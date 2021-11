forrige





PÅ VEI UNDER BAKKEN: Redningsmannskaper ved én av inngangene til grottesystemet Ogof Ffynnon Ddu i Wales.

Wales: Mann satt seg fast i grottesystem – reddet ut etter to døgn

En storstilt redningsaksjon lyktes mandag i å redde ut en mann som i helgen falt og skadet seg inne i et hulesystem i Wales.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

I mer enn to døgn har mannen vært fanget inne i hulesystemet Ogof Ffynnon Ddu (OFD) i Wales. Mannen skal være en erfaren grotteutforsker, men skadet seg i et fall inne i grotten.

Skadene gjorde at han ikke kom seg ut. I 56 timer var han fanget under bakken.

Klokken 20.45 norsk tid mandag kveld, ble han ifølge The Guardian endelig reddet ut. Redningsarbeidere på overflaten skal ha jublet og applaudert da mannen endelig var hentet ut, melder avisen.

STORT OPPMØTE: Like under 250 frivillige skal ha deltatt i redningsarbeidet.

Nesten 250 frivillige redningsmannskaper deltok i arbeidet med å få ham ut. Ogof Ffynnon Ddu er en av Storbritannias lengste huler, og landets aller dypeste.

Fra den øverste til den nederste inngangen av hulesystemet, er det hele 61 kilometer.

Mannskapene ble sendt fra feltstasjonen i team på 30 av gangen. Enkelte av dem skal ha vært under bakken så lenge som 12 timer i strekk.

Mannen er i 40-årene, og er nå ifølge Sky News fraktet til sykehus i ambulanse.

Peter Francis, som er medlem av South Wales Caving Club, sier til Sky News at den skadde mannen skal ha «satt foten på feil sted til feil tid» og at noe da ga etter.

– Han var bare utrolig uheldig, sier Francis.

Mannen skal ikke ha påført seg livstruende skader, men har brukket kjeven og foten, og har pådratt seg skader i ryggraden.

AMBULANSE: Den skadde grotteutforskeren er fraktet til sykehus mandag kveld.

– Den skadde er i påfallende god form, tatt i betraktning hvor lenge han har vært i grotten, og hvor lenge han har vært på en båre, sier redningsmannskapenes liaisonoffiser Gary Evans.

– Vi er gleder oss veldig over at han er reddet ut. Det var et vanskelig redningsoppdrag, og vi gleder oss over at han tross alt har det bra, fortsetter Evans.