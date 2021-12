BRYTER SAMMEN: Alec Baldwin tar til tårene under et intervju med ABC News om skytetragedien under innspillingen av filmen «Rust». ABC har lagt ut klippet på twitter, hele intervjuet vises torsdag.

Alec Baldwin i intervju: − Jeg trakk ikke av våpenet

I et lengre intervju med ABC News åpner skuespiller Alec Baldwin for første gang skikkelig opp om hva som skjedde da han skjøt og drepte en filmfotograf under innspillingen av filmen «Rust»

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Avtrekkeren ble ikke trukket av. Jeg trakk ikke av våpenet, sier han i en smakebit av intervjuet, som kanalen har publisert på Twitter.

Her blir han intervjuet av George Stephanopoulos. Intervjuet sendes på ABC News klokken 02 natt til fredag, norsk tid.

Filmfotografen Halyna Hutchins ble drept og regissøren Joel Souza ble såret av den samme kulen da Baldwin avfyrte en rekvisittrevolver mens han øvde på en scene i slutten av oktober. Revolveren viste seg ved en feil å være ladet med skarp ammunisjon.

– Jeg ville aldri pekt på noen med et våpen og trukket av, aldri, sier Baldwin i intervjuet.

TRAGEDIEN: Skuespiller Alec Baldwin, her like etter det fatale skuddet som førte til at filmfotograf Halyna Hutchins omkom.

Han kommer også inn på hvem Hutchins var for kollegene som jobbet med henne.

– Hun var en som ble elsket, likt og sett opp til av alle som jobbet med henne, sier Baldwin før han bryter ut i gråt og løfter hånden til ansiktet.

– Hva tror du skjedde? Hvordan kunne en skarp kule være på filmsettet?

– Jeg har ingen anelse. Noen ladet våpenet med en skarp kule, en kule som aldri skulle vært på eiendommen, sier Baldwin.

ABC har også laget et to timer langt dokumentarprogram om hendelsen under filminnspillingen.

KULISSENE: Filmsettet på Bonanza Creek Ranch, hvor «Rust» spiltes inn frem til skyteulykken.

Ransaker ammunisjonsleverandør

Tirsdag ble det også klart at politiet undersøker en ammunisjons- og våpenleverandør i Arizona i sammenheng med skyteulykken.

I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

Spørsmålet politiet fremdeles jobber med å besvare, er hvordan våpenet endte opp ladet med skarp ammunisjon. Nå har de fått innvilget ransakelsesordre for å undersøke ammunisjonsleverandøren PDQ Arm & Prop.

Det viser rettsdokumenter VG har fått tilgang til fra en domstol i fylket Bernalillo i delstaten New Mexico. I ransakelsesordren bes politiet om å beslaglegge blant annet ammunisjon, video- og bildemateriale og dokumenter som kan belyse hvilken ammunisjon firmaet leverte til settet på «Rust».

Saksøkt av kollegaer

To av Baldwins kollegaer fra «Rust» har gått til rettslige skrittham etter den tragiske hendelsen.

Regiassistenten som ringte nødnummeret, er en av de som har gått til sak mot Alec Baldwin og de andre produsentene. Hun sa at våpenet som drepte filmfotografen, aldri skulle vært avfyrt i utgangspunktet.

Også lysansvarlig Serge Svetnoy gått til sak for det han mente var «uaktsomme handlinger» på filmsettet.

Selv har Baldwin tidligere kommentert hendelsen, etter å ha blitt forfulgt av en skare av paparazzifotografer.