SORG: Emal Ahmadi fortvilte i september over at han og familien ikke har fått en personlig beklagelse fra USA. Nå er den kommet.

Familien ble drept i et feilslått amerikansk droneangrep. Nå er beklagelsen kommet

BEIRUT (VG) Syv barn ble drept da USA trodde de angrep en IS-kriger. Da VG møtte familien i Kabul, var de frustrerte over at de ikke hadde fått en beklagelse. Nå er de blitt lovet et nytt liv i USA.

– Jeg er glad for at beklagelsen kom, men jeg er trist fordi jeg mistet ti familiemedlemmer, skriver Emal Ahmadi i en tekstmelding til VG.

Det er snart gått to måneder siden store deler av hans familie, inkludert hans to år gamle datter, ble utslettet i et amerikansk droneangrep.

Historien om det grufulle angrepet fortalte han da VG traff familien i Kabul i Afghanistan i slutten av september.

Historien utspilte seg etter at Taliban hadde inntatt Kabul, og det hersket et voldsomt kaos i hovedstaden.

Det var søndag 29. august at en USA-styrt drone hadde peilet seg inn på en hvit Toyota Corolla i Afghanistan. Inni den satt Zemerai Ahmadi, broren til Emal.

Dagen før hadde Den islamske staten (IS-K) utført et dødelig terrorangrep mot flyplassen, hvor desperate afghanere forsøkte å forlate landet, som drepte 169 afghanere og 13 amerikanske soldater.

Nå trodde USA at et nytt terrorangrep var under oppseiling, og de avfyrte et missil.

DRONEANGREP: Det siste kjente droneangrepet i Afghanistan tok livet av ti uskyldige mennesker.

Stridshodet på ni kilo detonerer, og USAs talsperson kaller det et vellykket angrep mot en IS-terrorist.

«Vi er sikre på at vi traff målet», het det i en uttalelse.

Men de tok feil, for det var ingen IS-terrorist i bilen. Zemerai Ahmadi jobbet for en amerikansk hjelpeorganisasjon.

Han, syv barn og to voksne ble drept i droneangrepet.

– Jeg mistet ti familiemedlemmer. Zemerai, Nazer, Zamir, Faisal, Farzad, Armin, Benyamin, Ayat, Malika og Sumaya, fortalte Emal Ahmad til VG i september.

DREPT: Emals datter på to år ble drept i det amerikanske droneangrepet.

Krav om beklagelse

Etter at journalister fra blant annet The New York Times og Washington Post avslørte at USA trolig hadde tatt feil av målet, gikk amerikanske myndigheter ut og beklagde angrepet. De innrømmet at de hadde tatt feil.

Men for familien Emal hjalp det lite. Ingen hadde beklaget personlig til ham, og familien var fremdeles drept.

– Jeg forventer at vedkommende som bestemte at dette angrepet skulle skje, blir straffet, samt at de betaler kompensasjon til oss, fortalte han.

– Men kompensasjon vil ikke løse alt, for ingen kan vekke min lille datter til live igjen.

Hør og se Emal fortelle om hva som skjedde:

Kompensasjon

VG var i kontakt med Emal på tirsdag, og han kunne bekrefte at de nylig er blitt kontaktet av amerikanske myndigheter.

– USA sa de skulle hjelpe oss og at de ville flytte familien vår til USA. Det føles bra, for jeg frykter at vi kan komme til å få trusler fra Taliban siden min bror har jobbet for amerikanerne, skriver han.

Pressesekretær i Pentagon, John Kirby, sa i en uttalelse forrige fredag at de har tilbudt kompensasjon til familien etter droneangrepet, samt at de «jobbet sammen med Utenriksdepartementet for å støtte de fra Ahmadis familie som ønsket å relokalisere til USA».

Det er sjelden at USA kompenserer familier ved sivile dødsfall. Amerikanske myndigheter har en budsjettpost på 25 millioner kroner for utbetalinger til skade på eiendom, fysiske skader eller dødsfall som en konsekvens av amerikanske soldaters aksjoner.

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden rapporterte i september fra Afghanistan.

