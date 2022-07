1 / 3 THAILAND: Myanmarske arbeidsinnvandrere demonstrerer mot militærets statskupp. Portrettet viser landets avsatte leder Aung San Suu Kyi. Bildet ble tatt 1. mai 2022. 2021: Demonstranter i byen Yangon i Myanmar. 2021: Over 160 bygninger ble ødelagt i byen Thantlang etter bombing fra militæret, ifølge lokale medier. forrige neste fullskjerm THAILAND: Myanmarske arbeidsinnvandrere demonstrerer mot militærets statskupp. Portrettet viser landets avsatte leder Aung San Suu Kyi. Bildet ble tatt 1. mai 2022.

Henrettelser gjennomført for første gang på 34 år: − Utviklingen er alvorlig og har konsekvenser

Militærjuntaen i Myanmar har gjennomført fire henrettelser, de første på flere tiår. Nå blir regimet fordømt som barbarisk og grusomt.

Statlige medier i Myanmar meldte om hendelsene natt til mandag. Militærjuntaen bekrefter henrettelsene.

Dette er første gang det har blitt brukt dødsstraff i Myanmar siden 1988.

Wrenn Yennie-Lindgren, statsviter og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), sier at situasjonen i Myanmar blir mer og mer alvorlig.

– Det har vært over hundre dødsdommer av anti-kupp aktivister siden militærjuntaen kom til makten i februar 2021 og begynte å slå ned på aktivister, men det er første gang de faktisk har gjennomført dødsstraffen.

EN GRUSOM PÅMINNELSE: Wrenn Yennie-Lindgren, statsviter og seniorforsker ved (NUPI), sier at utviklingen i Myanmar vil ha konsekvenser.

Ifølge en organisasjon for politiske fanger i Myanmar er 2.114 sivile drept av sikkerhetsstyrker siden kuppet for halvannet år siden.

Henrettelsene er gjennomført til tross for sterke internasjonale anmodninger om å la demokratiforkjemperne få leve. Både FN og Kambodsja, som har formannskapet i Den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen, har bedt juntaen vise nåde.

HAR MAKTEN: General Min Aung Hlaing har vært landets midlertidige leder siden statskuppet i februar 2021.

I februar 2021 gjennomførte militæret statskupp i Myanmar, og avsatte landets leder Aung San Suu Kyi. I øyeblikket sitter hun i fengsel.

Kjente demokratiforkjempere

To av de fire henrettede er demokratiaktivistene Kyaw Min Yu (53) og Phyo Zeya Thaw (41). Yennie-Lindgren forteller at disse høsten 2021 ble tatt til fange og siktet for å ha planlagt angrep mot militærjuntaen.

– Tidligere i år fikk de dødsstraff av en militær domstol, på bakgrunn av omgang med terrororganisasjoner fordømt av regimet.

Begge to satt også fengslet forrige gang Myanmar ble styrt av en militærjunta, men ble benådet og sluppet fri under landets reform i 2012. Yu satt i fengsel i 18 år.

DEMONSTRANT: Kyaw Min Yu var svært delaktig i en demokrati-bevegelse i 1988. Bevegelsen oppnådde ikke demokrati i Myanmar, og Yu ble fangselt i 18 år.

– De var kjente dissidenter, som i flere tiår uttrykte støtte til et demokratisk Myanmar.

De to andre som fikk dødsdommen fullbyrdet var Hla Myo Aung og Aung Thura Zaw.

De ble den 12. april dømt til døden. Dette etter å ha blitt beskyldt for å ha torturert og drept en kvinne, mistenkt for å jobbe som informant for militæret.

En grusom påminnelse

Wrenn Yennie-Lindgren sier at hendelsen er en grusom påminnelse til den internasjonale verdenen.

– Utviklingen er alvorlig og har konsekvenser for både fremtredende og ikke-prominente personer i Myanmars demokratibevegelse.

Yus kone fortalte til nyhetsbyrået Reuters i juni, at hun ikke ville anerkjenne at militæret betegnet Yu som en terrorist, og at hele landet var i opprør mot generalene.

Konen til Thaw, Thazin Nyunt Aung, sier at hun ikke ble informert om henrettelsen av ektemannen på forhånd. Hun ber verden reagere mot juntaen og stille dem til ansvar.

– De må betale for dette, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Skrev hip-hop tekster

Yu var en av veteranene i Myanmars demokratibevegelse. Han tilhørte studentgruppen Generasjon-88, som sto bak det mislykkede folkeopprøret mot juntaen i 1988.

I oktober i fjor ble han pågrepet i Yangon etter å ha lagt ut meldinger mot juntaen i sosiale medier. Generalene anklaget ham for å lede en gruppe som utførte geriljaangrep i Myanmars byer.

DØMT TIL DØDEN: Phyo Zeya Thaw var tidligere medlem av nasjonalforsamlingen under, Aung San Suu Kyi.

Thaw skrev hiphop-tekster som til stadighet irriterte landets generaler.

– Thaw var tidligere et medlem av nasjonalforsamlingen under Aung San Suu Kyi i 2015, og var også kjent for sin kreativitet og musikalske talent. Han brukte fengende hip-hop tekster til å uttrykke sine politiske meninger, sier Yennie-Lindgren.

I november ble han pågrepet, på bakgrunn av informasjon fra personer som var pågrepet for å ha skutt sikkerhetsstyrker, ifølge militærjuntaen.

– Vil skape frykt

USAs ambassade i Yangon fordømmer henrettelsen av fire politiske fanger i Myanmar.

– Vi fordømmer militærregimets henrettelse av prodemokratiske ledere og valgte tjenestemenn for å ha utøvd sine grunnleggende friheter, skriver ambassaden på sin Twitter-konto.

Aung Myo Min, menneskerettsminister i skyggeregjeringen som ble etablert i eksil etter kuppet i februar i fjor, avviser at noen av de fire mennene var involvert i voldshandlinger.

– Å straffe dem med døden er en måte å styre folket ved hjelp av frykt, sier han, ifølge NTB.

Elaine Pearson, fungerende Asia-direktør i Human Rights Watch, omtaler rettsprosessene mot de fire som svært urettferdige og politisk motiverte.

– Juntaens barbari og grusomme forakt for menneskeliv er ment å skremme protestbevegelsen, sier hun, ifølge NTB.

Thomas Andrews, en uavhengig menneskerettsekspert som jobber for FN, ber verden om å reagere kraftig.

– Jeg er rasende og knust over nyheten om at juntaen har henrettet Myanmars patrioter og mestere i menneskerettigheter og anstendighet. Disse menneskene ble stilt for retten og dømt av en militærdomstol uten rett til å anke og etter sigende uten juridisk bistand i strid med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, sier han i en uttalelse.