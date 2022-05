EN UTSTRAKT HÅND: Boris Johnson og Storbritannia har avtalt et omfattende samarbeid om sikkerhet med Sverige og Finland denne uken. Fredag var Jonas Gahr Støre på besøk i Downing Street 10 og inngikk nye avtaler.

Støre reagerer på SV-advarsel til Sverige: Grunnleggende uenig

LONDON/OSLO (VG) - Vi truer ingen. Det er statsminister Jonas Gahr Støres svar på Moskvas påstand om at finsk Nato-medlemskap truer Russland. Han er også sterkt uenig i SVs advarsel mot svensk medlemskap.

Støre hadde et 45 minutters møte med sin britiske statsminister-kollega Boris Johnson fredag, hvor Europas sikkerhet raskt kom opp som tema.

Etter møtet kom Jonas Gahr Støre (Ap) med en kraftig reaksjon på det SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa skriver i Aftonbladet fredag, at hun advarer Sverige mot å søke Nato-medlemskap.

– Vi lever i land hvor alle er fri til å mene det de vil. Men jeg er grunnleggende uenig, sier Støre til VG.

Til VG sier SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, at hun har forsøkt å nyansere debatten.

Hun sier samtidig at SV uansett vil stemme for svensk Nato-medlemskap i Stortinget hvis søknaden kommer (se resten av svaret lenger nede).

Sårbart

Fiskaa argumenterer i Aftonbladet med at «Nato har gjort Norge mer sårbart som land», og at Sverige vil miste handlingsrom for egne sikkerhetspolitiske interesser gjennom et medlemskap.

– Norge har siden 1949 hatt trygghet gjennom Nato-medlemskapet i vekslende tider. Det har ført til at nære allierte som Storbritannia tar et medansvar for vår sikkerhet, og vi er med på å ta medansvar for deres, svarer Støre.

– Det er vår erfaring, som jeg tror Sverige og Finland har studert nøye. Så hennes analyse, som jeg da antar er SVs analyse, er jeg grunnleggende uenig i sier Støre.

Kald skulder fra Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at de siste tre månedene har vist hvor viktig det kollektive forsvaret fra Nato er for Norge.

Men han vil ikke gi råd til svenskene:

– Jeg synes det er forunderlig at en i Stortingets presidentskap har innlegg i den svenske Nato-debatten. Sverige får avgjøre dette selv. Nato har tjent oss godt hele veien og tjener oss godt i dag. Det viser de siste tre månedene med tydelighet, sier han.

– Vi vil ikke gi råd til svenskene, men vi er positive hvis de velger den samme sikkerhetspolitiske alliansen som vi har gjort, sier Vedum til VG.

VIL IKKE SKRIVE: Trygve Slagsvold Vedum lover at han ikke vil skrive leserbrev til svenske aviser om deres Nato-debatt.

– Løgnaktig

Frp-leder Sylvi Listhaug går knallhardt i rette med Fiskaa:

– Jeg synes det er drøyt at man sprer den typen løgnaktig eventyrhistorie i Sverige. Vi vet at SV er mot Nato-medlemskap i Norge, men det å servere løgner om at vi har gjort oss mer sårbare ved å være Nato-medlem er helt patetisk. Nato har vært den viktigste sikkerhetsgarantien i Norge, sier Listhaug til VG.

– Du sier at de serverer løgner. Hvordan begrunner du det?

– SV sier at det har gjort Norge mer sårbar. Det er tvert i mot Nato-medlemskapet som har gjort at Norge har hatt den sikkerhetsgarantien vi har hatt siden 1949, sier hun.

SVÆRT UENIG: Sylvi Listhaug går hardt i rette med Ingrid Fiskaa.

Vil respektere svensk beslutning

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa ønsker ikke å svare på Listhaugs anklage om at hun serverer løgner til det svenske folk.

Hun sier at hun har forsøkt å nyansere den svenske debatten.

- Innlegget mitt i den svenske avisa Aftonbladet handlar om den norske erfaringa med NATO, og det er at medlemskapet legg sterke føringar på vår forsvars- og utanrikspolitikk. Det har gjort at Noreg har ein mindre sjølvstendig stemme internasjonalt, og at forsvaret vårt har blitt bygd ned og tilpassa krigføring utanlands, skriver Fiskaa i en e-post til VG.

- Denne politikken er i strid med norske interesser, og har gjort Noreg meir avhengig og sårbart. Dei norske erfaringane kan forhåpentlegvis vera nyttige i den svenske debatten, og er meint om eit bidrag til å nyansera denne, skriver hun.

FORSVARER LESERBREVET: Ingrid Fiskaa er utenrikspolitisk talsperson i SV.

Fiskaa sier at SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet er mot medlemskap i NATO og at deres analyse mot svensk medlemskap er det samme som hennes.

- SV vil respektera den svenske avgjerda uansett, og vil stemma for svensk medlemskap når dette eventuelt kjem til Stortinget.

VG har spurt om Fiskaa har forankret synspunktet sitt og om dette er SVs syn.

- Det er delte meiningar om NATO i SV. Men det mange vil vera einige om, og det trur eg går langt utover SV, er at det har vore lite utanriks- og forsvarspolitisk debatt i Noreg. Mange viktige avgjerder har blitt tatt som eit resultat av interne NATO-prosessar utan noko særleg offentleg diskusjon. Verda er i stadig endring, så uavhengig av kva ein meiner om NATO er det behov for ein meir oppdatert debatt i Noreg, skriver hun.