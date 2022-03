MÅ BEGYNNE PÅ NYTT: En eldre dame reddes ut av byen Irpin, like nordvest for Kyiv, tirsdag.

De som blir igjen i Ukraina: − Det er ikke noe sted å dra

Flukten fra ukrainske byer fortsetter, men ikke alle kommer seg ut. Det går mot «stygge uker» på bakken, ifølge amerikansk etterretning.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tullet inn i et tykt ullteppe, med et godt tak på den rosa puten i fanget, trilles en eldre kvinne ut av hjembyen Irpin og inn i en tryggere, men usikker fremtid.

Sivile har strømmet ut av den strategisk viktige byen siden russiske styrker intensiverte angrepene i helgen.

Tirsdag var det de eldstes tur.

For de mest sårbare av byens rundt 60.000 innbyggere, har det vært umulig å flykte mens bombene regnet over hjembyen deres, som ligger like nordvest for hovedstaden Kyiv.

Broen over elven i sør er blåst i luften av ukrainske styrker. De som kunne, balanserte over på improviserte plankebroer.

FLUKTEN: Et par forlater Irpin tirsdag.

På den trettende dagen av Russlands invasjon av Ukraina fortsatte forsøk på å evakuere sivile fra krigsherjede områder, tross meldinger om brudd på våpenhvilen flere steder.

I byen Sumy, nordøst i landet, skal nesten 3500 personer ha blitt evakuert tirsdag, ifølge Reuters.

Busser fulle med livredde mennesker forlot byen etter en natt med nye russiske luftangrep mot boligområder som skal ha kostet minst 21 sivile, deriblant to barn, livet.

REDDES UT: En eldre kvinne får hjelp til å forlate Irpin tirsdag.

To millioner flyktninger

Over to millioner mennesker har flyktet fra landet siden invasjonens start. Det gjør dette til den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig.

Flesteparten av flyktningene er barn. Én million barn har flyktet så langt, ifølge UNICEF.

– En dyster historisk første gang, sier UNICEF-talsmann James Elder på Twitter.

SKILT AV KRIGEN: Esyea (6) gjør et tårevått farvel med moren Irina mens hun busses ut av Odessa sammen med søsteren Alexandra (12) mandag.

Kampene fortsetter

Russland har så langt mislykkes i å ta noen av de store, viktige byene de sikter seg inn på. Tirsdag fortsatte kampene i flere steder av landet.

I den østlige byen Kharkiv, der intense kamper har pågått lenge, ble det meldt om eksplosjoner tirsdag kveld. Ifølge lokale redningsmannskap skal to personer, deriblant et barn, være drept i et luftangrep utenfor byen. Opplysningene lar seg foreløpig ikke verifisere av VG.

Russiske styrker skal også ha angrepet flere mål i Zjytomyr, nordvest i Ukraina, deriblant en viktig ullfabrikk.

Ordføreren i byen hevder en sovesal ble truffet av en russisk rakett. Så langt skal én person være bekreftet såret i bombingen.

To personer skal også være skadet i et russisk luftangrep på et militært mål i Boryspil, en by vest for Kyiv, ifølge ordfører Volodymyr Borysenko.

– Putin er sint

Det går mot noen «stygge uker», ifølge det amerikanske etterretningsbyrået CIA.

– Jeg tror Putin er sint og frustrert akkurat nå, sier CIA-direktør William Burns til amerikanske folkevalgte tirsdag.

– Han vil sannsynligvis doble kraften og prøve å meie ned det ukrainske militæret uten hensyn til sivile tap, sier han.

– Det er ikke noe sted å dra

Ukraina er et stort land med 44 millioner innbyggere, og de aller fleste har blitt igjen i landet.

For landets eldste og mest sårbare, er flukten av og til så vanskelig at de velger å bli. Andre kvier seg for å starte på nytt så sent i livet.

– Det er ikke noe sted å dra, bare Odessa, sier Oleksandr Zayarnyj til The Washington Post.

68-åringen har tilbrakt hele livet i den havnebyen på Ukrainas sørkyst, som mange mener kan være Putins neste mål.

– Faren min døde under andre verdenskrig. Kona mi døde. Jeg er alene nå.

DEN RUSSISKE KRIGSMASKINEN: En ukrainsk soldat går forbi et russisk bombefly inne i en skadet bygning i byen Kharkiv, øst i landet, på tirsdag.

Kyiv neste mål

Flukten er farlig, for noen har den vært fatal. En familie på flukt ble skutt og drept på åpen gate søndag.

Minst 474 sivile er drept i krigen hittil, ifølge FN, som understreker at det reelle tallet sannsynligvis er langt høyere.

Russland lover å la evakueringene fortsette gjennom såkalte humanitære korridorer onsdag, melder det russiske nyhetsbyrået TASS ifølge Reuters.

Kyiv er blant byene det gjelder.

Hovedstaden er fortsatt Russlands «målsetting nummer én», ifølge kaptein Amund Osflaten, som er lærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen og ekspert på russisk strategisk kultur og militær metode.

EVAKUERES: En eldre kvinne løftes ut av handlevognen hun ble reddet ut av Irpin i tirsdag.

– Ukrainske militære styrker er formidable, det er det lett å glemme, sier Osflaten til VG på telefon.

– Selv om vi ikke ser så mye av det, er det kamper rundt omkring Ukraina nesten hele tiden.

Årsaken til at russerne sliter med å få kontroll over strategisk viktige byer, skyldes ikke bare at de var dårlig forberedt. Ukrainske styrker har slått beinhardt tilbake – og ikke bare med hjemmelagede molotovcocktails.

Forsyningene forsvinner

Et nytt, storstilt angrep på hovedstaden er ventet i de nærmeste dagene. Akkurat når, er umulig for analytikere å si.

Imens forsøker Russland å isolere hovedstaden.

– Med forsyningene avskåret, vil det bli noe desperat, sier generalløytnant Scott Berrier, direktør for det amerikanske forsvarets etterretningsbyrå, under en høring i den amerikanske Kongressen tirsdag, ifølge The New York Times.

Kyiv har forsyninger nok til å holde ut imellom ti dager og to uker til, ifølge Berrier.