NEDERLAG: Storbritannias statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse i London i november i fjor, i forbindelse med coronapandemien.

Trippelsmell for Boris Johnson: Mister to mandater og partisekretær

Etter flere skandaler i partiet, mister Storbritannias statsminister Boris Johnson og De konservative to mandater til Labour og Liberaldemokratene.

Silje Lien Sveen

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag vant Liberaldemokratene og Labour i England hvert sitt suppleringsvalg til parlamentet.

Bakgrunnen for valget er en rekke skandaler som har rammet De konservative den siste tiden. I april trakk politikeren Neil Parish seg, etter å ha innrømmet å ha sett på porno på mobilen under to møter i det britiske parlamentet.

Ikke lenge etter ble representanten Imran Ahmad Khan fra samme parti, dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Liberaldemokratenes kandidat Richard Foord, vant et mandat i Devon i Sør-England, et mandat De konservative har holdt siden 1800-tallet. I sin aksepttale, benyttet Foord anledningen til å oppfordre statsminister Boris Johnson til å gå av.

Samtidig ble det klart at Simon Lightwood fra Labour har tatt et mandat i valgkretsen Wakefield i West Yorkshire i Nord-England.

SEIER: Labours Simon Lightwood møter pressen etter å ha vunnet mandatet i Wakefield fredag.

– Jeg tror folk er lei av løgnene og bedrageriet vi har sett fra statsministeren, og de krever forandring, uttalte Lightwood ifølge Sky News.

Labour og Liberaldemokratenes seier anses som et ydmykende nederlag for De konservative.

– Dette ser ut som en klar seier. Folket i Tiverton and Honiton har hevet røsten for landet, sa en talsmann for Liberaldemokratene før seieren var et faktum.

Partisekretær går av

Fredag morgen varslet De konservatives partisekretær Oliver Dowden sin avgang. I et brev til statsministeren, skrev han ifølge The Guardian at partiet ikke lenger kan fortsette med «business as usual».

– Noen må ta ansvar, og jeg har kommet fram til at det ikke vil være rett for meg å bli sittende under disse omstendigheter.

TREKKER SEG: Partisekretær for De konservative Oliver Dowden, her under en pressekonferanse i Manchester i oktober, 2021.

I brevet påpekte han også at partiets støttespillere er skuffet over de siste hendelsene og at han «deler følelsene deres».

Statsminister Boris Johnson har derimot avvist at han vil gå av på grunn av valgtapet, og uttalte ifølge Sky News at det ville være «sprøtt» om han skulle gå av hvis han mistet de to mandatene.

– Jeg må høre på det folk sier. Vi skal kjøre på og møte befolkningens bekymringer, sier Johnson til britiske medier fra Rwanda, hvor han deltar på et toppmøte fredag.

Skandaler

Den siste tiden har vært krevende for Boris Johnson og partiet hans.

Johnson har over en lengre periode vært under press på grunn av den mye omtalte «partygate-skandalen», hvor han ble anklaget for å ha brutt coronareglene under en fest i Downing Street, noe han flere ganger nektet for.

Et mistillitsforslag fra hans egne partifeller i juni felte nesten statsministeren, men forslaget ble stemt ned med knapp margin.

Det konservative partiet tapte også flere valgdistrikter i London i mai, hvor Labour har vunnet i Westminster, for første gang noensinne.