ØDELEGGELSER: En rekke sivile boliger på Gazastripen ble bombet i israelske angrep i mai. Foto: AP / NTB

HRW: Militante grupper i Gaza begikk krigsforbrytelser

Militante grupper på Gazastripen begikk krigsforbrytelser da de i mai avfyrte raketter og granater mot israelske byer, konkluderer Human Rights Watch.

Av NTB-AFP

Menneskerettighetsorganisasjonen har analysert angrepene som kom fra Gaza under den elleve dager lange krigen i mai, som kostet tolv sivile og en soldat livet i Israel.

Rundt 4000 raketter ble avfyrt mot Israel under krigen, de fleste av dem hjemmelagde og uten styringsmekanisme.

– I henhold til internasjonal humanitær lov, eller krigens lover, kan de krigførende partene bare angripe militære mål, slår Human Rights Watch (HRW) fast.

– Å avfyre slike raketter mot sivile områder, er en krigsforbrytelse, konkluderer de.

RAKETTFORSVAR: Det israelske forsvarets såkalte Iron Dome-system. I bakgrunnen avskjærer det raketter skutt fra Gaza, og i forgrunnen er det på vei til å avskjære raketter avfyrt Gaza. Foto: ANAS BABA / AFP

Ber om gransking

HRW ber videre om at Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som fra før gransker anklager om israelske krigsforbrytelser, både gransker «de ulovlige palestinske rakettangrepene mot Israel, og de ulovlige israelske angrepene mot Gaza».

HRW har tidligere anklaget Israel for krigsforbrytelser under krigen, der 256 palestinere, blant dem 66 barn, ifølge FN ble drept.

Ifølge HRW angrep Israel mange områder «til tross for at det ikke fantes beviselige militære mål i nærheten».

Minst syv av de sivile palestinerne som ble drept, ble imidlertid drept av palestinske raketter som falt ned før de nådde Israel, eller som eksploderte under avfyring, ifølge HRW.

TREFF: Rakettforsvaret Iron Dome avskjærer en rakett skutt fra Gazastripen i mai 2021. Foto: BAZ RATNER / X02483

Tunneler under skoler

Rapporten fra menneskerettighetsorganisasjonen kommer dagen etter at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) anklaget militante grupper på Gazastripen for å ha gravd tunneler under UNRWA-drevne skoler, og for muligens også ha benyttet disse under krigen. På den måten ble både elever og ansatte utsatt for risiko.

Anklagen kom etter at Israels FN-ambassadør Gilad Erdan krevde stans i finansieringen av UNRWA etter en reportasje i israelsk TV der det ble hevdet at Hamas hadde nektet FN-inspektører adgang til en slik tunnel som lå nær en skole.