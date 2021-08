KØ UT: Utenriksdepartementet har registrert nærmere 200 norske borgere som ønsker å forlate Afghanistan. Men situasjonen er uoversiktlig og utenriksminister Ine Eriksen Søreide kunne fredag ikke garantere at man får ut alle norske i denne evakueringen.

Norske diplomater i dialog med Taliban: − De neste ukene blir veldig avgjørende

Norge har fortsatt direkte kontakt med Taliban, både i Kabul og i Doha. Det bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Gjennom denne kanalen vil Norge holde Afghanistans nye ledere til ansvar for menneskelige rettigheter.

Men med Talibans forhistorie er det ingen grunn til å være naive, mener den norske utenriksministeren:

– For oss er det viktig å formidle det ansvaret bevegelsen har for å opprettholde menneskerettigheter, og særlig kvinners rettigheter – og holde dem til ansvar for de løftene de har gitt både om fritt leide til flyplassen for de afghanerne som ønsker å bli evakueres, og for andre lands borgere. Og ikke minst unngå vold og trakassering., sier Eriksen Søreide til VG.

Norske diplomater har over mange år hatt kontakt med Taliban som en del av fredsprosessen i landet med en politisk løsning som målet, med utgangspunkt i Qatar’s hovedstad Doha. Der har UD fortsatt diplomater til stede.

Avgjørende uker

– Hvordan kan Taliban holdes til ansvar?

– De neste ukene blir veldig avgjørende for hvordan det internasjonale samfunnet vil håndtere og forholde seg til Taliban, om de holder de løftene de har gitt eller ikke. Dette er også en bevegelse som har behov for internasjonal kontakt og få bistand inn i landet. Det er viktige parametere for det internasjonale samfunnet i forhold til hvor man kan legge press på Taliban. Det er et annet samfunn nå enn sist de hadde makten, og det må også Taliban forstå, sier utenriksministeren.

– De neste dagene og ukene kan de komme til å endre adferd, legger hun til.

– Hvordan leverer de på løftene om amnesti og human behandling av de som har kjempet mot Taliban?

– Det er veldig vanskelig å få ut verifisert informasjon fra Afghanistan nå, og det er mange rykter og mange rapporter. Jeg tror det er et blandet bilde. Vi hører om trakassering og oppsøking av de som sak ha jobbet enten for NATO eller for andre lands styrker. Samtidig hører vi at det andre steder ser ut til å være noenlunde grei passasje. Men Taliban har historisk ikke gjort spesielt mye for at det internasjonale samfunnet skal stole på dem. Hva Taliban gjør den kommende tiden kommer til å være helt avgjørende. Ikke hva de sier eller hva de lover, sier Eriksen Søreide.

Reiste mot strømmen

Den norske hjelpeorganisasjonen Flyktninghjelpen har tidligere bekreftet overfor VG at de vil fortsette sitt humanitære arbeid inne i Afghanistan. Generalsekretær Jan Egeland sier at organisasjonens norske landdirektør Astrid Sletten har reist mot strømmen og er nå på plass i Kabul.

– Har Flyktninghjelpens ansatte opplevd trakassering eller forfølgelse siden maktskiftet søndag?

– Det er formidabelt mye rykter i Afghanistan, og også veldig mye frykt blant folk. Men det vi kan si, er at vi ikke har indikasjoner på at noen som jobber for oss eller andre humanitære organisasjoner, er blitt arrestert eller fått problemer fordi de jobber med humanitær hjelp, sier Egeland til VG fredag ettermiddag.

Egeland sier at organisasjonen nå gjenåpner sine kontorer etter at all utadvendt virksomhet ble stoppet etter at Taliban tok kontroll i Kabul sist søndag.

– I vår kontakt med de nye makthaverne, har de lovet å respektere vårt arbeid og vårt behov for uavhengighet. Men det er stor frykt og mye bekymring, spesielt blant våre mange kvinnelige ansatte, og de som tilhører ulike etniske grupper, legger han til.

Også FN-organisasjoner og det internasjonale Røde Kors har bekreftet at de vil fortsette sitt arbeid inne i Afghanistan. Det er helt avgjørende for halve landets befolkning - ifølge Egeland hadde 18 millioner afghanere behov for humanitær hjelp før maktovertagelsen.