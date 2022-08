KAMPLYSTEN: Eks-president Donald Trump løfter en knyttet neve i været, noen dager etter ransakingen.

Nye detaljer om Trump-ransaking

Tidligere president Donald Trump raste da FBI ransaket luksushjemmet i Florida. Nå har USAs justisdepartement offentliggjort en svært sladdet versjon av ransakingsordren.

Årsaken til at deler av ransakingsordren er overstrøket med sort, er for å beskytte vitner som har samarbeidet med justisdepartementet.

Mens den politiske stormen rundt Donald Trump raser videre, har eks-presidenten spilt golf, holdt politiske møter og diskutert med sine advokater, oppsummerer Politico.

Med andre ord: Han har fortsatt som før.

Fredag kveld ble dokumentet offentliggjort.

Men det fremgår at FBI fant 184 klassifiserte dokumenter i 15 bokser i hjemmet til Trump.

Det inkluderer 67 dokumenter merket som konfidensielle, 92 dokumenter merket hemmelig, og 25 dokumenter merket som topphemmelig.

Som rettferdiggjørelse for ransakingen, argumenteres det i begjæringen for at dokumenter med en slik sikkerhetsgradering, ofte inneholder sensitive forsvarsopplysninger.

Men hvor alvorlig er egentlig striden rundt de graderte dokumentene som Trump skal ha oppbevart på ulovlig vis i sitt hjem Mar-a-Lago i Florida?

– Veldig alvorlig. Hvis ikke hadde ikke Justisdepartementet og FBI reagert som de gjorde. Dersom det faktisk ender i en tiltale basert på brudd på spionasjelovgivning, så snakker vi om en potensiell fengselsstraff, sier USA-ekspert Eirik Løkke.

Det er selvsagt langt frem til en eventuell rettssak mot Trump, og alvorlighetsgraden er avhengig av hvor sensitiv informasjon som finnes i dokumentene, påpeker Løkke.

– At sikkerhetsgradert informasjon er tatt ut av der det skal oppbevares, er veldig alvorlig i seg selv, og det går opp for stadig flere, også blant republikanere, sier Løkke.

Han påpeker at selv konservative Fox News har konkludert med at selve ransakingen var begrunnet. Republikanske tungvektere har snudd fra knallhard kritikk av FBI, til å innse at justisdepartementets ordre var korrekt.

8. august ble det kjent at agenter fra FBI hadde ransaket Trumps hjem , etter mistanke om at det var graderte dokumenter der som Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus.

I januar leverte Trump selv inn mer enn 150 graderte dokumenter til nasjonalarkivet, etter en lang konflikt. Justisdepartementet ba da om en FBI-etterforskning.

Under ransakingen fant man 20 esker med elleve sett med graderte regjeringsdokumenter. Noen av dem var markert som topphemmelige og skulle dermed bare være tilgjengelige i spesielle offentlige bygg.

Trump etterforskes nå for mulige brudd på spionasjeloven. Ekspresidenten avviser å ha brutt loven, og hevder at dokumentene som ble beslaglagt var avgradert.

STILLER HAN? Trump-tilhengere under en støttemarkering i Florida.

– Trump-tilhengere har holdt demonstrasjoner utenfor hjemmet hans, der det er FBI som får kritikk. Kan dette faktisk hjelpe ham politisk?

– Det er en kult rundt Trump som uansett vil støtte ham, men stadig flere republikanere innser at det er alvorlig, sier Løkke.

Som beordret av en føderal dommer i Florida, ble deler av begjæringen som lå til grunn for etterforskningen offentliggjort fredag.

Nå kan man lese hvilke fire mål som lå til grunn for etterforskningen:

Å finne ut hvordan de klassifiserte dokumentene og lydopptakene ble flyttet fra Det hvite hus til Mar-a-Lago.

Å finne ut hvorvidt oppbevaringsstedene på Mar-a-Lago var autorisert for lagring av klassifisert informasjon.

Å finne ut om ytterligere klassifiserte dokumenter eller lydopptak kan ha blitt lagret på et uautorisert oppbevaringssted i Mar-a-Lago eller andre ukjent steder, og hvorvidt de fortsatt befinner seg på et slikt sted.

Å identifisere eventuelle personer som kan ha flyttet eller oppbevart klassifisert informasjon uten autorisasjon eller til et uautorisert sted.

Trump ba mandag om å midlertidig blokkere FBI fra å gjennomgå materialet som ble beslaglagt fra hans hjem i Florida, inntil en «special master» kan utnevnes til å gå gjennom bevisene, skriver Reuters.

I loven i USA er en «special master» en underordnet tjenestemann utnevnt av en dommer.

TILHENGERE: Trumps tilhengere samlet utenfor golfklubben hans i Florida i forrige uke.