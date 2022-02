MOTSTAND: «Maksim» bruker nettene på å lete etter russere som går mot Kyiv.

Patruljerer Kyivs forsteder

Hver kveld går «Maksim» patrulje og leter etter russiske soldater og sabotører utenfor den ukrainske hovedstaden Kyiv. Til å forsvare seg har han våpen i hånd og en kasse med Molotov-cocktails.

Av Ola Haram

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Maksim» var sivilist i en offentlig stilling i hovedstaden Kyiv før russerne invaderte Ukraina.

Sammen med andre lokale har de organisert seg i mindre grupper for å lete etter russiske soldater eller sabotører. «Maksims» virkelige navn er byttet ut for hans egen sikkerhet.

– Vi følger spesielt nøye med på mulige landingsplasser for russiske fallskjermtropper, spioner og infiltratører, sier han til VG.

KOMMUNIKASJON: En russisk 166-0,5 radio station, observert ikke langt fra Kyiv søndag ettermiddag. Bildet er gitt til VG fra en kilde i Ukraina

Andre fra det territoriale forsvaret som VG har snakket med, sier de ikke vil returnere til Kyiv og heller bruker natten i skogen.

– Vi gjør oss klare til å gjennomføre bakholdsangrep om de kommer vår vei, sier en offiser.

Kampene fortsetter

På det fjerde og femte døgnet av Russlands invasjon av Ukraina holder innbyggerne fortsatt stand.

Nye satellittbilder fra Maxar Technologies viste søndag en fem kilometer lang kolonne med russiske bakkestyrker på vei mot Kyiv.

Foto: AFP

«Maksim» er ikke en del av det ukrainske militæret. Gruppen hans består av sivilister som har sluttet seg til Ukrainas territoriale forsvar. De hjelper til med å motstå angrep rettet mot hovedstaden.

Ukrainske myndigheter har bedt sine egne innbyggere om å stanse eller ødelegge lastebiler med drivstoff for å hindre russernes fremgang. Bilder viser også hvordan innbyggere fjerner veiskilt for å sinke invasjonen.

– Vi planlegger ikke direkte angrep, men vi støtter den Ukrainske hæren og beskytter de sivile mot den russiske invasjonen.

Han forteller at strømmen er kuttet flere steder og mobildekningen kommer og går. Likevel er han ved godt mot:

– Ukraina er en unik nasjon. Vi tømmer øl- og vinflasker for å lage molotovcocktails. Det fødes barn under luftangrep mot oss og denne krigen vil samle folket og gjøre oss sterkere enn før. Vi kjemper alle for et velstående, fremgangsrik og uavhengig land sier «Maksim».

SABOTASJE: Med hjemmelagde kraftige lenker av stål og kjetting, skal russernes motoriserte ferd mot Kyiv bremses.

«Maksim» sier Russland frykter et vestliggjort Ukraina som beveger seg mot EU og NATO.

– Flertallet av oss ukrainere har et proeuropeisk standpunkt. Det siste vi vil er å ende opp i noe som kan ligne på gamle Sovjetunionen. Vi vil ikke at barna våre skal bli sendt til krig og elendighet. Vi er for demokrati og for ytringsfrihet. Vi ønsker å leve i frihet og fremgang og landet vårt har et enormt potensial for dette.

MOLOTOVCOTAILS: Hjemmelagde brannbomber klare til å brukes.

Han trekker blant annet frem at landet har rikelig med naturressurser, er et hardtarbeidende folk og har de vakreste kvinnene i Europa.

– Når Kyiv blomstret var Moskva bare en sump der padder kvekket. Putin er for oss bare en ny Hitler. Under dekke av å redde russlands ære, bestemte han seg for å ta Ukraina fra oss. Med dette blir kløften mellom de en gang broderlige folkene bare blitt enda større!

SKUDD: I en video fra pågående kamper høres drønn og skuddsalver mandag morgen i en forstad til Kyiv.

Russerne fortsetter

Den russiske offensiven mot Kyiv fortsetter i morgentimene mandag, ifølge den ukrainske hæren.

– Det var en lang natt. Mange stridsvogner passerte området vårt. Vi hørte mange eksplosjoner, sier «Maksim» til VG, mandag morgen.

Nord for Kyiv forsøker den russiske hæren å bygge en pongtongbro for å ta seg over elven Irpin, skriver den ukrainske hærens generalstab på Facebook.

Det er også avdekket et nytt forsøk der russerne uten hell har prøvd å innta byen Irpin like utenfor Kyiv, ifølge generalstaben.

PS: Russlands president Vladimir Putin beordrer nå forsvarsministeren og sjefen for generalstaben å sette atomvåpen-styrkene i det han kaller «kampberedskap».