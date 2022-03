I POLEN: USAs president Joe Biden går ombord Air Force One i Polen før retur til Washington D.C.

Ekspert om Bidens tale i Polen: − Tydelig budskap om at dette er en konflikt mellom to verdensordener

Professorene Marianne Riddervold og Jo Jakobsen mener ikke president Joe Bidens tale i Polen vil eskalere krigen i Ukraina ytterligere.

Det var lørdag at USAs president Joe Biden holdt en tale i Waszawa hvor han kalte Russlands president Vladimir Putin en slakter og en krigsforbryter.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa han.

Kreml gikk samme dag ut for å gjøre det klart at slike personlige fornærmelser ikke bidrar til bilaterale kontakter mellom de to landene og at det var rart å høre slike uttalelser fra en statsleder av et land som i sin tid bombet Serbia.

Det Hvite hus uttalte siden at det ikke var snakk om tiltak for regimeendring i Russland, men at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen. Dette gjentok utenriksminister Anthony Blinken under et statsbesøk i Israel søndag.

– Som vi har sagt gjentatte ganger, har vi ikke noen strategi som dreier seg om regimeendring i Russland - eller noe annet sted for den del.

Norske USA-kjennere mener korrigeringen av Bidens uttalelse ikke virker særlig troverdig.

Tilspisset fra før

For NUPI-forsker og professor ved Høgskolen i Innlandet Marianne Riddervold er tydelig på at uttalelsene ikke kommer til å eskalere konflikten mellom Russland og Vesten ytterligere.

– Jeg tror ikke disse uttalelsene isolert sett har så mye å si. Biden har tidligere kalt Putin en krigsforbryter, og situasjonen er så spent nå uansett. Jeg tror heller ikke det kommer som noen overraskelse på noen at Vesten skulle ønske det var et annet styre i Russland. Det at det sies høyt, kommer ikke til å endre noe - det er kanskje heller et uttrykk nettopp for hvor tilspisset forholdet mellom vesten og Russland er nå. Jeg tror ikke det vil ha noen realpolitisk betydning, sier hun til VG.

– Det er klart at USA ønsker en regimeendring, men dette innebærer ikke at man derfor aktivt vil gå inn for det med militære virkemidler, for eksempel. Siden den kalde krigen har amerikanerne og europeerne jobbet for internasjonalt samarbeid også med Russland, i håp om at det skal bidra til en demokratisk og fredelig utvikling. Og man hadde en stund mye samarbeid i ulike institusjoner. Så har dette forandret seg, ikke minst etter etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Propaganda

Hun får støtte av NTNU-professor Jo Jakobsen.

– På dette stadiet tror jeg uttalelsen i større grad vil bli brukt i propagandaøyemed, mens man tidligere har trodd at amerikanerne har ønsket og jobbet for regimeskifte. Den siste uttalelsen bygger opp under noe som har vart i mange år, ifølge de som styrer i Moskva.

Han mener talen i stedet må leses som et testamente til at amerikanerne ser for seg en langsiktig konflikt.

– Det er svulstig ordbruk, men dette er demokratier mot autoritære regimer i en langvarig konflikt hvor alle må bidra. Det var et tydelig budskap om at dette er en konflikt mellom to verdensordener.

Jakobsen anfører imidlertid at det generelle konfliktnivået kan få skremmende utfall.

– Det er veldig uheldig om Putin skal anse dette som en personlig anliggende hvor han blir fjernet hvis han ikke kjemper til siste slutt. Da er det langt færre bremser for hvor hardt de kjempe i Ukraina. Da snakker jeg om bruk av masseødeleggelsesvåpen, inkludert atomvåpen, sier han.