EU innfører en rekke nye sanksjoner mot Russland, sier president for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen under en pressekonferanse søndag. De vil også finansiere våpenkjøp til et land under angrep for første gang.

De nye sanksjonene kommer etter at EU offentliggjorde en rekke nye sanksjoner også lørdag.

Hovedpunktene fra von der Leyens tale:

Statseide russiske medier vil bli forbudt i EU

Hele EU stenger luftrommet for russiske fly

EU innfører sanksjoner mot Hviterussland

EU vil finansiere kjøp og levering av våpen for første gang

– For første gang noensinne vil EU finansiere kjøp og levering av våpen og annet utstyr til et land som er under angrep.

EU har satt av 450 millioner euro, tilsvarende rundt 4,5 milliarder norske kroner, til våpen og utstyr til Ukraina, ifølge kilder til Reuters.

Von der Leyen sier videre at de stenger ned hele EUs luftrom for russiske fly. De vil ikke ha mulighet til lande i, ta av i eller fly over EU.

– Vårt luftrom vil bli stengt for alle russiske fly, også privatflyene til oligarkene, sier hun.

Statseide russiske medier vil bli forbudt i EU. Sputnik, Russia Today og deres underselskaper er blant mediene som vil bli forbudt.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

STENGT: Flightradar viser fly i luften over Europa. Luftrommet over Ukraina er allerede stengt.

Sanksjoner mot Hviterussland

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko vil også få kjenne på EUs sanksjoner.

– Vi vil introdusere restriktive tiltak som treffer deres viktigste sektorer, som vil påvirke deres eksport av alt fra drivstoff til tobakk, treverk, sement, jern og stål.

Von der Leyen lover også sanksjoner mot hviterussere som bidrar i Russlands krigføring.

– Vi ønsker ukrainere som har flyktet fra Putins bomber med åpne armer, og jeg er stolt av den varme velkomsten europeere har gitt dem.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier under pressekonferansen søndag at mer og mer sivil infrastruktur blir rammet av Russlands angrep.

– Det ukrainske militæret kjemper tappert, sier han.

Flere sanksjoner lørdag

Lørdag ble det også innført en rekke nye sanksjoner for å ramme Russlands økonomi og evne til å finansiere krigføringen i Ukraina. Fland inkludert EU, USA og Storbritannia er enige om å utestenge noen russiske banker fra Swift-nettverket.

Swift er et internasjonalt bankeid nettverk for overføring av betalingsoppdrag til og fra banker i forskjellige land.

Tiltaket vil skade de russiske bankenes evne til å operere globalt, opplyste von der Leyen lørdag kveld. Det vil effektivt stanse russisk eksport og import.

I tillegg ville landene:

Hindre at Russlands president Vladimir Putin får tilgang til midler som han kan bruke til krigføring

Paralysere midler til den russiske sentralbanken, som vil fryse transaksjoner som gjør det umulig for sentralbanken å gjøre midlene likvide.

Jobbe for å hindre russiske rikinger, såkalte oligarker, fra å bruke sine penger i vestlige markeder.

– Alle disse tiltakene vil gjøre betydelig skade på Putins evne til å finansiere krigen, sa EU-kommisjonens leder.

