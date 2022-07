MEKTIG: Demokraten Nancy Pelosi er Speaker i Representantenes hus i Kongressen i Washington D.C.

Pelosi gir Biden og Xi hodepine: − Bråk blir det uansett

Nancy Pelosis reise til Taiwan skaper full krise mellom de to supermaktene: – Ingen av partene kan ta seg råd til å feige ut, sier professor Jo Jakobsen.

Torsdag skal presidenten i USA Joe Biden og hans motpart i Kina Xi Jinping gjennomføre sitt femte toppmøte på videotelefon.

De to verdenslederne skal drøfte krigen i Ukraina og handel, subsidier og sanksjoner. Men det mest brennbare spørsmålet på dagsorden er Taiwan.

The Financial Times skrev i forrige uke at Demokratenes mektige speaker i Kongressen Nancy Pelosi planlegger å besøke Taiwan i august.

Den mulige reisen er blitt en hodepine for Joe Biden.

Pelosi er nummer tre i rang i det offisielle USA, etter president og visepresident. Ikke siden 1997 har en så høytstående politiker besøkt Taiwan.

PRESIDENTER: Joe Biden lytter til Xi Jinping under det virtuelle toppmøtet i november i fjor.

– Pelosi har vært en iherdig støttespiller for Taiwans selvstendighet i flere tiår, sier professor ved Institutt for forsvarsstudier Øystein Tunsjø til VG.

USA støtter politikken om at det bare finnes ett Kina. USA har ikke diplomatiske forbindelser til Taiwan, men har forpliktet seg til å bidra til landets forsvar.

– Strategisk tvetydighet

– USA vil ikke støtte Taiwan så mye at landet beveger seg mot selvstendighet, men heller ikke så lite at Kina blir fristet til å prøve å ta Taiwan, sier Tunsjø.

Hva han kaller strategisk tvetydighet, har vært grunnplanken i amerikansk politikk overfor Taiwan siden Nixon forholdet mellom USA og Kina i 1972.

Info Taiwan, Kina og USA Taiwan (Republikken Kina) ble opprettet på den kinesiske øya Formosa i 1949, etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet.

Folkerepublikken Kina ser Taiwan som en opprørsprovins som fortsatt er en «uatskillelig del av Kina», og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Også Taiwan-regjeringen har helt siden 1949 holdt fast ved «Ett Kina»-prinsippet om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

Taiwan er i dag et demokrati med 24 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion slår til lyd for at Taiwan skal gå sin egen vei som selvstendig nasjon, løsrevet fra Kina.

Taiwan har også vært et stadig tilbakevendende stridsemne i forholdet mellom Beijing og Washington

USA brøt de formelle diplomatiske bånd med Taiwan i 1979, men har holdt fast ved rollen som beskyttelsesmakt. Amerikanske våpenleveranser har satt Beijing i harnisk. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Mens det er Biden-administrasjonen som utøver amerikansk utenrikspolitikk, har Kongressen en friere rolle. Der har Taiwan bred støtte.

– Kongressmedlemmer behøver ikke ta samme ansvar som presidenten. Biden må ta Kinas aggresjon inn over seg og avveie ulike hensyn, sier Tunsjø.

ØVELSE: Taiwans president Tsai Ing-wen inspiserer et marinefartøy under en militærøvelse tirsdag.

– Ingen god idé

Pelosi skulle egentlig fløyet til Taiwan i april, men avlyste grunnet corona. USAs president synes ikke hun bør reise i august.

– De militære synes ikke det er en god idé akkurat nå, uttalte Biden – som er sjef for landets væpnede styrker – til reportere forrige onsdag

Pelosi fremholdt dagen etter at det er viktig å vise støtte til Taiwan.

– Ingen av oss har noen gang sagt at vi er for uavhengighet for Taiwan. Det er opp til Taiwan å bestemme, understreket demokraten fra California.

Professor i statsvitenskap ved NTNU Jo Jakobsen sier at Pelosis planer har fått Taiwan-spørsmålet til å eksplodere, før møtet mellom Joe Biden og Xi Jinping.

