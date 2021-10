UNIFORM: 15-åringen var kledd med maske, samt en hjelm med kamera under skoleangrepet.

Høyreekstrem 15-åring knivstakk lærer: − En vanvittig handling

Tretten dager før 15-åringen knivstakk en lærer på skolen i Eslöv, hadde FBI advart svensk politi om at gutten på nettet hadde truet med et skoleangrep.

Av Sven Arne Buggeland

På andre skoledag i høst gjennomførte han sitt forsett, iført skjelettmaske og hjemmelaget uniform og bevæpnet med pistol og en 17 cm lang, dobbeltegget kniv.

– Vi kan kalle dette en vanvittig handling, uttalte 15-åringens forsvarer, advokat Leif Persson ifølge Expressen, da saken torsdag startet i tingretten i Lund i Skåne.

UTSTYR: Gutten hadde med seg en bag med hjemmelaget uniform og flere våpen.

Svartkledd, maskert og bevæpnet går 15-åringen inn dørene på Källebergskolen i Eslöv den 19. august. Med mobil festet til hjelmen filmer han alt som skjedde.

I korridoren hugger han kniven i magen på en lærer. Mannen rekker ikke oppfatte hva som skjer, men smerten får ham til å skjønne at han er knivstukket. Skrikende faller han om.

– Skal jeg ligge her og dø?

Panikk bryter ut på skolen. Lærere og elever låser seg inne i klasserom og på toaletter. Kaos oppstår da angriperen slår på brannalarmen. Flere flykter gjennom vinduene.

Mens læreren ligger på gulvet, hører han eleven uttrykke skuffelse over at det ikke blør mer. Gutten synes også det tar lang tid før politiet kommer, skriver Ystads Allehanda.

– Skal jeg ligge her og dø, før noen kommer frem og kan gi meg hjelp, har læreren forklart politiet at han tenkte, ifølge rettsdokumenter som svenske medier har tilgang til.

Politimannen som først kommer til skolen og finner gutten utenfor, løsner to varselskudd for å få ham til overgi seg. En hundepatrulje overmanner ham.

INNSATS: Et stort politioppbud rykket ut etter angrepet mot skolen i Eslöv 19. august i år. Den mistenkte 15-åringen ble pågrepet utenfor skolebygningen.

Hakekors og nazisymboler

Gutten var allerede godt kjent for politiet:

19. januar i år ble den den gang 14 år gamle gutten innkalt til avhør, fordi han gikk omkring i Eslöv med et armbind med hakekors på.

På barnerommet oppdaget politiet at han hadde prydet veggene med nazistsymboler og navn på skoleskyttere.

Politiet beskrev det som «urovekkende».

I april ble gutten tatt med tre kastekniver i beltet på skolen.

En politimann som var i kontakt med skolens ansatte, sier ifølge Aftonbladet at alle uttrykte uro for at det skulle skje noe på skolen, som en skoleskyting, eller at han skulle skade noen.

– De oppfattet XX som en tikkende bombe, har politimannen forklart i avhør.

Det er 260 elever fra syvende til niende klassetrinn på Källebergskolen. Eslöv ligger nordøst for Lund i Skåne sør i Sverige. Byen har omkring 18.000 innbyggere.

BELAG: Politiet gjør beslag i en leilighet i Esløv, etter at en lærer ble knivstukket av en elev på Källebergsskolen.

Truet i chatkanal

Tretten dager før angrepet mot skolen fikk svensk politi et varsel fra USA om at han via internett hadde truet med å gjennomføre et skoleattentat.

Det amerikanske føderale politiet FBI oppdaget trusselen i en chatkanal. Vedkommende påsto at han var fra Australia, men IP-adressen var hjemme hos gutten i Eslöv.

– Han hadde lært seg hvordan lokalene så ut og han skulle hugge i hjel så mange som han rakk, opplyser en politimann som har sett meldingen.

Der finnes også en prioritering over hvem som burde dø. Den hadde rasistiske innslag.

Gutten forklarte politiet at truslene var en spøk.

HJELMKAMERA: Gutten filmet angrepet med et «GoPro»-kamera.

Benekter drapsforsøk

15-åringen er tiltalt for drapsforsøk og grove trusler.

I politiavhør har han benektet at målet var å drepe. Han sier at han bare ville skade og understreker at han avsto fra å skade flere, selv om han hadde muligheten.

– Forbrytelsen er ikke fullbyrdet, ettersom han angret seg etter første hugget, fremholdt advokat Leif Persson i tingretten.

Gutten beskriver læreren som fikk livstruende skader, som «kjempesnill» og sier at han ble knivstukket bare fordi han var nærmest.

Han benekter også straffskyld for grove trusler mot medelever og lærere og politimannen som først kom til åstedet.

– Hatmotiv

15-åringen hadde på forhånd gitt uttrykk for høyreekstreme og antiislamske synspunkter. Han hadde notert seg hvilke klasser som hadde mange muslimer og pridesympatisører.

– Han har hatt et hatmotiv, som statsadvokaten skriver, vedgikk forsvareren i retten.

En rettspsykiatrisk undersøkelse viser at gutten kan lide av psykiske forstyrrelser. Rettssaken er berammet til fem dager og går for lukkede dører.

STENGTE DØRER: Rettssaken mot 15-åringen som er tiltalt for drapsforsøk og grove trusler, går for stengte dører i Lunds tingsrett.

Skolens ansatte som før angrepet uttrykte frykt for hva 15-åringen kunne gjøre, fortalte politiet at de var frustrert over at de ikke fikk hjelp fra sosialtjenesten.

Terrorforskeren Manus Ranstorp mener at kommunen har sviktet.

– Det fantes en passivitet hos sosialtjenesten. Sosialtjenesten virker helt fraværende – utenom at de sender brev, sier Ranstorp til Aftonbladet.

Han er kritisk til at lokale myndigheter ikke tok faresignalene på større alvor.

– Involvert i nazisme

– Når man går inn i guttens rom, ser man jo ganske tydelig at han er dypt involvert i nazisme. Han var inspirert av skolemordere, sier forskeren.

Han viser til at gutten hadde skrevet et årstall på veggen som var årstallet på Utøya-terroristens manifest, noe han mener burde fått politiet til å ta ham på større alvor.

Forvaltningssjef i Eslöv kommune Kerstin Melén-Gyllensten avviser kritikken overfor Aftonbladet:

– Både skole og sosialtjeneste har rutiner ved bekymringsmeldinger som utgår fra loven. Min oppfatning er at det her han man håndtert ut fra de rutiner og lover som finnes.