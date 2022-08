REAGERER: Russlands tidligere president, Dmitrij Medvedev, er nå nestleder i det russiske nasjonale sikkerhetsrådet.

Medvedev om Stoltenberg: Han har glemt hvem som vant 2. verdenskrig

– Han har dårlig hukommelse. Han har glemt hvem som vant 2. verdenskrig. Historien vil gjenta seg, sier Medvedev om Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Konflikten i Ukraina er det farligste øyeblikket for Europa siden andre verdenskrig, og Russland kan ikke tillates å vinne, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under talen sin på Utøya torsdag.

Nå reagerer nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, på Stoltenbergs uttalelse.

– Han har dårlig hukommelse. Han har glemt hvem som vant den andre verdenskrig. Historien vil gjenta seg, sier Medvedev på sin Telegram-konto.

Han har vært en del av «Team Putin» helt siden 2003 og overtok som president i 2008 da Vladimir Putin etter den daværende konstitusjonen ikke kunne stille til valg. I 2012 byttet de roller slik at Putin igjen ble president og Medvedev ble statsminister, en rolle som han hadde helt fram til 2020. Medvedev var Russlands tredje president.

Under talen sin på Utøya sa Stoltenberg også at president Putin har ingen rett til å bestemme hva tidligere Sovjet-republikker kan, og hva de ikke kan gjøre.

– For å være helt sikker på at Putin forstår dette, så har vi økt vår tilstedeværelse i regionen betraktelig, sa Nato-sjefen.

UTØYA: Tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg, nå Nato-sjef.

Putin har fått det motsatte av hva han krevde før krigen, mener Stoltenberg.

– Han har fått mer Nato langs sine grenser. Mer styrker. Og han oppnår også at det blir flere Nato-medlemmer.

I starten av februar fikk han jobben som sentralbanksjef i Norge. I slutten av mars trakk han seg fra stillingen for å fortsette ett år til i Nato på grunn av krigen i Ukraina. Russland startet en fullskala invasjon av landet 24. februar.

– Det er ingen som vet nøyaktig hvordan krigen kommer til å utvikle seg. Det vi vet er at de aller fleste kriger ender ved forhandlingsbordet, og vi vet at hva et land kan oppnå der er helt avhengig av styrken på slagmarken, sier Stoltenberg.

– Derfor er vårt ansvar å gi støtte til Ukraina så vi maksimerer mulighetene for at de kan oppnå et resultat ved forhandlingsbordet som er akseptabelt for dem og som sikrer at Ukraina fortsetter å være et demokratisk og uavhengig land i Europa, fortsetter han og legger til:

– Og at Putin ikke vinner.