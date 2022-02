SLUTTER: Stabssjefen til Boris Johnson, Dan Rosenfield (t.h.).

Stabssjefen til Boris Johnson slutter

Torsdag har til sammen fire personer fra statsminister Boris Johnsons nærmeste stab trukket seg fra sine stillinger.

Torsdag melder BBC at stabssjefen til Boris Johnson, Dan Rosenfield, slutter. Årsaken til dette er foreløpig uklar.

– Dan Rosenfield tilbød statsministeren sin avgang tidligere i dag, noe som har blitt akseptert, sa en talsperson for Downing Street, skriver Reuters.

Nyheten kommer etter det ble kjent at flere personer i statsministerens nære krets, blant annet rådgiver Munira Mirza, trekker seg fra stillingene sine.

Johnsons kontorsjef Martin Renyolds og hans kommunikasjonsdirektør, Jack Doyle, skal også ha levert sine oppsigelser.

Den britiske statsministeren er i hardt vær for tiden, blant annet etter avsløringer om flere fester på adressen hans i 2020 og 2021 – samtidig som resten av det britiske samfunnet var stengt på grunn av pandemien.

Mirza, en av Boris Johnsons nærmeste politiske rådgivere, trekker seg i kjølvannet av Johnsons uttalelser i det britiske underhuset onsdag, melder the Spectator, som har publisert oppsigelsesbrevet hennes.

Johnson var redaktør for det samme magasinet mellom 1999 og 2006.

Munira Mirza, en av Johnsons nærmeste politiske rådgivere, trekker seg.

Mirza henviser konkret til at Johnson anklagde opposisjonsleder Keir Starmer for å ikke ha straffeforfulgt Jimmy Savile da han satt som direktør for påtalemyndigheten i landet.

Jimmy Savile var en berømt mediepersonlighet i Storbritannia. Etter hans død i 2011 ble det kjent at han hadde forgrepet seg på et stort antall kvinner og barn. Ifølge BBC er det ingen bevis for at Keir Starmer kjente til overgrepene.

– Du er en bedre mann enn det mange av kritikerne dine noen gang vil forstå. Dermed er det ufattelig trist at du svikter deg selv ved å komme med lurvete anklager mot opposisjonslederen, skriver Mirza til statsministeren i oppsigelsesbrevet.

– Jeg håper du finner det i deg selv å be om unnskyldning for en alvorlig vurderingsfeil som ble gjort under stort press.

I HARDT VÆR: Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Johnson’s kommunikasjonsdirektør Jack Doyle skal ha planlagt sin oppsigelse i to år, og han hevder selv at den ikke har noe med de nylige kontroversene å gjøre, skriver den politiske redaktøren i the Daily Mail på Twitter.

Flere britiske politikere er misfornøyde med hvordan Johnson har håndtert «partygate». Selv medlemmer av statsministerens eget parti vurderer å fremme et mistillitsforslag, ifølge britiske medier.