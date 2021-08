Etiopiske regjeringsstyrker anklages av Amnesty International for å ha brukt voldtekt og seksuell vold som våpen i krigen i Tigray-regionen. Foto: AP / NTB

Amnesty: Soldater voldtok hundrevis av unge jenter og kvinner i Tigray

Etiopiske og eritreiske styrker har voldtatt hundrevis av unge jenter og kvinner i Tigray. Mange er holdt som sexslaver i ukevis, ifølge Amnesty International.

Av NTB-Nils-Inge Kruhaug

Menneskerettsorganisasjonen har intervjuet 63 overlevende, blant dem flyktninger, som forteller at de har blitt utsatt for massevoldtekt, noen av dem foran øynene på barna og andre familiemedlemmer.

Andre kvinner og unge jenter forteller at de ble holdt som sexslaver i ukevis, noen ble utsatt for kjønnslemlestelse og andre ble brent med jernstenger og påført skader som kanskje aldri kan leges, går det fram av Amnestys rapport.

Ifølge Amnesty, som også har intervjuet helsearbeidere i Tigray, foreligger det «overveldende beviser» for at etiopiske og eritreiske regjeringsstyrker har stått bak, sammen med allierte medlemmer av den halvmilitære politistyrken og Fano-militsen i Amhara-regionen.

Ingen vet hvor mange jenter og kvinner som har blitt utsatt for massevoldtekt i regionen der det bor 7 millioner mennesker, da de færreste har søkt helsehjelp og de fleste sykehusene og klinikkene ble ødelagt eller plyndret under krigen.

Amnesty: «Noe av det verste»

– Disse styrkene følte lenge at det var helt greit å begå disse forbrytelsene, ettersom de følte at det var uten risiko for straffeforfølgelse og at ingenting hindret dem, forteller en av Amnesty-medarbeiderne som har intervjuet ofre, Donatella Rovera, til AP.

Rovera har etterforsket overgrep i en rekke konfliktområder verden rundt, men sier at historiene som kvinnene fra Tigray fortalte, er noe av det verste hun har hørt.

Om Etiopias og Eritreas politiske og militære ledelse oppfordret soldatene til å begå slike overgrep, vil hun ikke spekulere i.

Tusenvis av etiopiske regjeringssoldater ble tatt til fange da Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) gjenerobret regionhovedstaden Mekele i juni. Foto: AP / NTB

Kaller det forbrytelser mot menneskeheten

– Voldtekt og seksuell vold har helt åpenbart blitt benyttet som våpen for å påføre kvinner og jenter i Tigray varig fysisk og psykisk skade, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

– Hundrevis har vært utsatt for brutal behandling for å nedverdige og umenneskeliggjøre dem, sier hun.

– Alvorlighetsgraden og omfanget av de seksuelle forbrytelsene som er begått, er spesielt sjokkerende og utgjør krigsforbrytelser og kanskje også forbrytelser mot menneskeheten, slår Callamard fast.

Nærmere 30 kvinner og jenter, flere av dem mindreårige, har fortalt Amnesty at de ble voldtatt av eritreiske soldater. Andre har fortalt at etiopiske og eritreiske soldater var sammen om å begå overgrep.

– De voldtok oss og sultet oss. De var altfor mange, og de voldtok oss etter tur, forteller en 21-åring som ble holdt fanget av soldater i 40 dager.

– Vi var rundt 30 kvinner, alle ble vi voldtatt, forteller hun.

Amnesty International dokumenterer i en ny rapport hvordan etiopiske og eritreiske regjeringssoldater, sammen med allierte medlemmer av den halvmilitære politistyrken og Fano-militsen i Amhara-regionen, har brukt voldtekt som våpen mot jenter og kvinner i Tigray-regionen. Denne 40 år gamle kvinnen forteller hvordan hun ble holdt som sexslave i en uke av eritreiske soldater. 1 av 2 Foto: AP / NTB

– De voldtok meg natt og dag i tre døgn

Noen av kvinnene forteller at de ble voldtatt av militssoldater fra Amhara-regionen da de forsøkte å flykte til Sudan.

