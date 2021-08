EVAKUERING: Dette Hercules transportflyet bisto med evakueringen av de siste ambassadeansatte fra Kabul og tok av fra Gardemoen på mandag.

Fly med norske borgere fra Afghanistan har landet i Norge: − Godt å komme hjem

Et fly med norske borgere som er hentet hjem fra Afghanistan landet i Norge tidlig lørdag. Blant dem var Terje Watterdal som er takknemlig for å være i Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Terje Watterdal, Direktør for Afghanistankomiteen, var blant passasjerene på flyet som landet på Gardemoen lørdag morgen. Han forteller til VG at han er glad for å være hjemme.

– Jeg føler meg ekstremt privilegert som fikk forlate Kabul og det er godt å komme hjem.

Men direktøren forteller at det er vemodig å reise, og han er fast bestemt på å dra tilbake i løpet av september.

– Det er veldig trist å forlate venner og kollegaer som fortsatt er igjen i Kabul. Jeg vil dra tilbake så fort det lar seg gjøre, sier Watterdal.

VG har vært i kontakt med Watterdal tidligere denne uken. Han fortalte da om det hektiske og mislykkede evakueringsforsøket på tirsdag. Han kalte det da en «helt umulig situasjon».

Lørdag formiddag kunne Utenriksdepartementet bekrefte at et fly med norske borgere fra Kabul hadde landet på Gardemoen.

– Vi kan bekrefte at et fly landet i dag tidlig i Oslo. Flyvningene med norske fly har norske borgere, andre lands borgere og våre egne lokalt ansatte afghanere om bord, sier pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad til VG.

Simenstad sier at Utenriksdepartementet ikke gir detaljert informasjon om passasjerene på flyvningene av hensyn til personvern og beskyttelsesbehov.

– Vi går ikke ut med detaljer om hvor mange som ble evakuert. Jeg har ikke oversikt over hvor mange passasjerer flyet hadde plass til, sier hun.

Det var NRK som omtalte saken først.

Flyet er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uken.

Fredag morgen landet det andre flyet med norske borgere fra Kabul. Blant passasjerene var TV 2s reporter Fredrik Græsvik, NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og Kaisa Markhus.

Onsdag morgen landet et fly i København med 14 nordmenn som ble evakuert fra Afghanistan.

De 14 nordmennene og en person med lovlig opphold i Danmark, ble evakuert fra Afghanistan til Islamabad i Pakistan. Flyet tok av fra Islamabad tirsdag kveld og landet i København onsdag morgen.

Fredag evakuerte Norge ambassaden i Kabul, mens Forsvarets personell ble værende. Ambassaden er nedstengt og ikke lenger bemannet.

Søndag valgte Forsvaret å redusere antall nordmenn som driver feltsykehuset på den militære delen av flyplassen i den afghanske hovedstaden.

