrert som ofre i konflikten av myndighetene, ifølge New York Times.

Kritikere mener at regjeringen ikke har gjort nok for å ta et oppgjør med ulikheten og fattigdommen som har drevet konflikten, som de lovet i fredsavtalen.

MÅNEDSLANGE DEMONSTRASJONER: Flere tusen tok til gatene mot myndighetene i Colombia i mai i fjor. Colombia satte blant annet inn militæret mot demonstrantene, og deres fremferd ble fordømt av myndigheter verden over.

Mange colombianere er lei av den politiske stillstanden. Frustrasjonen kom til syne blant annet da tusenvis tok til gatene i mer enn en måned for å vise sin misnøye i fjor vår, en situasjon som også ble forverret av pandemien. Det kan bane vei for opposisjonen.

Forsoningens balsam

– Kan Ingrid bli en balsam for dem som kjemper mot de negative følelsene vi kjenner på nå? spør den politiske analytikeren Sergio Guzman, som holder til i Bogota.

Overfor New York Times sier han at hennes kampanje vil gi svar. Betancourt engasjerer seg sent i valgkampen, flere måneder etter alle andre kandidater. Guzman omtaler kampanjen som en «Hail Mary», et begrep som brukes om et desperat siste forsøk. Valgdagen er 29. mai.

Spørsmålet er hva colombianere vil ha: Videreføring av det etablerte, venstrepopulisme – eller forsoning.

Betancourt må selge ideen om at forsoning er bedre enn populisme, ifølge Guzman.

– Alle våre valg har vært frykt, håp og hat. Ingen valg har noensinne blitt kjempet på grunnlag av medfølelse og forsoning

Trakk seg tilbake

Det er mer enn 20 kandidater til valget. Det politiske segmentet er grovt sett delt i tre. Regjeringspartiene og president Ivan Duque representerer høyrefløyen og det etablerte. Venstresiden ledes an av populisten Gustavo Petro, som tidligere var borgermester i hovedstaden Bogota. Han leder på målingene og har løftet folks frustrasjon rundt korrupsjon og ulikhet.

VENSTREPOPULIST: Opposisjonsleder Gustavo Petro leder foreløpig på målingene i Colombia.

Betancourt tilhører sentrumsfløyen, men her er det også flere andre kandidater: Hun har på ingen måte vunnet allerede, selv om hun er en svært kjent figur.

Kritikere mener hun kommer inn for sent til å utgjøre noen særlig forskjell, mens andre mener hun gjør sentrumsalternativet mer attraktivt for velgere.

Først må hun vinne fram under de innledende valgrundene i mars. Der kjemper hun blant annet mot en annen sentrumskandidat, den tidligere helseministeren Alejandro Gaviria.

Betancourt trakk seg i stor grad tilbake fra offentlighetens lys etter at hun ble løslatt og har brukt mye av sin tid med familien i Frankrike, skriver nyhetsbyrået AP. Hun gjorde comeback i den colombianske politikken i fjor.

– Vi har et vindu, en mulighet som kommer en gang hver generasjon, til å legge igjen den grusomme volden som vi har levd med hele våre liv. Jeg vil at vi skal åpne det vinduet og slippe lyset inn, sa hun i et intervju med New York Times i fjor.