28 år gamle Fasika ble stanset av ti militssoldater da hun nærmet seg grensa sammen med de to små døtrene sine.

– De tok oss med til et hus i nærheten. De fleste av dem voldtok meg. Jeg mistet tellingen. De voldtok meg natt og dag i tre døgn. De sa at de hadde drept meg om jeg var en mann, men at jenter kunne lage amhara-babyer, forteller hun.

En 25 år gammel tobarnsmor forteller hvordan hun ble voldtatt av en gruppe eritreiske regjeringssoldater.

– De tok meg og mannen min. Fem av dem voldtok meg. De sa at jeg fortjente det. De sa at de ville drepe mannen min og tok ham med. Jeg har ikke hørt fra ham siden, forteller hun.

Denne kvinnen har fortalt Amnesty International hvordan hun ble voldtatt av regjeringssoldater i Tigray før hun greide å flykte over grensa til Sudan. Foto: AP / NTB

Masseflukt over grensen til Sudan

Etiopias statsminister Abiy Ahmed innledet i november en stor militæroffensiv for å styrte det regjerende partiet i regionen, Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Eritreiske styrker bisto i offensiven, og det samme gjorde regionale styrker og milits fra naboregionen Amhara. Hvor mange som ble drept under offensiven, er ikke kjent, men det har kommet rapporter om massakrer og massive overgrep mot sivile.

Etter én måned erklærte Abiy seier, men kamphandlingene fortsatte. Over 120.000 mennesker har ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) flyktet over grensa til Sudan, mens minst 650.000 er på flukt inne i Tigray.

Tigray-konflikten: Dette har skjedd Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991.

TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen.

I begynnelsen av november tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember.

Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også likvidert i tiden etter.

I slutten av juni gjenerobret TPLF regionhovedstaden Mekele, og den etiopiske regjeringen kunngjorde deretter våpenhvile.

Kampene har siden fortsatt og spredt seg til naboregionene Afar og Amhara, der TPLF anklager regimet for styrkeoppbygging.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har slått fast at både etiopiske og eritreiske styrker ha begått krigsforbrytelser i Tigray. Kilde: NTB Vis mer

Advarer mot omfattende sult

FN og hjelpeorganisasjoner har lenge advart mot omfattende sult i Tigray og krever at regionen åpnes opp for hjelpesendinger.

I juni gjenerobret de regionale styrkene i Tigray hovedstaden Mekele og tvang regjeringsstyrkenes og deres allierte på retrett.

Det siste ukene har TPLF-styrker også tatt seg inn i naboregionene Afar og Amhara. Det hevder de er nødvendig for å hindre styrkeoppbygging og nye angrep fra regjeringshærens side.

Abiy har svart med å oppfordre etiopiere til å vise patriotisme og melde seg til militærtjeneste.

– Tiden er inne for at alle kapable etiopiere i stridsdyktig alder slutter seg til forsvaret, spesialstyrkene og militsene, og på den måten viser patriotisme, het det nylig i en kunngjøring fra fredsprisvinneren fra 2019.

Etterforskning overlatt til Etiopia

Etiopiske myndigheter nektet menneskerettsorganisasjoner som Amnesty adgang til Tigray, men hevder å ta anklagene om bruk av voldtekt som våpen på alvor.

I februar medga landets kvinneminister Filsan Abdullahi Ahmed at det «utvilsomt» ble begått voldtekter under krigen i Tigray og opplyste at hun hadde satt i verk gransking.

Etterforskningen ble senere overlatt til Etiopias påtalemyndighet. I mai kunngjorde landets riksadvokat at tre regjeringssoldater hadde fått dommer for voldtekter begått i Tigray, og at 25 andre var tiltalt for «seksuell vold og voldtekt».

Det er ikke kjent om disse sakene har vært for retten.

– Jeg tror de gjør så godt de kan. De må dra dit og undersøke dette grundig før de identifiserer gjerningsmennene. Jeg skulle ønske at dette gikk raskere, slik at jeg kunne si at rettferdigheten vil skje fyllest, og jeg håper at det vil skje, sier Filsan til AFP.