Nakstad om den nye virusvarianten: − Vanskelig å unngå

Mye er fortsatt uvisst ved den nye varianten, men forskerne bekymrer seg over det de nå ser. Espen Rostrup Nakstad sier det trolig er vanskelig å unngå at varianten sprer seg til Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fredag et spesialmøte for å gjøre en vurdering av den nye varianten, B. 1.1.529, som først ble oppdaget i Sør-Afrika.

I Gauteng-provinsen i Sør-Afrika, har andelen positive prøver økt fra 1 prosent til 30 prosent på tre uker. Der er den i ferd med å utkonkurrere deltavarianten svært raskt.

Varianten er påvist i Sør-Afrika, Hongkong og Botswana.

Den nye varianten har mange flere mutasjoner enn andre varianter – og flere av dem knyttes til økt smittsomhet og unndragelse av immunitet. Det er altså antallet mutasjoner som bekymrer virologer og immunologer.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttrykker bekymring for den nye virusvarianten ovenfor VG.

– Den har vist egenskaper som er urovekkende ved at den veldig raskt har utkonkurrert deltavarianten, og det er funnet ganske mange mutasjoner på piggene på viruset som passer godt overens med at den har blitt mer smittsom, sier han til VG.

Ti mutasjoner bekymrer spesielt

I Gauteng-provinsen der Johannesburg ligger, har det spredd seg veldig raskt, særlig i studentmiljøer. I løpet av to uker har denne varianten tatt over helt for deltavarianten i den provinsen, ifølge Nakstad.

Han sier at dette tilsier at virusvarianten er mer smittsom enn deltavarianten.

Da deltavarianten ble påvist i sin tid, var det to, tre mutasjoner som vakte bekymring. I den nye varianten har forskerne ifølge Nakstad funnet over 30 mutasjoner i piggproteinet i viruset – «taggene» som stikker ut.

Ti av disse mutasjonene har skjedd i det reseptorbindende domenet – der viruset fester seg til kroppen. Det er spesielt disse ti mutasjonene som skaper bekymring nå.

– Hvis den delen endrer seg mye, så vil antistoffene ikke passe like bra, og da vil vaksineeffekten kunne bli redusert. Det er det man er mest bekymret for nå, sier Nakstad til VG.

Når viruset endrer seg vesentlig i den delen som fester seg til kroppen, vil det potensielt kunne påvirke immuniteten man får etter gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon.

Helsedirektøren sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvordan virusvarianten påvirker sykdomsforløpet og risikoen for alvorlig sykdom.

– Vi vet ingenting om det blir flere innleggelser på grunn av denne varianten. Foreløpig vet vi at den trolig er mer smittsom, men ikke sikkert den gir mer alvorlig sykdom.

Vanskelig å unngå

Virusvarianten er foreløpig ikke påvist i Europa, og Nakstad sier at norske myndigheter følger nøye med på informasjon fra andre land om det skulle bli påvist andre steder.

Han vedgår at det er vanskelig å hindre en ny virusvariant å komme inn i Norge, spesielt dersom den er veldig smittsom.

– Man kan bremse det, og man kan bremse det i kritiske perioder som for eksempel gjennom vinteren, men det er vanskelig å unngå den om den er så smittsom, sier han.

Storbritannia har allerede rødlistet seks afrikanske land, som innebærer at flyginger blir stanset og alle briter som kommer fra området må i karantene.

– Når det gjelder reiseforbud rundt i Europa, så er dette noe norske myndigheter selvsagt vil se på. Dette er diskusjoner som er rundt om i Europa i dag, sier han.

Nakstad sier at Helsedirektoratet fortløpende vurderer hvilke råd de vil gi til norske myndigheter om hvilke tiltak som burde være for å kunne fange opp viruset om det kommer til landet.

– Det går på hvem vi skal teste og hvordan vi skal innrette TISK-apparatet for å passe på at dette ikke skaper mer problemer for oss enn det trenger å gjøre, sier han.

– Dominerer

Direktør i det sørafrikanske smittevernbyrået (CER) I) Tulio de Oliveira skriver på Twitter at antall mutasjoner i den nye varianten skaper bekymring.

– Travel dag med B. 1.1.529 – en variant som skaper stor bekymring, skriver han.

– På under to uker dominerer den nå påviste smittetilfeller etter en knusende deltabølge i Sør-Afrika, skriver han.

– Vi jobber døgnet rundt med å forstå effekten på smittsomheten, vaksinene, reinfeksjoner, sykdomsforløp og påvisning.

De Oliveira etterlyser finansiering fra verdenssamfunnet for å støtte arbeidet nye virusvarianter.

Dersom varianten blir betegnet som en bekymringsvariant, vil den få navnet «ny».