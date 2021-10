Fredag 22. oktober: Dette skjedde i natt

Skuespiller Alec Baldwin avfyrte skudd fra en rekvisittpistol ved et uhell under innspillingen av filmen «Rust» i New Mexico i USA. Filmfotografen Halyna Hutchins (42) ble drept av et av skuddene, mens regissøren Joel Souza (48) ble skadet. Politiet etterforsker ulykken.