– Krass uttalelse

Pelosi har ikke endelig bekreftet at hun vil reise, men Kina har likevel reagert skarpt og lovet mandag å svare resolutt med kraftfulle tiltak.

– Den krasse uttalelsen har en militær undertone. Kina tolker åpenbart Pelosis reise som en endring i amerikansk Taiwan-politikk, sier Jo Jakobsen.

TILFLUKT: En taiwansk soldat viser vei til bomberom under en øvelse i hovedstaden Taipei mandag.

Han tror Joe Biden vil forsøke å nedtone betydningen og forsikre Xi Jinping at den offisielle, amerikanske linjen overfor Kina og Taiwan ligger fast.

– Han kommer nok til å signalisere overfor Xi at reisen er et initiativ som ikke har hans støtte. Biden vil unngå en ny krise i Taiwanstredet, sier Jakobsen.

Tre ganger før har det betente forholdet mellom folkerepublikken og Taiwan brutt ut i militariserte kriser. Sist, i 1995–1996, demonstrerte amerikanerne sin overlegne våpenmakt.

– Bråk uansett

Jakobsen påpeker at konflikten rundt Pelosis reise også har en innenrikspolitisk dimensjon i USA, før mellomvalget til Kongressen i november.

– Reiser Pelosi, blir det internasjonal krise. Hvis ikke, blir det innenrikspolitisk konflikt, fordi Biden fremstår som svak overfor Kina. Bråk blir det uansett.

PROTEST: En demonstrant som ønsker Taiwans uavhengighet, roper antikinesiske slagord i 2016.

Professorene er enige om at forholdet mellom USA og Kina ikke har vært verre, siden det ble normalisert etter Nixons besøk i Beijing i 1972.

– Og det blir bare dårligere og dårligere, for det 21. århundres to supermakter har grunnleggende motstridende interesser, sier Øystein Tunsjø.

Han mener utfordringen er at kineserne blir mektigere på alle områder – økonomisk, teknologisk, kulturelt, diplomatisk og militært.

– Må avskrekke sterkere

– Kina blir mer og mer utålmodig for å få kontroll over Taiwan, mens USA ønsker å forhindre at Kina blir dominerende i sin region, sier Tunsjø.

Han mener problemet er at USA må avskrekke Kina sterkere enn før, fordi Kina har økt sin militære kapasitet og presser Taiwan hardere.

– Når Taiwan skvises, må USA være tydeligere i sin støtte. Det pisker opp taiwanernes ønske om selvstendighet. Så har man det gående.

KINAMAT: Toppmøtet mellom Xi og Biden i november i fjor vises på en restaurant i Beijing.

Tunsjø sier det en kjempeutfordring for USA at øystaten med 24 millioner innbyggere har utviklet seg til et blomstrende og veletablert demokrati.

– USA er en forkjemper for demokrati og menneskerettigheter. Det blir litt for dumt om de kaster Taiwan under bussen, sier professoren.

– Spiller «chicken»

Hans kollega Jon Jakobsen snakker om et «chicken-spill», hvor motstanderne går lenger og lenger for å utfordre hverandre og det gjelder ikke å gi seg.

– Men hvis ingen backer ut, ligger det en risiko for noe ganske alvorlig i luften.

Jakobsen tror Kina kan komme til å opprette en flyforbundssone rundt Taiwan.

– Da er trusselen implisitt om at Pelosis fly kan bli skutt ned av kineserne – selv om sannsynligheten er liten, sier Jakobsen.

Han mener faren for militære kriser kjennetegner forholdet mellom USA og Kina.

– Før eller siden går en av disse galt.

– Økte provokasjoner

Den amerikanske generalen Mark Milley uttalte denne uken at Beijing er blitt mer og mer aggressive i Stillehavsregionen de siste fem årene.

Kinesiske jagere skal i flere tilfeller ha foretatt nærgående manøvre mot andre lands overvåkningsfly og trakassert andre staters piloter og skipsbesetninger.

Amerikanske tjenestemenn anklaget tirsdag Kina for økte provokasjoner og aggressiv og uansvarlig oppførsel i Sør-Kinahavet.