UNDERVEIS: Migranter fra Midtøsten utenfor Minsk største kjøpesenter håper å komme videre inn i Europa.

På innsiden av regimet: − Folk er redde

I Hviterussland har den spente migrantkrangelen med EU kommet på toppen av politisk krise og svært tøffe kår for mange. – Folk er redde, forteller hviterussiske Viktor Volkovich (60).

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

De lever uten meningsfrihet og ofte med beskjedne midler i det som kalles «Europas siste diktatur». Pandemien presser helsesektoren. Nå står de også i en spent konflikt med EU om migranter og flyktninger fra Midtøsten som er strandet på grensen mot Polen.

15.000 polske soldater og 1000 litauiske vokter grensene sine for å hindre at migrantene kommer over. Dermed kommer de fleste ikke ut av Hviterussland.

– Vi har det tøft nå. Det er enda tyngre enn før. Folk er redde, forteller hviterussiske Viktor Volkovich (60) på telefon fra Minsk til VG.

TETT PÅ: Viktor Volkovich, hans kone og trillingsønner har sett bybildet i Minsk endre seg etter at migrantene kom.

På gjennomreise

VG har snakket med tre hviterussere på telefon og fått et sjelden innblikk i hvordan hverdagen oppleves etter at landet ble første destinasjon for migranter som vil søke lykken i Europa.

Ifølge Hviterussland var det om lag 7.000 migranter i landet den 19. november.

Den 60 år gamle trebarnsfaren Viktor Volcovitch sier han først la merke til migrantene på slutten av sommeren. Siden da har han sett dem i gatebildet hver morgen, grytidlig, når han drar til jobben eller treningssenteret.

Hviterusseren sier til VG at han raskt skjønte hva dette dreide seg om, selv om det «ikke var noen spor av dette i de statlige mediene».

– Jeg visste at det var organisert, fordi det var klart at de skulle til grensen for å komme over til EU. Dette er kun et stoppested på veien. Jeg ser dem i butikkene, de kjøper SIM-kort og klær her for å gjøre seg klar til reisen videre i Europa, sier han til VG.

Volcovitch har en nær venn som er taxisjåfør. Han har kjørt flere migranter til grensen mot Polen, forteller han.

SJELDENT SYN: På kjøpesenteret i Minsk er det sjelden å se andre enn hviterussere.

– Manipulasjon

EU anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å ha lokket migrantene til landet fra Midtøsten med det formål å sende dem videre i Europa.

Påstanden er at det i en myndighetsstyrt kampanje har blitt spredt rykter om at Europa er åpent for migrantene hvis de har Hviterussland som utgangspunkt.

Migranter har fortalt til blant andre BBC at hviterussiske soldater har hjulpet dem over grensen. VG har selv sett dokumenter som peker mot at reisebyråer selger «pakketurer» til EU-land via Hviterussland.

Også falske nyheter på Facebook har vært med på å lure migrantene til å tro at EU er åpent for dem, ifølge New York Times.

President Lukasjenko avviser beskyldningene om at han forsøker å skape en krise ved EUs yttergrense for å destabilisere unionen.

SOVER UTE: En sovepose, sekk og et liggeunderlag får lov til å stå i fred fra Minsk sitt ellers så årvåkne politi.

« Politiet bryr seg ikke»

Hviterusserne VG har snakket med, mener det hele er et spill.

– Dette er jo et land hvor politiet fort kommer bort og sjekker deg hvis noe ser unormalt ut. Enhver person som skiller seg ut må fremvise dokumenter. Men migrantene? Ingen går bort til dem, sier Volkovich til VG.

– Politiet er alltid i gatene her, men de prøver å unngå steder der hvor migranter samles. Tenk deg, i Minsk har det aldri vært folk som har sovet på gaten før. Nå sover de i telt i hovedgaten. Og politiet bryr seg ikke, de snur ikke engang hodet i deres retning, sier jurist Evgenia (43) i Minsk til VG.

I likhet med mange hviterussere tør hun ikke stå frem med fullt navn av frykt for represalier når hun kritiserer myndighetene. Også den 35 år gamle tobarnsmoren Olga, som VG har intervjuet, er sint og redd.

– Situasjonen nå er helt uakseptabel. Dette er manipulasjon på politisk nivå, som skjer på bekostning av levende mennesker. Makthavernes handlinger kan ikke unnskyldes, sier Olga til VG.

Frykt for det ukjente

I et så lukket regime som Hviterussland hører det til sjeldenhetene å treffe andre enn hviterussere. Derfor stikker de ny nyankomne seg ut i bybildet, forteller hviterusserne VG snakker med.

– Mange har aldri i sitt liv sett en utlending. Det er mye snakk om det, og vi er ikke vant til det. Mange av migrantene er unge menn, og mange bekymrer seg for det. Ikke alle forstår at det ikke er migrantene selv som skal ha skylda for denne situasjonen, sier Volcovich.

Olga (35) bor i en liten by utenfor Minsk. Også der er det migranter.

– Vi er ikke vant til dette og har ikke felles språk. Jeg tør ikke sende ungene mine ut, for jeg vet ingenting om dem, sier hun via telefon til VG.

BESKYLDES: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko beskyldes for å legge tilrette for at en strøm av migranter skal destabilisere EU.

– Hvordan kunne dette skje?

Nylig innførte vestlige land nye sanksjoner mot Lukasjenkos regime.

Mandag ble det klart at Tyskland avviser Lukasjenkos ønske om å ta imot 2.000 migranter. Dermed er det ingen løsning i sikte for hvordan Hviterussland kan få de mange tusen migrantene ut av landet.

Olga fortviler.

– Jeg skjønner det ikke: Hvordan kunne dette skje? Hvordan hadde makthaverne råd til noe slikt? Det viser seg at disse menneskene ble hentet inn, de tok penger fra dem, inkludert for billetter hit, nå må de bo et sted og spise noe, som betyr at de bruker pengene sine i landet vårt og det er gunstig for staten. Men vi, hviterussiske familier, lever fortsatt uten våre behov dekket. Jeg finner ingen fornuftig forklaring på hva som skjer, sier hun til VG.

RETURNERT: 400 irakiske migranter ble sendt tilbake til hjemlandet fra Minsk den 18.desember.

– Del av en hybridkrig

Polen har vedtatt en lov som gir myndighetene mulighet til å nekte å behandle asylsøknader. Grensen voktes av stadig flere soldater fra EUs side.

Problemene hoper seg opp for hviterusserne. I det fattige landet er det allerede tunge kår for befolkningen, en lenge pågående politisk krise, og inget godt system for å ta seg av nyankomne som trenger hjelp.

– Jeg vet at det ble samlet inn penger til dem i kirken her. Men jeg synes ikke det er rett å donere til det som faktisk er en del av en hybridkrig fra Lukasjenko. I Hviterussland har de fleste en vanskelig økonomisk situasjon, det er heller det vi burde donere til. Vi må støtte politiske fanger og deres familier, forteller den 43 år gamle juristen Evgenia i Minsk til VG.

I likhet med mange andre har Evgenia venner og familie som sitter i fengsel for å ha ytret sine meninger.