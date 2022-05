Zelenskyj vil ha Eurovision til «et fritt Mariupol»

Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en gratulasjonsmelding til vinnerne av årets Eurovision.

– Neste år vil Ukraina være vertskap for Eurovision!

Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

Han fikk avkastning for avgjørelsen om å la medlemmene i bandet Kalush Orchestra få forlate sine poster i det ukrainske forsvaret for å delta i Eurovision da de tok seieren under lørdagens finale.

– Vi vil gjøre vårt beste for å en dag gjeste Eurovisions deltagere og gjester i ukrainske Mariupol. Fritt, fredfullt, gjenbygd!

Ukraina fikk 439 poeng fra folkestemmene under kveldens Eurovision-finale, og satte ny rekord for antall folkestemmer. De fikk 631 poeng totalt, og slo andreplassen Storbritannia med sine 466 poeng.

– Vårt mot imponerer verden, vår musikk erobrer Europa, skriver presidenten på Telegram.

VANT: Ukrainske soldater feirer seieren i Kyiv.

Zelenskyj skriver videre at for tredje gang i historien har Ukraina gått av med seieren, men at han tror det ikke vil være den siste.

Zelenskyj takker videre Kalush Orchestra og alle som stemte på dem.

– Jeg er sikker på at vår seier mot fienden ikke er langt unna. Leve Ukraina!

Ba om hjelp

Etter den første fremførelsen av vinnerbidraget lørdag kveld, kom rapper og frontfigur Oleh Psiuk med en bønn fra scenen.

– Vær så snill å hjelp Ukraina, Mariupol. Hjelp Azovstal nå, ropte han etter at de hadde fremført sangen sin «Stefania».

Da seieren var klar og Kalush Orchestra igjen tok til scenen sa

– Takk så mye. Dette er for alle ukrainere. Leve Ukraina, sa Psiuk – før bandet framførte vinnerlåten igjen.

Bilder fra Reuters viser medlemmer av det ukrainske militæret som fulgte finalen på TV fra Kyiv.

FIKK MED SEG SEIEREN: Medlemmer av det ukrainske militæret fikk se finalen på TV.

Ukrainske farger

Gjennom kveldens sending kom det flere stille støtteerklæringer til Ukraina.

Flere av poengutdelerne som meddelte jurystemmene fra de 40 deltagerlandene bar symboler på det blå og gule flagget da de delte ut poeng.

Islands Eurovision-deltagere Systur ba om fred for Ukraina etter å ha fremført sangen sin «Með hækkandi sól» på scenen i Torino.

Eurovision skal være apolitisk, og det er derfor ikke lov til å ytre seg om politiske saker under konkurransen.

På spørsmål fra VG tidligere lørdag kveld at sa Den europeiske kringkastingsunionen (EBU)

– Vi forstår de dype følelsene rundt Ukraina for øyeblikket, og anser kommentarene fra Kalush Orchestra og andre artister som uttrykker støtte til det ukrainske folk som humanitære snarere enn politiske i natur.