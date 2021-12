SNUDDE LIVET PÅ HODET: Hilary Messer-Barrow var en typisk byjente som nå bor 500 kilometer unna nærmeste by.

Hilary (32) bor fem timer unna nærmeste matbutikk: − Beste avgjørelsen i mitt liv

32 år gamle Hilary elsket shopping, restauranter og byliv. Så fikk hun sjokkbeskjeden som førte til et liv i isolasjon.

Av Vilde Haugen

Hilary Messer-Barrow levde et urbant liv i et av Canadas største byer. Her så hun for seg å bo resten av livet.

– Jeg hadde en trygg jobb, en påbegynt doktorgrad og familie i umiddelbar nærhet. Jeg hadde det kjempebra, forteller hun.

Første januar 2019 flyttet hun fra Vancouver til Beaver Creek.

Antall innbyggere? 93.

Temperaturen denne januardagen? Minus 47 grader.

Beaver Creek befinner seg i Yukon, på grensen til Alaska. Da Hilarys samboer, som jobber som offentlig ansatt, ble stasjonert i den avsidesliggende bygda, ble hun først og fremst sjokkert.

– Ærlig talt tenkte jeg at det var en forbannelse i starten, men det har vist seg å være den beste avgjørelsen i mitt liv, forteller Hilary til VG.

EKSTREMKULDE: Byjenta fra Vancouver har alltid likt vinteren, men i Yukon er vinteren usedvanlig kald. Dagen hun flyttet dit, viste temperaturstokken minus 47 grader.

Det finnes kun en vei inn og ut av bygda: Alaska Highway. Blunker du idet du kjører forbi, er stedet borte, forteller Hilary.

Her finnes en bensinstasjon, en liten skole, motell, en restaurant og helsestasjon, samt et felles bank- og postkontor. Turistsenteret har vært stengt siden pandemiens inntog.

For Hilary virker coronaviruset nesten uvirkelig.

– Utenom at turistsenteret er stengt, er det omtrent ingenting her som tilsier at vi er midt i en pandemi.

STIV PRIS: Da Hilary skulle bestille noen møbler til Beaver Creek, ble prislappen i stiveste laget.

Ikea-frakt på en million dollar

32-åringen, som er fra Vancouver, omtaler seg selv som en typisk byjente. Hun elsket å shoppe, og lagde omtrent aldri mat selv.

– Jeg var en materialistisk person. men etter at jeg flyttet hit, har jeg gjennomgått et mentalt skifte.

Utfordringene med å bo så langt fra sivilisasjonen er mange. Det fikk byjenta raskt erfare da hun skulle bestille noen møbler fra Ikea til sitt nye hjem.

– Da jeg skrev inn postnummeret, viste fraktprisen 999.999 amerikanske dollar! Det var en ganske kreativ og morsom måte å fortelle oss at de ikke ville sende varer til oss.

Shoppingmulighetene er altså begrenset. nærmeste matbutikk befinner seg i Whitehorse – nesten 500 kilometer unna. En handletur for å kjøpe mat betyr en ti timers kjøretur tur-retur.

– Har jeg glemt noe på butikken, er det ikke stort jeg kan gjøre med det.

FØLGESVENN: Hunden Chilli, som egentlig heter Chilikoot etter en historisk vandretur, holder Hilary med mye selskap.

Hilary og mannen handler derfor mat og dagligvarer hver 6–8. uke. Fordi ferskvarer ikke holder seg så lenge, har de lært seg å bli kreative i matlagingen når det begynner å bli tomt i kjøleskapet.

– Det blir mye bønner, linser, poteter og havremelk. Men vi har heldigvis en egen grønnsakshage om sommeren.

MENTAL HELSE: Hilary finner mye glede og terapi i å være ute i naturen.

Lever med kreft

Den unge kvinnen har også måttet takle utfordringer hun ikke så komme. Nylig ble hun diagnostisert med myeloproliferative neoplasmer (MPN), en type blodkreft som skyldes mutasjoner i stamceller i benmargen.

Hilary lever altså med kreft, på et sted hvor nærmeste sykehus er mange timer unna. Men hun liker ikke å omtale seg som kreftsyk.

– MPN har bare nylig blitt klassifisert som en krefttype, og det jeg lever med er ulikt fra hva mange andre kreftsyke går igjennom. Jeg var i utgangspunktet bekymret for å leve her ute med sykdommen, men jeg føler meg mye mer trygg nå. Vi har en sykepleier som kan bistå meg hvis jeg trenger det, og en lege kommer opp et par ganger i måneden. For større prosedyrer drar jeg til Whitehorse og Vancouver.

Mental utfordring

32-åringen forteller at ensomheten riktignok har tært på psyken.

– En ting er å takle elementene, kulden, mørketiden og miljøet. Men en må også være mentalt sterk for å takle isolasjonen.

Hilary er riktignok ikke alene. I tillegg til samboeren, som hun nå er gift med, har hun hunden Chili som en fast turvenn.

– Jeg har alltid likt friluftsliv, men innså ikke før jeg flyttet hit hvor sterkt det kunne være for den mentale helsen. Det er nesten som terapi, sier hun.

– Selv i minus 40 grader!

Opprinnelig skulle Hilary og mannen bo i Yukon i tre år. Nå, tre år senere, har de forlenget oppholdet med minst ett år til. Hilary jobber på skolen, og deler hverdagen sin på TikTok og Instagram.

– Det er vanskelig å forestille seg å forlate dette stedet, men vi vet nå at «hjem» er en følelse vi kan skape uansett hvor vi går. Det er klart jeg savner venner og familie, men vi vet at vi aldri vil flytte tilbake til en by. Ideelt sett ser vi for oss å eie litt land i fremtiden, slik at vi kan leve mer bærekraftig.

32-åringen forteller til VG at hun besøkte Norge i 2009.

– Jeg besøkte Oslo, Lillehammer og Bodø, og elsket hvert sekund av turen. Kanskje var det en forløper til eventyret mitt i Nord-Canada.