DREPT: Boligen som ble angrepet i natt bærer tydelig preg av kampene som utspilte seg. Foto: Muhammad Haj Kadour / AFP

Biden: IS-lederen drept i amerikansk angrep i Syria

KAIRO / BEIRUT (VG) USAs president Joe Biden bekrefter at IS-leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ble drept i et høydramatisk angrep utført av amerikanske spesialstyrker i Idlib-provinsen i Syria.

Ifølge Reuters skal IS-lederen ha utløst en bombe og drept seg selv og flere familiemedlemmer da angrepet startet.

Biden skal tale til folket senere torsdag.

– Jeg så blod og kroppsdeler nesten over alt. Husets øverste etasje er totalt ødelagt, sier AFP-fotograf Mohammed Haj Kadour til VG over tekstmeldinger, mens han fortsatt er på stedet torsdag formiddag.

DREPT: Dette skal være det eneste kjente bildet den nå drepte Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, som også er kjent som Abdullah Qardash.

I ly av natten landet amerikanske spesialsoldater inne i den opprørskontrollerte provinsen Idlib i Syria.

Angrepet, som beskrives som svært risikabelt, ligner på et annet spektakulært angrep som skjedde kun to mil unna, der IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i 2019.

Det var natt til torsdag, like over midnatt, at de amerikanske spesialsoldatene tok seg til utkanten av landsbyen Atmeh, rett ved grensen til Tyrkia.

I to timer skal soldatene ha brukt høyttalere for å gi beskjed til kvinnene og barna inne i huset for å få dem til å evakuere, ifølge øyenvitneskildringer gjengitt i The New York Times.

Deretter startet kampene, med rakettdrevne granatkastere og andre våpen, ifølge vitner.

SPRENGT: Taket på boligen kollapset som følge av angrepet. Amerikanske militære kilder NYT har snakket med har sagt at eksplosjonen inne i bygget ikke stammet fra dem. Foto: YAHYA NEMAH / EPA

Barn drept

Mens operasjonen pågikk, fikk et av de amerikanske helikoptrene et mekanisk problem som gjorde det nødt til å nødlande. Det ble senere ødelagt av et amerikansk angrepsfly.

Det samme skjedde da amerikanske styrker drepte Osama bin Laden i en aksjon i Abbottabad i Pakistan i 2011.

Videoer fra Syria viser hvordan redningsarbeidere som graver ut drepte mennesker. Minst 13 personer, blant dem kvinner og minst seks barn skal ha blitt drept, melder både lokale redningsarbeidere og New York Times.

– USA led ingen tap. Vi kommer med mer informasjon når dette er tilgjengelig, sa talsmann for Pentagon, John Kirby i en pressemelding tidligere torsdag.

IS-leder drept

Videre beskriver Pentagon angrepet som «et vellykket oppdrag», til tross for at minst seks barn er drept.

Idlib er den eneste provinsen i Syria der opprørere, som opprinnelig kjempet mot Assad-regime siden 2011, fortsatt har kontroll. Den militante islamistiske gruppen Hayat Tahrir al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var knyttet til al-Qaida, kontrollerer nå området.

Først flere timer etter angrepet kom bekreftelsen fra Det hvite hus.

New York Times, etter samtaler med avisens kilder, mente at det kunne være en regional al-Qaida-leder, eller en annen global terrorleder som ble drept.

«Det virker virkelig som nattens angrep var rettet mot noen veldig høytstående i IS eller al-Qaida», skrev den profilerte Midtøsten-forskeren Charles Lister på Twitter.

Torsdag ettermiddag ble det altså klart at angrepet rettet seg mot den nåværende IS-lederen, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Nattens angrep var det største siden 2019 da amerikanske spesialstyrker slo til mot den tidligere IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi i Idlib, i et angrep som skapte overskrifter verden over. Han tok sitt eget liv ved å utløse en bombevest før han kunne pågripes, skriver nyhetsbyrået NTB.

– Naboer kjente ikke leietakerne

Fotograf Muhammed Haj Kadour, som er på stedet da VG snakker med ham, sier at huset hadde to etasjer og en kjeller. Han sier til VG at naboer han snakket med torsdag, forteller at de som bodde i huset var leietakere gjennom ti år, men at de ikke kjente dem.

– Familien skal ha bestått av en mann, hans kone, hans søster og deres barn, sier han.

Naboene fortalte videre at familien sjeldent snakket med andre, og at mannen i huset jobbet med transport av varer i en Hyundai. Nå viser det seg at det var langt fra sannheten - mannen var lederen for IS.

Turkmensk bakgrunn

Qurayshi kommer fra en turkmensk familie og vokste opp i den lille byen Tal Afar, drøyt 60 kilometer vest for Mosul i Irak.

Han studerte sharia ved universitetet i Mosul og tjenestegjorde i den irakiske hæren under Saddam Hussein, skriver NTB.

Etter den amerikanske invasjonen av landet sluttet han seg til al-Qaida i Irak, der han fikk en rolle som sharia-jurist.

Han skal også ha blitt arrestert av amerikanske styrker i 2004 og satt i fangenskap på den amerikanske militærbasen Camp Bucca sør i Irak.

Der skal han ha møtt Abu Bakr al-Baghdadi, som senere ble topplederen i IS og opprettet Kalifatet.

«Ødeleggeren»

Qurayshi skal ha vært sentral da IS tok kontroll over Mosul og store deler av det nordlige Irak da terrorstaten fikk fotfeste. Han skal ha gått under kallenavnet som «Professoren» og «Ødeleggeren».

Andre IS-topper skal ha beskrevet ham som «en brutal» mann som fikk ting gjort, med et særlig ansvar for å tilintetgjøre dem som ikke støttet Baghdadi.

Qurayshi er likevel best kjent for sin «betydelige rolle» i IS-offensiven mot yazidi-minoriteten i Irak, som ble utsatt for massakrer, massevoldtekter og slaveri, ifølge Jean-Pierre Filiu, som forsker på jihadisme og er tilknyttet Sciences Po-universitetet i Paris, melder NTB.