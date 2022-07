HELES: Riona er på bedringens vei, og skal etter planen ha sin første operasjon i dag.

Mann arrestert for å ha satt fyr på TikTok-hunden Riona

Politiet i Memphis har siktet en mann mistenkt for å ha helt en form for tennvæske på hunden Riona og tent på, så hun fikk fjerdegrads forbrenning på rundt 60 prosent av kroppen.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge ABC News har hunden Riona blitt en stjerne på TikTok etter at videoer av hunden er delt på plattformen.

Kontoen Justice4riona har nær 100.000 følgere og har fått 1,4 millioner likerklikk siden 3. juli.

Den første videoen som beskriver hva som skal ha skjedd med hundeni Memphis i delstaten Tennessee, har 6,4 millioner visninger.

«Mennesker dynket henne i drivstoff og satte fyr på henne. Hun løp nedover gaten omgitt av flammer. Likevel er alt hun vil å elske alle. Del hennes historie!» står det ved videoen.

Onsdag skrev politiet i Memphis på Facebook at de kvelden 20. juni rykket ut til en melding om dyremishandling. Der fikk de opplyst at en hun som het Queen var blitt satt fyr på med vilje og var i full fyr.

GAVER: Tails of Hope meldte for seks dager siden at Riona fikk mange gaver.

«Veterinærsykehuset som behandlet hunden, oppga at det var brukt en akselerator. Den fikk fjerdegrads forbrenning som dekket omtrent 60 prosent av kroppen.» skriver politiet.

Siktet for dyremishandling og brannstiftelse

Videoovervåkning viste en mann i nærheten som løp fra området 36 sekunder før hunden rømte og løp nedover gaten.

11. juli ble politiet tilkalt etter at den mistenkte mannen skal ha truet en annen person med at han ville brenne ned huset til vedkommende som hadde meldt politiet og gitt dem overvåkningsvideoen.

SIKTET: Quishon Brown på arrestasjonsbildet politiet har frigitt.

12. juli ble den mistenke, 43-årige Quishon Brown arrestert. Han er nå siktet for dyremishandling, overfall og brannstiftelse, skriver politiet.

I løpet av ukene siden brannen, er hunden gradvis blitt bedre. Hun får ifølge TikTok- og Facebook-oppdateringene behandling og skal ha sin første operasjon torsdag.

Hunden behandles på Tails of Hope Dog Rescue og fikk der navnet Riona. Det er ifølge ABC de som startet TikTok-kontoen for hunden.

8. juli oppdaterte dyrebeskyttelsen Tails of Hope at det gikk veldig bra med Riona. De skrev da at hun denne uken skulle begynne å få hudtransplantasjoner, først på ansiktet. De skriver at hun takket være de ansatte på Bluff City dyresykehus har unngått infeksjoner og heles veldig bra.