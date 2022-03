TATT AV LUFTA: Radiokanalen Ekho Moskva er blant de som ikke får fortsette å kringkaste sitt innhold, som følge av russiske myndigheters omfattende informasjonskrig. Bildet er fra kanalens siste sending torsdag denne uken.

Informasjonskrig i Russland: Blokkerer Facebook og en rekke medier

En ny lov i Russland fører til vanskeligere forhold for journalister og sosiale medier i Russland. Situasjonen beskrives som en «informasjonskrig».

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Russland blokkerte fredag Facebook i landet, opplyste det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Det er Roskomnadzor, Russlands organ for tilsyn og overvåkning av kommunikasjon, informasjonsteknologi og massemediene, som har bestemt at tilgangen til den sosiale mediene-plattformen nå skal blokkeres.

Roskomnadzor hevder at russisk mediene er blitt diskriminert på plattformen, siden oktober 2020, og at det kun er statlige kanaler som Russia Today og RIA som har hatt tilgang.

Organisasjonen Reportere uten grenser bekrefter fredag nyheten om blokkeringen av Facebook. De beskriver dette som russiske myndigheters seneste trekk for å «isolere befolkningen fra ukontrollerte informasjonskilder.

«Нет войне»: «Nei til krig», er det tagget på dette reklameskiltet. Selv om opposisjon nå er tilnærmet forbudt i Russland, har flere den siste tiden likevel tatt til gatene. Flere tusen demonstranter skal ha blitt pågrepet så langt.

– All mediene og sosiale medier som har blitt forbudt bør umiddelbart bli gjenopprettet, krever de på Twitter, og beskriver situasjonen i Russland som en «informasjonskrig».

– Russland ruster ikke ned i sin informasjonskrig. Nettsted etter nettsted, server etter server arbeider de for å slette alt journalistisk arbeid som motsier deres propaganda, varsler organisasjonen, som arbeider for pressefrihet internasjonalt.

De sier også at myndighetene i Moskva arbeider for å ramme serverne som holder tjenester som Facebook oppe i Russland.

En time etter nyheten om Facebook-blokkeringen, hevdet også mikrobloggen Twitter at deres tjenester er utsatt for nye restriksjoner i Russland. Disse skal innebære at en del brukere ikke får tilgang til Twitter, men det er uklart om dette gjelder alle brukere i Russland.

Ny lov innskrenker pressefriheten

Den britiske kringkasteren BBC melder fredag at de har bedt sine journalister i Russland om å midlertidig stanse sitt arbeid i landet. Dette skjer etter at det russiske parlamentet, dumaen, i dag godkjente en ny lov.

Den nye loven gjør det ulovlig å spre det myndighetene i landet mener er «falsk informasjon», med en strafferamme på opptil 15 års fengselsstraff.

En rekke uavhengige aviser i Russland har den siste tiden blitt stengt av myndighetene. Den russiske og uavhengige avisen Novaja Gazeta opplyste fredag at de ikke lenger vil publisere innhold som omhandler krigen i Ukraina, skrev de på Twitter.

Også radiokanalen Ekho Moskva er stengt av myndighetene.

Den russiske TV-kanalen The Rain ble stengt av myndighetene, og valgte med å komme med et budskap til Putin under siste sending:

Avgjørelsen ble tatt av hensyn til journalistenes sikkerhet.

– Militær sensur i Russland har gått over til trusselen om straffeforfølgelse av både journalister og borgere som sprer informasjon om kampene som er ulike fra pressemeldingene fra Forsvarsdepartementet, skriver de.

Redaktøren Dmitrij Muratov fikk i høst Nobels fredspris for å forsvare ytringsfriheten i Russland. Seks av avisens journalister har blitt drept på grunn av sitt arbeid

Også tilgang til internasjonale medier som BBC er blitt strengt innskrenket.

– Vi har ikke lenger noe annet valg enn å midlertidig stanse alt arbeid BBC News-journalister og deres samarbeidspartnere har jobbet med inne i Russland, mens vi vurderer alle implikasjonene ved denne ubehagelige utviklingen, sier BBC-direktør Tim Davie til sin egen kanal.

STENGER RUSSLAND-KONTOR: BBC-sjef Tim Davie – her fra en spørsmålsrunde i det britiske parlamentet i desember.

Samtidig sier han deres journalister utenfor landet fremdeles vil rapportere på russisk i sine russiskspråklige kanaler.

BBC har tidligere samme dag publisert instrukser for hvordan personer i Russland fremdeles kan finne deres journalistikk ved hjelp av det såkalte mørke nettet.

– Millioner blir avskåret fra troverdig informasjon

– Snart vil millioner av vanlige russere være avskåret fra troverdig informasjon, berøvet fra sine dagligdagse måter å holde kontakt med familie og venner, og gjort stumme slik at de ikke kan ta ordet, sier sjef for Metas internasjonale anliggende, Nick Clegg, i en pressemelding.

– Vi skal fortsette å gjøre alt vi kan for å gjenopprette våre tjenester, slik at de fortsetter å være tilgjengelige slik at folk trygt kan uttrykke seg selv, og organisere seg i handling, fortsetter Clegg.

SVARER RUSSLAND: Nick Clegg, tidligere leder for liberaldemokratene i England, har nå en toppstilling i Facebook-selskapet Meta.

Meta har tidligere denne uken opplyst at de har justert sine algoritmer til å nedprioritere nyheter fra russiske statskontrollerte kilder.

Instagram, som også er eid av Meta, er fremdeles tilgjengelig i Russland.