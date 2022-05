ER DØD: Mehmet Sirac Bilgin, senere Sirac Kekuyon, jobbet som røntgenlege på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bildet er tatt i 2004, og brukes med tillatelse fra familien.

Kreves utlevert til Tyrkia – døde i 2015

Tyrkia krever at Sverige og Finland utleverer 33 personer de mener er terrorister. En av de som ifølge tyrkiske medier er ettersøkt, har vært død i syv år.

Av Vilde Haugen

– Det er vanskelig å legge ord på følelsene som oppstår når noe som dette skjer, sier Rehber Bilgin (45) til VG.

Han er sønnen til forfatteren Mehmet Sirac Bilgin, som pekes ut som et «europeisk offiser» hos det kurdiske arbeiderpartiet PKK. Partiet som er ansett som en terrororganisasjon i Tyrkia, EU og USA.

Tyrkia har midlertidig blokkert svensk og finsk medlemskap i Nato, blant annet fordi president Erdogan hevder at landene er «frihavner for terrorister». Ifølge tyrkiske medier er Mehmet Sirac Bilgin blant de 33 terrormistenkte personene som Tyrkia ønsker utlevert fra Sverige.

Både det statlige nyhetsbyrået Anadoulu Agency og den regjeringsvennlige TV-kanalen A Habers har navngitt ni av personene på listen.

Nå forteller imidlertid sønnen at faren har vært død i syv år.

– Man blir ikke overrasket over at han befinner seg på denne listen, men det er jo en påminnelse om hans død, sier Bilgin til VG.

Han synes imidlertid det er absurd at hans avdøde far er ettersøkt i Tyrkia.

– Jeg tenkte umiddelbart at det var veldig rart. Staten likte ikke pappa, men det at de skal begjære en død person utlevert, er spesielt. Men samtidig er dette noe vi har levd med hele livet

FLYKTET TIL SVERIGE SOM 11-ÅRING: Rehmer Bilgib sier at han er overrasket over at Europa og Nato har latt Tyrkias president Erdogan gått så langt med sin politikk.

– For å skremme

Den kurdiske forfatteren Mehmet Sirac Bilgin endret navnet sitt mot slutten av livet. Sønnen forklarer at faren ikke ønsket å dø med et tyrkisk navn, og at han derfor tok det kurdiske navnet Sirac Kekuyon.

Han jobbet som røntgenlege ved Universitetssykehuset i Uppsala, og fortsatte samtidig å engasjere seg i den kurdiske saken som skribent og debattant.

På hans egen hjemmeside skrev familien at han døde på Akademiska sykehuset i Uppsala i januar 2015, etter lang tids sykdom. Han ble 71 år gammel.

Sønnen sier videre at dødsfallet ble rapportert inn til tyrkiske myndigheter på ambassaden i Stockholm, som følge av et arveoppgjør i hjemlandet.

At den kurdiske forfatteren nå står på en liste over ettersøkte, mener sønnen er psykologisk krigføring.

– Jeg tror det er et forsøk på å skremme kurdere. Jeg har mange slektninger som bor i Sverige, men som er ettersøkt i Tyrkia. Fortsatt får familiene deres med jevne mellomrom politiet på døren, selv om de vet at de ikke er der. Det er for å forstyrre og terrorisere, og vise sitt nærvær. At de holder øye med oss, sier Bilgin.

STIKKER KJEPPER I NATO-HJULENE: Tyrkias president Erdogan.

Ikke PKK-medlem

Bilgin sier at selv om faren var svært involvert i den kurdiske kampen for en egen stat, var han aldri et medlem av PKK. Kekuyon regnes som en av grunnleggerne av den tyrkiske grenen av Kurdistan Democratic Party på 1960-tallet, kjent som KDP.

– Pappa brukte ofte å bli arrestert og torturert da jeg var ung. Jeg husker spesielt godt at jeg besøkte han i fengsel en gang, og at jeg nesten ikke kjente han igjen. Han var utsultet og forslått, sier Bilgin.

Faren utdannet seg til lege i det tyrkiske militæret som ung, men ble utvist på grunn av sitt politiske engasjement. I 1979 fikk han varige skader etter å ha blitt skutt, ifølge sønnen. Selv var Bilgin elleve år da han og familien flyktet til Sverige.

– Men i og med at pappa har vært så engasjert politisk, har vi alltid vært delaktig av det som skjer der nede. Han var politisk skribent og har vært mye på TV.

I 1996 besøkte Kekuyon Kurdistan for å møte flere kurdiske partier. Han sa da under et TV-program at tyrkiske myndigheter løy om å ha bombet visse kurdiske områder, hevder Bilgin.

– To dager senere døde onkelen min i fengsel.

Svenskkurderen sier videre at han er overrasket over at Europa og Nato har latt Tyrkias president Erdogan «gått så langt med sin politikk».

– Jeg er veldig overrasket over at Europa ikke reagerer sterkere. Det som skjer nå er veldig sterke signaler om at Tyrkia holder på å bli radikalisert.

Ifølge et minneord på kurdisk, publisert etter hans dødsfall, var Kekuyon medlem av Kurdistans parlament i utlandet og KNK da han bodde i Sverige, men viet det meste av tiden sin til forskning av kurdistans historie.

«Fysisk var han her i Sverige, men sinnet hans var fullstendig forbundet med hjemlandet, med Kurdistan», heter det i artikkelen.