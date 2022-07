Viktor Bout i retten i Bangkok i 2010.

«Dødens kjøpmann» kan bli utvekslet mot amerikanske fanger: − Er et kryp

Viktor Bout kalles dødens kjøpmann. Nå kan våpenhandleren bli utvekslet i bytte med to amerikanere som er fengslet i Russland.

Publisert: Nå nettopp

President Joe Biden stiller seg bak den foreslåtte utvekslingen, som ble kunngjort av USAs utenriksminister Antony Blinken onsdag.

Blinken opplyste at USA overfor Moskva har lagt frem et konkret forslag som kan innebære at Brittney Griner og Paul Whelan blir hentet hjem.

Griner er basketballprofilen som står for retten for cannabissmugling. Whelan er en tidligere marinesoldat, domfelt for spionasje.

USA mener begge urettmessig holdes i forvaring. Det var CNN som først rapporterte hvem USA vil legge i potten for å få dem ut av Russland.

Viktor Bout soner en dom på 25 år i USA. Før han ble fakket for 14 år siden, var russeren verdens mest kjente, illegale våpenhandler.

Livshistorien til «dødens kjøpmann» skal ha inspirert Hollywood-filmen «Lord of War» fra 2005, med Nicolas Cage i hovedrollen.

Blinken skal diskutere utvekslingen med sin russiske motpart Sergej Lavrov senere denne uken, i deres første samtale siden krigen i Ukraina startet.

– Mitt håp er at jeg kan fremskynde anstrengelsene for å få dem hjem, sa den amerikanske utenriksministeren onsdag og viste til Griner og Whelan.

Nyhetsbyrået AFP melder torsdag på Twitter at det ennå ikke foreligger en avtale om utveksling, og henviser til en offisiell, men anonym russisk kilde.

– Er et kryp

Amerikanske myndigheter skal internt ha diskutert fangeutvekslingen i flere måneder. Justisdepartementet er mot, av prinsipielle grunner.

Russland skal lenge ha vært interessert i en avtale som omfatter Viktor Bout. I forrige uke ble CIA-direktør Bill Burns ble spurt hva som kan være forklaringen.

– Det er et godt spørsmål, for Viktor Bout er et kryp.

Den tidligere våpenhandleren ble lokket i en felle av amerikanske agenter i Thailand og utlevert til USA i 2010.

Russeren ble pågrepet i Thailand i 2008 av amerikanske narkotikaagenter som utga seg for å komme fra den colombianske geriljaorganisasjonen FARC.

Etter utlevering ble Bout dømt for å si seg villig til å handle med luftvernraketter og gi materiell til en terroristorganisasjon som ville drepe amerikanere.

Bout hevdet seg uskyldig.

– Ingen terrorist

Dommeren som ga ham 25 år bak murene, Shira A. Scheindlin, sa ifølge New York Times i forrige måned at Bout etter hennes oppfatning ikke var en terrorist.

– Han var en forretningsmann, uttalte dommeren, som mener minstestraffen hun måtte ilegge russeren, var for streng og at den foreslåtte utvekslingen er rimelig.

Men statsadvokaten på Manhattan da Bout ble domfelt i 2012, Preet Bharara, fastholdt ifølge CNN at han var fiende nummer én innenfor ulovlig internasjonal våpenhandel.

– Han ble stilt for retten etter at han sa seg villig til å forsyne en terroristorganisasjon, villig til å drepe amerikanere, med et svimlende antall våpen, sa anklageren.

Viktor Bout venter på en rettskjennelse i Bangkok i 2009.

Transporterte våpen

Arrestasjonen for 14 år siden skjedde etter at amerikanerne hadde jaktet på ham et tiår.

Victor Bout ble beskyldt for å ha en flåte transportfly som fraktet våpen til kriger og konflikter verden over siden 1990-tallet, fra Liberia via Sierra Leone til Afghanistan.

USA frøs hans amerikanske bankkonto i 2004, etter anklager om ulovlig våpenhandel i Liberia. Bout selv fastholdt at han bare ordnet logistikk i lovlig handelsvirksomhet.

