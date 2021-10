BEKLAGER RUSSLANDS STOPP: Jens Stoltenberg møter pressen onsdag ettermiddag. foran ukens forsvarsministermøte i Nato.

Stoltenberg beklager Russlands brudd med Nato

Russlands nye missiler er en alvorlig trussel mot sikkerheten i Europa og Nord-Amerika, mener Nato-sjef Jens Stoltenberg. Han sier at Russlands beslutning om å fryse de diplomatiske kanalene med Nato er et tilbakesteg.

Av Alf Bjarne Johnsen

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov varslet mandag at landet midlertidig stenger sin diplomatiske representasjon til Nato. Samtidig varslet Russland at NATO må stenge sitt kontor i Moskva.

Lavrov sa er dette er Russlands svar på at Nato utviste åtte russiske diplomater for kort tid siden.

– De var operatører fra russiske etterretningstjenester, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel onsdag ettermiddag..

– Vi beklager denne avgjørelsen. Dette tilbakesteget fremmer ikke dialog og gjensidig forståelse, sa Nato-sjefen.

Torsdag har han innkalt alliansens forsvarsministere til sitt første møte i høst. Det blir debuten til den ferske norske forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp).

Stoltenberg varsler samtidig at Nato må fortsette å styrke sitt forsvar og evnen til avskrekking.

Åpen for dialog

– Natos holdning er den samme: Vi er åpne for dialog, også gjennom Nato-Russland rådet, sa Stoltenberg.

Dette rådet har ikke møttes siden 5.juli 2019. Stoltenberg har tidligere sagt til VG at han har gjort gjentatte forsøk på å få til et kontaktmøte, men at russerne ikke har respondert.

– At forholdet er på det dårligste siden slutten av den kalde krigen, er et argument for dialog, ikke imot dialog, la han til.

Stoltenberg holder ensidig Russland ansvarlig for det kjølige forholdet.

Gjør opp atom-status

Stoltenberg sa på pressekonferansen at Nato’s forsvarsministere også vil også vil gjøre opp status for alliansens svar på utfordringen fra Russlands kjernefysiske missilsystemer.

– Disse missilene er en alvorlig trussel mot det euro-atlantiske området., sa Stoltenberg.

Et annet punkt på forsvarsministrenes agenda er en gjennomgang av Natos kjernefysiske avskrekkings-våpen. Stoltenberg sier at en verden uten atomvåpen er Natos mål, men ikke i form av ensidig avrustning.

– En verden hvor land som Russland og Kina har atomvåpen, men ikke Nato, er rett og slett ikke en sikker verden, sa Nato-sjefen.

Forsvarsministrene skal også gjøre opp status om Afghanistan etter at alliansen trakk ut sine styrker - for bare å konstatere at Taliban øyeblikkelig tok makten i landet.