PÅ VEI: Flere britiske fremmedkrigere møtte på togstasjonen i Lviv på lørdag, på vei til fronten. De stilte opp på bilder med lokale ukrainere og poserte for Reuters. Bildet er fotografert 5. mars.

Slik rekrutteres fremmedkrigere til Ukraina

Ukraina inviterer fremmedkrigere til å kjempe mot Russland. Sosiale medier er et av flere verktøy som brukes til å rekruttere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Den ukrainske fremmedlegionen har akkurat startet opp, men rekrutteringsprosessen er ganske rett frem, egentlig, sier Kacper Rekawek til VG.

Rekawek forsker på fremmedkrigere, konflikt og ekstremisme, ved C-rex, Senter for ekstremismeforskning.

Minst to legioner

I dag er det minst to militære legioner som rekrutterer fremmedkrigere til Ukrainas side.

Den ene er den internasjonale legionen, som den ukrainske presidenten varslet at skulle opprettes søndag for en uke siden.

På sosiale medier deles nå en oppskrift i form av en pdf-fil som viser hvordan man kan verve seg til den internasjonale legionen, hvilket utstyr man trenger og råd om hvordan man kommer seg til Ukraina.

Denne oppskriften har blitt delt i flere forum, både på det åpne nettet og i krypterte tjenester, der sivile personer diskuterer å reise som fremmedkrigere til Ukraina.

VG har vært i kontakt med den ukrainske ambassaden om pdf-filen som verserer, og ambassaden sier den «virker legitim». Men de kan hverken bekrefte eller avkrefte at den er sendt ut av den ukrainske legionen.

Den ukrainske ambassaden sier til VG at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som har registrert seg, men at de hjelper til å henvise folk videre til informasjon om den ukrainske internasjonale legionen.

MARKERT: De militære draktene til flere av de britiske frivillige krigerne hadde merker og symbol fra England. «Til mitt forsvar ble jeg overlatt til meg selv» hevder denne styrkelappen.

Lørdag opprettet ukrainske myndigheter en ny nettside for frivillige fra resten av verden.

På nettsiden blir de bedt om å signere en kontrakt med den internasjonale legionen under den ukrainske hæren.

Telefonsentralen for nye rekrutter kunne ikke besvare noen spørsmål om hvor mange som har meldt seg, eller om det er nordmenn blant dem, da VG ringte søndag.

Ukrainske myndigheter melder om at over 20.000 har meldt interesse per søndag, men det er uklart hvor mange av dem som har kommet seg til Ukraina og blitt innrullert.

FORSKER: Kacper Rekawek har doktorgrad i kontraterrorisme og voldelig ekstremisme. Han er ansatt ved C-REX, Center for Research on Extremism ved UiO.

Ble opprettet i 2014

Før denne internasjonale legionen ble opprettet, eksisterte det allerede en fremmedlegion kalt Georgian National Legion (GNL). De eksisterer side om side med den ukrainske hæren, selv om det er en paramilitær gruppe med frivillige krigere.

GNL ble opprettet under konflikten på Krim-halvøya i 2014. Gruppen besto først av en frivillige krigere fra Georgia, ledet av veteranen Mamuka Mamulashvili.

De begynte tidlig å rekruttere medlemmer fra mange land, og rekrutteringen har økt siden konflikten mellom Russland og Ukraina blusset opp i fjor høst.

– GNL har eksistert i åtte år og er godt etablert i Ukraina. De har på en måte et stort forsprang i arbeidet med å rekruttere fremmedkrigere, og har rekruttert mange fra USA og Storbritannia, sier Rekawek til VG.

Han forklarer at GNL er lett tilgjengelige og aktive på sosiale medier.

– Lederen for den georgiske legionen er en tilgjengelig mann som snakker flere språk. Legionen har en svært åpen profil og er enkle å komme i kontakt med gjennom Facebook og WhatsApp, sier forskeren.

FEBRUAR: GNL hadde presse til stede på et kurs, holdt den 4. februar. Der lærte lokal sivilbefolkning å delta i krig.

Den georgianske er også aktive i diskusjonsforum som Twitter og Reddit, der de deler sin egen oppskrift for hvordan man går fram for å verve seg i GNL.

Samtidig oppretter de egne grupper og diskusjonsforum på krypterte meldingstjenester. Der kan rekrutter stille praktiske spørsmål og dele informasjon.

Den største interessen i disse forumene ser så langt ut til å være fra USA og Canada.

Det er i utgangspunktet lovlig for nordmenn å kjempe for Ukraina, ifølge PST. Samtidig er det sterkt frarådet, av blant andre statsminister Jonas Gahr Støre.

KALLENAVN: De to fremmedkrigerne ba Reuters om å identifisere dem ved kallenavnene «Scouser» og «Jacks». Bildet er fotografert 5. mars.

I flere åpne sosiale medier, som Twitter og Reddit, forteller brukere at de har reist til Ukraina som fremmedkrigere for å forsvare Ukraina. De deler bilder av seg selv i uniform, med våpen.

En av brukerne skriver på Twitter at han deler brakkerom med en nordmann, og at det er plass til flere.

Kommandøren i den paramilitære gruppen Georgian National Legion (GNL) i Ukraina sier til VG at de har én nordmann i troppen, og at flere har meldt at de kommer.

VG har ikke fått opplyst nordmannens navn, og ikke fått bekreftet dette av andre kilder. Per i dag er det ikke bekreftet at norske statsborgere har reist fra Norge til Ukraina for å delta i krigen.

Midt i forrige uke hadde 1000 fremmedkrigere ankommet Ukraina, ifølge myndighetene. Samtidig varslet de at 16.000 fremmedkrigere hadde meldt at de ville delta.

På nettet diskuterer mange sine planer for å gjøre akkurat det. Slik rekrutteres de.

I 2014 ble det også meldt om at nordmenn «sto i kø» for å verve seg til kamp i Ukraina.

Men kun to tilfeller er kjent, ifølge forfatter John Færseth, som har reist i Ukraina og skrevet om fremmedkrigere. Én av dem kjempet på ukrainsk side, den andre på russisk side.

– Frem til invasjonen nå har det vært flest fremmedkrigere på russisk side i konflikten i Ukraina, påpeker Færseth.