Douglas Farah, medforfatter av en bok om våpenhandleren, sa til magasinet Mother Jones i 2007 at Victor Bouts tidligere liv var et mysterium.

Ifølge hans mange pass skal Bout være født i 1967 i Dushanbe i den tidligere sovjetrepublikken Tadsjikistan, som sønn av en bokholder og en mekaniker.

Etter militær utdanning skal han ha vært offiser i den russiske hæren.

– Så mulighetene

– Han var sannsynligvis en løytnant som ganske enkelt så mulighetene som tre faktorer ga, etter at Sovjetunionen kollapset, fremholdt Farah overfor CNN.

Den ene var fly forlatt på rullebaner overalt, grunnet mangel på drivstoff og vedlikehold.

Den andre var lagre med store mengder våpen som var bevoktet av soldater som ikke fikk lønn lenger.

Den tredje var økende etterspørsel etter våpen fra gamle Sovjet-allierte og nye væpnede grupper i konfliktsoner på alle kontinenter.

Bout har selv fortalt at han jobbet som offiser i Mosambik, andre mener det var Angola. FN begynte å etterforske hans aktiviteter på begynnelsen av nittitallet.

Brittney Griner skulle spille vennskapskamp mot et russisk lag, men ble arrestert for narkotikasmugling ved ankomst Moskva.

For president Joe Biden er det viktig å bringe Brittney Griner og Paul Whelan hjem, for det kan gi ham en politisk seier før mellomvalget til Kongressen i november.

Han besluttet å sette til side Justisdepartementets innvendinger mot utvekslingen av Victor Bout for de to amerikanerne.

– Strekke seg langt

– Presidenten og hans team vil strekke seg langt for å få våre folk hjem, sa en talsmann for Det hvite hus John F. Kirby ifølge New York Times.

Griner har sittet fengslet i Moskva siden februar, da tollerne på Sheremetjevo-flyplassen fant e-sigaretter med hasjolje i koffertene hennes.

31-åringen som har to olympiske gullmedaljer, sier hun ikke ante at de var der og at hun overhodet ikke hadde til hensikt å bringe dem inn ii Russland.

Brittney Griner på vei til en rettslig høring utenfor Moskva onsdag.

Griner skal ifølge en av sine advokater, Maria Blagovolina, ha resept for bruk av medisinsk cannabis, som er populært blant amerikanske idrettsutøvere.

Hun skal ha sagt at hun ikke forsto hva hun skrev under på, da hun ble tatt i tollen.

Griner erkjente straffskyld i juli. Rettssaken mot henne skal egentlig fortsette i august. Hun risikerer inntil ti år i fengsel. Dommen må foreligge før utveksling kan finne sted.

– Russerne kaldblodige

– Jeg er livredd for å bli her for alltid, sa Griner i en appell til president Joe Biden om å bidra til hennes løslatelse.

Paul Whelan (52) er en tidligere marinesoldat og sikkerhetssjef som ble anholdt på et hotell i Moskva i 2018 og siktet for spionasje.

Whelan ble i 2020 dømt til 16 års fengsel.

Paul Whelan forklarer seg under rettssaken i Moskva, før han ble dømt til 16 år for spionasje.

CIA-direktør Burns mener amerikanske statsborgere arresteres i utlandet nettopp for å inngå i byttehandler han kaller forferdelige og skammelige.

– Russerne er ganske kaldblodige om slikt for tiden, uttalte Burns i forrige uke.

– Ingen trussel

Amerikanske tjenestemenn og uavhengige granskere mener ifølge amerikanske medier at Bout skal ha forbindelser til russisk sikkerhetstjeneste.

Den tidligere marinesoldaten Trevor Reed, som ble løslatt fra russisk forvaring i en tilsvarende fangeutveksling i mai, mener ifølge ABC er riktig å gi Bout til Moskva.

– Han har allerede vært i fengsel i 15 år. Han er ikke lenger noen trussel.