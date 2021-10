TAIWAN SVARER: Taiwanske F-16 flyr over Taipei under Taiwans nasjonaldagsfeiring 10. oktober.

Rekordmange militærflyginger: Økende spenning mellom Kina og Taiwan

Kinesisk aggresjon mot Taiwan setter regionen i fare, mener internasjonale eksperter. Taiwans utenriksminister tror det er fare for krig.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bare i oktober alene har Beijing sendt flere enn 150 krigsfly inn i Taiwans forsvarssone, skriver CNN.

Kina har dermed daglig brutt rekorden for slike flyginger som Taipei har lovet å besvare med radioadvarsler, luftrakettsporing eller jagerflyavlytting.

Kinas president Xi Jinping – som har nektet å utelukke å overta Taiwan med makt om nødvendig – uttalte 9. oktober at en «gjenforening» mellom Kina og Taiwan er uunngåelig.

Taiwans forsvarsminister Chiu Kuo-cheng har på sin side hevdet at Kina kan erklære fullskalakrig mot Taiwan innen 2025. Han vurderer det militære spenningsnivået som verre enn noen gang de siste 40 årene.

FRYKTER SPENNINGSNIVÅET: Taiwans forsvarsminister Chiu Kuo-cheng. Her fotografert under en seremoni for den taiwanske marinens transportbrygge i april 2021.

Avventende innbyggere

Internasjonalt oppfattes den massive kinesiske hæren som en økende trussel mot verdens eneste kinesisktalende demokrati. Fra taiwansk side presiseres det imidlertid at de ikke ønsker eskalering av konflikten.

– Taiwan kommer ikke til å starte krig med Kina, men vil forsvare oss for fullt, uttalte Chiu Kuo-cheng torsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

På gatene er stemningen langt mer avslappet.

– Kina har lenge ønsket å overta Taiwan, men det er kanskje bare noe de sier. Vi vet ikke, sier burgerrestauranteieren Louis Yang i et tv-intervju med CNN.

Tebutikkeieren Lisu Su er mer skeptisk. Han mener at Taiwan trenger hjelp fra USA.

– Jeg tror USA bør assistere oss på grunn av Taiwans strategiske posisjon. Så lenge Taiwan ikke overgir seg og har et sterkt forsvarsevne tror jeg at USA definitivt vil hjelpe, sier han.

AMERIKANSK NÆRVÆR: For USA er Taiwan et viktig grenseområde mot Kina. Amerikanerne har derfor økt sitt nærvær under eskaleringen av Taiwan-Kina-konflikten.

Nekter å bøye av for Kina

Beijing har aldri utelukket at de kan ta Taiwan med makt og insisterer at landet tilhører dem selv om Taiwan både har sin egen regjering og forsvar. Nylig slapp Kina en påkostet propagandavideo der de invaderer Taiwan.

I en tale under nasjonaldagsfeiringen 10. oktober lovet Taiwans president Tsai Ing-wen at hun ikke vil gi etter for kinesisk press.

Presidenten understreket at Taiwan vil fortsette å ruste opp forsvaret «for å forsikre at ingen kan tvinge Taiwain til å følge løpet Kina lar lagt for oss».

STYRER TAIWAN: President Tsai Ing-wen under talen hun holdt fra presidentboligen under Taiwans nasjonaldag 10. oktober.

I en park later innbyggerne i Taipei til å ta akkurat dét med stoisk ro.

– Vi er ikke redde. Trusselen har alltid vært der og er ingenting å frykte. Om noe skulle skje, hadde det skjedd for lenge siden, sier en kvinne ved navn Huang til CNN.

I likhet med venninnen Chang er hun en bestemor i 80-årene som bruker morgenene i en lokal park der de drikker te, nyter snacks og snakker om de heller burde trene litt.

Den avslappede holdningen står i kontrast til militærmanøvrene i Taiwanstredet og krasse uttalelser fra politiske ledere både på fastlandet Kina og i Taiwan. Sistnevnte har hatt selvstyre siden slutten av borgerkrigen for over 70 år siden.

OPPRUSTNING: Taiwanesiske soldater saluterer foran presidentboligen i Taipei under nasjonaldagfeiringen 10. august.

– Vi er alle kinesere

Både taiwanske og amerikanske myndighetspersoner har beregnet at Beijing vil kunne ha kapasitet til å invadere øyen innen de neste seks årene.

Men selv om taiwanerne ikke ønsker en «gjenforening» med Kina, virker det som om flertallet ikke tror kinesiske styresmakter vil gjøre alvor av pratet.

– Fastlands-Kina og Taiwan har alltid sameksistert fredfullt. Det bor taiwanere i Kina og det blir fastlandsfolk her i Taiwan. Vi er alle del av det kinesiske folket, sier handelskvinnen Vicky Tsai (38) til CNN.

Psykologisk krig

Reporteren Liu Tint-ting, som jobber for Taiwans TVBS New Chanel og dekker forsvarssituasjonen, mener også at den økende spenningen ikke påvirker folks dagligliv.

– Folk er mer opptatt av ... hvordan de skal kunne få fatt i mat til å sette på bordet, sier hun til CNN.

Journalisten understreker at hun ikke tviler på at Beijing kan komme til å prøve å ta Taiwan med makt dersom myndighetene føler at dette er eneste utvei, så går livet likevel videre.

– Det er ingenting innbyggerne her kan gjøre, uttalte hun.

Liu Ting-ting beskriver Kinas militærnærær som en «psykologisk kamp», og tror Kina prøver å skape frykt blant det taiwanske folket.

Selv om bestemødrene Huang og Chang i parken tar livet med ro, er de mer varsomme med å ikke tro på at Kina mener alvor.

– Men dersom det skjer, spiller det ingen rolle om du uroer deg for det på forhånd eller ikke, mener Huang.