Ukrainske soldater vokter en av innfartsårene i Kyiv. Forsvarsverkene består både av sammensveiste stålbjelker, såkalte spanske ryttere, for å stanse stridsvogner, murblokker, skyttergraver og miner

Ukrainske myndigheter: Russiske styrker trekker seg tilbake fra Kyiv – angrepene tiltar i øst

Mens en del russiske tropper, ifølge ukrainske myndigheter, trekker seg bort fra Kyiv-regionen ser man ikke tegn til nedtrapping i Tsjernihiv. Øst i Ukraina øker intensiteten, melder Ukraina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til onsdag, ble det meldt om flere russiske angrep mot Tsjernihiv, nord i Ukraina.

Angrepene skjer angivelig etter at Russland under tirsdagens forhandlinger sa at de drastisk ville nedskalere den militære aktiviteten rundt byene Tsjernihiv og Kyiv.

USA og Storbritannia uttalte tirsdag at de vil vurdere Russland etter deres handlinger, ikke ord, og uttrykte skepsis til løftene. Det samme gjorde Tsjernihivs guvernør Vjatsjeslav Chaus:

– Stoler vi på løftene? Selvfølgelig ikke.

På det sosiale mediet Telegram, skriver han at russiske styrker har utført angrep mot byen Nizhyn, inkludert luftangrep, og gjennom hele natten utført angrep mot byen Tsjernihiv.

Angrepene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Tsjernihiv ligger nord i Ukraina, ikke langt fra hovedstaden Kyiv:

Onsdag bekrefter rådgiver for Ukrainas president Zelenskyj, Aleksej Arestovitsj, at en del av russiske tropper har trukket seg tilbake fra Kyiv-regionen.

Det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform, siterer Arestovitsj på at «krigen vil vare en uke til, kanskje mer».

Arestovitsj mener at russerne vil ha en del soldater igjen i Kyiv-området for å binde opp ukrainske tropper, slik at de ikke blir overført til mer presserende områder. Men han sier også at Russland utplasserer nye styrker i Donbass-området for å oppnå en fordel der.

Flere angrep i øst

Ifølge BBC har Russland allerede begynt å fokusere sine angrep på den østlige delen av Ukraina. Tirsdag uttalte Pentagon at Russlands tilbaketrekning ikke er reell, men en reposisjonering.

Den tidligere ukrainske sikkerhetsrådgiveren Oleksander Danylyuk, kaller Russlands tilbaketrekning en omgruppering.

– Selv om det ikke er noen eskalering, og noen tropper har flyttet bort fra Kyiv, er dette bare omgruppering.

Han tror Russland nå vil sette alle styrker til Donetsk og Luhansk øst i Ukraina. Onsdag meldes det om intense angrep i dette området.

Guvernør i Donetsk-regionen Pavlo Kyrylenko, sier onsdag at russiske styrker bomber nærmest alle byer langs frontlinjen, som splitter ukrainsk-kontrollert territorium fra separatistkontrollerte områder.

På Twitter har han publisert bilder av det som skal være ødeleggelser etter angrep i byene Marinka og landsbyen Novomykhail i Donetsk-regionen:

Den ukrainske avisen Kyiv Independent, skriver samme dag at det skal ha foregått intense angrep i Kharkiv, nordøst i Ukraina.

– Russiske styrker smadret Kharkiv-området med rakettoppskytningssystemer 180 ganger 30. mars. Russiskse styrker angrep også området med artilleri og mortere, og skadet boligbygg og sivil infrastruktur, skriver avisen på Twitter.

– Har feilet

I sin daglige oppdatering, skriver britisk etterretning onsdag morgen at det er så godt som sikkert at Russlands forsøk på å omringe Kyiv har feilet. De mener russiske styrker har hatt store tap og blitt tvunget til å returnere til Russland og Hviterussland for å omgruppere.

Militærrådgiver Per Erik Solli, peker på tre grunner bak hvorfor Russland trekker seg tilbake:

For å gi mannskapene hvile, få nytt personell og materiell, og senere komme tilbake på offensiven

For å konsentrere styrkene om færre steder

At de faktisk nedskalerer den militære aktiviteten

Solli sier at det er et stort gap mellom ambisjonsnivået og ressursene til Russland.

– Russland har de siste månedene vært veldig ambisiøse i forhold til hvor mange styrker de har, de har gått inn i langt flere steder enn de har kapasitet til, sier han.

Han tror Russland vil lide enorme tap, dersom russiske styrker går inn i Kyiv.

– Det klarer de ikke. Kanonartilleriet vil ikke klare å komme i rekkevidde, fordi ukrainerne klarer å holde det borte. Ukrainerne er klare for fotsoldater og stridsvogner, så det kommer til påføre russerne store tap.