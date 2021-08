SIKRER FLYPLASSEN: Amerikanske soldater fra US Marine Corps er i skarp beredskap på den militære delen av Kabuls internasjonale flyplass. Foto: SHAKIB RAHMANI / AFP

Fortsetter evakueringen fra Norges Kabul-ambassade

Evakueringen av personell fra Norges ambassade i Kabul er ikke avsluttet, men pågår fortsatt, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det er en krevende og veldig dynamisk situasjon. Det avgjørende er at flyplassen holdes åpen. Det er en nøye koordinert operasjon å få tilgang til luftrom for landinger og avganger, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, vil VG mandag ettermiddag.

– Har dere fått sikkerhetsgarantier fra det nye Taliban-regimet i Afghanistan?

– Vi har ingen sikkerhetsgarantier, ut over Talibans uttalelser om at de ikke vil angripe utenlandske ambassader og personell. Derfor er det en veldig uklar situasjon, og vi baserer oss på styrkebeskyttelsen som USA kan levere.

les også Klamrer seg fast til flyet som er i fart

Det norske forsvaret har ikke sendt egne fly til regionen, men jobber med transport i samarbeid med partnerlandene.

– Vi har kapasiteter på vei inn til Kabul, både egne chartrede kapasiteter og i samarbeid med andre, sier Odlo, men ønsker ikke å gå i detaljer om operasjonen.

Erna Solberg: – Det er kaos og katastrofalt

Statsminister Erna Solberg sier til NTB mandag ettermiddag at hun ikke kan garantere hundre prosent at alle nordmenn vil bli fraktet ut av landet og i sikkerhet.

– Vi har varslet alle nordmenn som ikke er knyttet til ambassaden, om at de burde reise ut på et tidligere tidspunkt i forrige uke. Hvorvidt folk har gjort det, vet vi ikke for øyeblikket. Jeg tror vi får ut de norske som jobber rundt ambassaden, og håper intenst at vi får med familiene til alle de som har jobbet for Norge, sier Solberg til NTB.

Statsministeren kaller situasjonen på flyplassen i Kabul mandag for «katastrofal».

– Det er kaos og katastrofalt. Vi hadde alle håpet at vi kunne gjøre dette i mer ordnede former enn det som skjer nå, med tydeligere og lengre varslingstid, sier hun til NTB.

LEDER OPERASJONEN: Yngve Odlo er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Helge Mikalsen

Søndag kveld ble flere fra den norske ambassaden evakuert ut av Kabul i et dansk militærfly.

– Fordi det var ledige plasser i vårt fly, og det også er vanskelig å få mennesker inn til flyplassen for øyeblikket, så kunne vi ta denne gruppen av nordmenn med, sa Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen til Danmarks Radio mandag morgen.

Ifølge Odlo er også det norske feltsykehuset i Kabul fullt ut operativ, under beskyttelse av soldater fra US Marine Corps.

Ifølge FOH-sjef Yngve Odlo er målet fortsatt at det norske feltsykehuset skal kunne operere i Kabul ut 2021.

– Sykehuset er en del av forutsetningen for at diplomatisk personell skal kunne fortsette å fungere i landet, sier Odlo