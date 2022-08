Ny bygningskollaps i Beirut – to år etter giganteksplosjonen

På dagen to år etter at over 200 mennesker mistet livet i en gigantisk eksplosjon i Beirut, kollapset store deler av byens massive kornsilo.

Det har vært to lange år for familiene til de mer enn 200 menneskene som ble drept i havneeksplosjonen i Beirut, august i 2020.

Katastrofen i Beirut var så kraftig at den kunne høres og kjennes på Kypros, hele 200 kilometer unna.

TUSENVIS SAMLET: Til tross for myndighetene sin anbefaling om å holde seg innendørs som følge av bygningskollapsen var tusenvis samlet i hovedstaden.

I Beirut var torsdag tusenvis av demonstranter samlet for å marsjere i en følelsesladet protest. Demonstrantene sang sanger som fordømte regjeringens manglende evne til å avdekke sannheten bak eksplosjonen.

En time før protestene, ca. klokken 14 i lokal tid, kollapset store deler av Beiruts kornsilo på grunn av en brann som startet for to uker siden. Kornsiloene ble også skadet under den voldsomme eksplosjonen i 2020.

Kollapsen uunngåelig

Den franske sivilingeniøren Emmanuel Durand, som overvåker siloene via fjernsensorer, fortalte til lokalavisen L'Orient Today at siloen vippet 13 millimeter i timen.

I månedene før, vippet den bare med en hastighet på 2 millimeter per dag, noe som betydde at kollapsen nesten var uunngåelig.

BEIRUT I FLAMMER: Eksplosjonen for to år siden er en av de største ikke kjemiske eksplosjonene noensinne, bildet er tatt 4. august 2020.

Eksplosjonen i 2020 oppsto som følge av brann i et lagerbygg i havneområdet der det i seks år hadde vært lagret 2750 tonn eksplosjonsfarlig ammoniumnitrat.

Stoffet forårsaket en av de største ikke-kjernefysiske eksplosjonene i verden noensinne.

KOLLAPS: Siloen som torsdag kollapset har vippet mer og mer og hver dag før den til slutt kollapset.

Libanesiske myndigheter gikk raskt ut etter eksplosjonen og sa at de skulle gjøre alt de kunne for å stille de ansvarlige til ansvar, og regjeringen ble tvunget til å gå av. Men mange av dem har fortsatt å styre landet i mangel på en ny regjering.

Nå, to år senere, er fremdeles lite skjedd.

Helt siden eksplosjonen, der mer enn 7000 mennesker også ble skadet og mye av de omkringliggende nabolagene ble ødelagt.

Etterforskningen blokkert

Ifølge AFP er denne tragedien en av de største ikke-kjernefysiske eksplosjonene i nyere tid.

– Men verden har ikke gjort nok for å finne ut hva som skjedde, sier seks FN-eksperter.

Ekspertene oppfordrer FNs menneskerettighetsråd til å starte en internasjonal etterforskning av den dødelige eksplosjonen.

– På toårsdagen er vi motløse over at folk i Libanon fremdeles venter på rettferdighet. Vi ber om at en internasjonal etterforskning settes i gang umiddelbart, sier FN-ekspertene.

Ifølge dem har den nasjonale etterforskningen flere ganger blitt blokkert.

KREVER RETTFERDIGHET: Innbyggerne i Libanon krever at myndighetene skal stilles til ansvar.

Fremdeles er det uklart hvem som var ansvarlig for lagringen, og hvorfor gjentatte beskjeder om risiko ble ignorert.

FN-ekspertene sier eksplosjonen i 2020 og etterspillet i etterkant har satt søkelyset på systemiske problemer med styresett og utbredt korrupsjon i Libanon.

Havnen i Beirut ligger midt i byen, og en av de viktigste forsyningslinjene i Libanon. 300.000 mennesker har blitt hjemløse som følge av eksplosjonen.

Denne dronevideoen viser ødeleggelsene etter eksplosjonene i Beirut, 4. august 2020: