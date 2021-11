KOM SEG UT: Patrick ble barnesoldat som 14-åring.

Ble barnesoldat etter at foreldrene ble drept: − Hevn var det eneste jeg tenkte på

«Patrick» var 14 år gammel da foreldrene hans ble drept og han selv ble tvunget til å bli barnesoldat.

Publisert: Nå nettopp

Patrick var på skolen i en by i Den demokratiske republikken Kongo da han fikk høre at det hadde vært kamper i høylandet der han bodde sammen med familien sin.

– Vi visste ikke om det var noen overlevende. Jeg bestemte meg for å dra hjem. Da jeg kom dit, fant jeg ingen, bare noen fjerne slektninger, sier Patrick.

Omtrent ingen hadde overlevd. Foreldrene hans var døde.

– Så på alle som en fiende

En væpnet gruppe tok ham med seg med makt, ifølge Patrick. De forklarte at «vi vil ikke at du skal dø som foreldrene dine». Han ble tatt med inn i skogene, hvor soldatene bodde.

– Da jeg kom dit, hadde jeg ingen ro. Skogene ødela fremtiden min. Hevn var det eneste jeg tenkte på, mot dem som hadde utslettet familien min. Med det sinnet jeg hadde, følte jeg at jeg burde høre på dem, forklarer Patrick i dag, tre år senere, via Redd Barna.

TETT BEFOLKET: Det bor rundt fem millioner mennesker i Sør-Kivu og 84 millioner i Den demokratiske republikken Kongo.

– Det var et liv i raseri. Jeg vitset aldri og smilte aldri og så på alle som en fiende. Jeg hadde ikke lenger en familie, så jeg hadde ikke lenger medfølelse med noen.

Patrick forteller at væpnede grupper bruker bevisste strategier for å rekruttere barn. Han heter ikke Patrick i virkeligheten, men vi kaller ham det for å beskytte identiteten hans.

I dag bor han i Sør-Kivu, en provins med cirka fem millioner innbyggere. Han kom seg ut av tilværelsen som barnesoldat med hjelp fra Redd Barna og deres partner KUA.

Nesten 8600 nye barnesoldater i 2020

I 2020 ble minst 8400 barn drept i væpnede konflikter på verdensbasis, ifølge en fersk rapport fra Redd Barna. 2619 av dem døde i Afghanistan og 1229 i Syria.

Samtidig ble 8595 barn rekruttert eller bortført av væpnede grupper.

– Mange barn som blir rekruttert, kommer til de voksne soldatene for å kjenne på en tilhørighet eller få beskyttelse. Å være barn i en væpnet gruppe er imidlertid ekstremt farlig. Mange barn blir drept, skadet eller utsatt for overgrep som gir dem mentale og fysiske arr for resten av livet, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

337 millioner barn bor i områder hvor minst én aktør bruker barn som soldater – og det er stadig flere ikke-statlige aktører som rekrutterer barn. Det økte fra 85 i 2019 til 110 i 2020.

BARNESOLDAT: En gutt i Jemen poserer med en kalasjnikov under en samling for nyrekrutterte soldater i Sanaa i 2017.

Barn utnyttes til en rekke forskjellige oppgaver.

I væpnede kamper kan barn bli sendt først, fordi motstanderne kanskje vil nøle med å skade barnesoldater. De brukes til å vokte fanger eller bære utstyr. De kan bli tvunget til sex. Små barn og jenter brukes ifølge Redd Barna også ofte som spioner, til å plassere ut landminer eller som selvmordsbombere.

– Vi begynte å jobbe som soldater og ble en dag sendt til byen for å kjøpe sigaretter og alkohol. De likte å sende oss, for det nasjonale militæret kunne ikke identifisere oss, sier Patrick, som i tillegg ble brukt som informant og oversetter, siden han snakker swahili.

– Norge har en unik mulighet

I Redd Barnas ferske rapport «Stopp krig mot barn: En rekrutteringskrise» kommer det frem at det bor 200 millioner barn i verdens farligste krigssoner.

Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange mener at utviklingen går i feil retning og ber Norge og det internasjonale samfunnet om å øke innsatsen for å motarbeide at barn blir brukt som soldater.

– Det er veldig bra at Norge leder arbeidsgruppen om barn og væpnet konflikt i Sikkerhetsrådet i FN. Der gjør Norge mye bra allerede. Blant annet er det jobbet frem en resolusjon om å beskytte skoler mot angrep, sier Birgitte Lange til VG.

FN-AMBASSADØR: Mona Juul representerer Norge i Sikkerhetsrådet.

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet i snart et år og skal i januar overta presidentskapet.

– Det er viktig. Norge har en unik mulighet til å forbedre forholdene for barn i krig, mener Lange.

Redd Barna ønsker at alle stater ratifiserer tilleggsprotokollen i barnekonvensjonen, som omhandler involvering av barn i væpnet konflikt og forbyr rekruttering av soldater under 18 år. Lange ønsker også et større trykk på å straffe dem som bruker barn i væpnet konflikt.

– I dag er det nesten ingen som blir straffet, sier Lange.

Noe av det aller viktigste som kan gjøres, er ifølge Lange å trygge skoler i konfliktområder og sørge for at barna der ikke går sultne.

– Det er veldig viktig for at barn ikke blir rekruttert, konstaterer generalsekretæren.

Driver egen forretning

Etter at Patrick forlot livet som barnesoldat, ble han plassert hos en fosterfamilie. Han bodde sammen med dem i noen måneder, mens han fikk opplæring hos en skredder. Nå er han gjenforent med en fetter i en by like ved der han vokste opp.

Der driver han sin egen forretning som skredder. Han tjener nok til å kunne ta vare på seg selv, samt hjelpe fetteren og andre i familien.

– Jeg er fri, for nå er det livet lagt bak meg. Jeg ønsker ikke det lenger. Og jeg kan snakke om alt jeg har vært igjennom.