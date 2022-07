BRUTALT: Det går brutalt for seg på årets «San Fermin Festival». Her blir deltagere kastet rundt av okser under ett av løpene.

Seks skadet i spansk okseløp

Seks personer ble behandlet for skader etter et okseløp under en festival i Spania torsdag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder nyhetsbyrået AP.

Uhellet skjedde under det siste arrangementet på den årlige festivalen «San Fermin Festival» som går over ni dager i den spanske byen Pamplona. Hundrevis av mennesker skal ha deltatt på løpeturen, som kun varte i overkant av to minutter.

Sammen med menneskehavet løp en flokk med okser – de er selve kjennetegnet på festivalen. Ifølge AP var flokken rolige og holdt seg for det meste unna de joggende festivaldeltagerne. Oksene som deltar i løpene blir senere drept av profesjonelle tyrefektere.

FORBEREDT: Deltagere forbereder seg til det siste løpet under årets «San Fermin Festival» i den spanske byen Pamplona. Seks personer ble skadet under løpet.

Selv om fire personer skal ha blitt stanget under årets festival, er det ikke meldt om noen alvorlige skader.

Festivalen er et populært samlingspunkt for titusener av mennesker. Dette er den første festivalen siden 2019, etter et toårs opphold på grunn av koronapandemien.

Festivalen har en blodig historie, med hele 16 dødsfall siden oppstarten i 1910. Sist det skjedde var i 2009.