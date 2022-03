TV-tårn slått ut i Kyiv – skjermene har gått i svart

Et TV-tårn nær sentrum av Kyiv ble tirsdag slått ut etter en eksplosjon. Innbyggerne i hovedstaden holder pusten.

Videoer og bilder fra den ukrainske hovedstaden viser et missil som treffer tårnet som sender ut TV-signaler i Kyiv.

Anton Herashchenko, rådgiver for innenriksdepartementet i Ukraina hevder overfor Reuters at Russland har angrepet TV-tårnet.

VG har sett video og bilder fra stedet som viser minst tre døde personer på bakken nær TV-tårnet.

Interfax Ukraina melder at fem personer skal være drept og fem skadede som følge av luftangrepet.

Flere lokale medier skriver at TV-stasjonene er slått ut. Ifølge Suspilne var det et teknisk anlegg som ble truffet.

– TV-en er gått i svart, sier en kilde like utenfor Kyiv til VG, tirsdag ettermiddag.

Både Suspilne og avisen Pravda skriver at TV-signalene vil være ute en periode før nødanlegget blir aktivert.

Det har kommet flere meldinger om eksplosjoner i og rundt hovedstaden tirsdag.

Tidligere tirsdag meldte Russland at de ba innbyggere i Kyiv som bor i nærheten av infrastruktur for etterretning om å evakuere, melder AFP.

Ifølge russiske nyhetsbyråer har Russlands forsvarsdepartement uttalt at de vil angripe militær infrastruktur flere steder i hovedstaden, blant annet sikkerhetstjenesten SBU, for å «stanse informasjonsangrep mot Russland».

Samtidig har Russlands kolonne begynt å snegle seg innover byen.

Den 65 kilometer lange rekken av pansrede kjøretøyer, artilleri og biler tungt lastet med forsyninger er nådd frem til Antonov-flyplassen 25 kilometer nordvest for Kyiv.

– Militærkolonnen er sannsynligvis starten på en ny offensiv mot Kyiv, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstutt (FFI) Tor Bukkvoll til VG.

Reuters skriver klokken 17 at de har opplysninger om at Russlands innmarsj mot hovedstaden har stanset opp.

– En grunn til at ting fremstår som stanset nord for Kyiv er at russerne selv omgrupperer og omstrukturerer, og forsøker å tilpasse seg til utfordringene de har møtt, sier en amerikansk forsvarskilde til Reuters.