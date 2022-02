DREPT: Boligen som ble angrepet i natt bærer tydelig preg av kampene som utspilte seg.

Biden skal tale: Amerikanske spesialstyrker slo til mot hus i Syria

KAIRO / BEIRUT (VG) Ni mennesker, inkludert barn, er drept i et høydramatisk angrep utført av amerikanske spesialstyrker i Idlib-provinsen i Syria. Nå spekuleres det i om målet var en høytstående terrorleder.

Publisert: Nå nettopp

I ly av natten landet amerikanske spesialsoldater inne i den opprørskontrollerte provinsen Idlib i Syria.

Angrepet, som beskrives som svært risikabelt, ligner på et annet spektakulært angrep som skjedde kun to mil unna, der IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i 2019.

Det var natt til torsdag, like over midnatt, at de amerikanske spesialsoldatene tok seg til utkanten av landsbyen Atmeh, rett ved grensen til Tyrkia.

I to timer skal soldatene ha brukt høyttalere for å gi beskjed til kvinnene og barna inne i huset for å få dem til å evakuere, ifølge øyenvitneskildringer gjengitt i The New York Times.

Deretter startet kampene, med rakettdrevne granatkastere og andre våpen, ifølge vitner.

SPRENGT: Taket på boligen kollapset som følge av angrepet. Amerikanske militære kilder NYT har snakket med har sagt at eksplosjonen inne i bygget ikke stammet fra dem.

Barn drept

Mens operasjonen pågikk, fikk et av de amerikanske helikoptrene et mekanisk problem som gjorde det nødt til å nødlande. Det ble senere ødelagt av et amerikansk angrepsfly.

Det samme skjedde da amerikanske styrker drepte Osama bin Laden i en aksjon i Abbottabad i Pakistan i 2011.

Videoer fra Syria viser hvordan redningsarbeidere som graver ut drepte mennesker. Minst ni personer, blant dem kvinner og barn skal ha blitt drept, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– USA led ingen tap. Vi kommer med mer informasjon når dette er tilgjengelig, sier talsmann for Pentagon, John Kirby i en pressemelding.

President Joe Biden er ventet å kommentere nattens angrep i ettermiddag, norsk tid, melder The Washington Post.

Hvem var målet?

Videre beskriver Pentagon angrepet som «et vellykket oppdrag». De har ikke kommentert hvem som var målet, men det er blitt spekulert om nattens mål var en av topplederne i terrorgruppen al-Qaida som har fotfeste i området.

Idlib er den eneste provinsen i Syria der opprørere, som opprinnelig kjempet mot Assad-regime siden 2011, fortsatt har kontroll. Den militante islamistiske gruppen Hayat Tahrir al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var knyttet til al-Qaida, kontrollerer nå området.

New York Times, etter samtaler med avisens kilder, mener at det kan være en regional al-Qaida-leder, men også en global leder. Avisen nevner terrororganisasjonens toppleder, Ayman al-Zawahri, som tok over for Osama bin Laden, etter hans død. Det har tidligere vært antatt at al-Zawahiri har befunnet seg i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan.

Nattens angrep var det største siden 2019 da amerikanske spesialstyrker slo til mot IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi i Idlib, i et angrep som skapte overskrifter verden over. Han tok sitt eget liv ved å utløse en bombevest før han kunne pågripes.