MØTTE PRESSEN: Marina Ovsjannikova etter en høring i Moskva. Da møtte hun både pressen – og demonstranter som ropte slagord mot Russlands angrep på Ukraina.

Russisk TV-journalist: Ber russerne åpne øynene

Den russiske journalisten som mandag ble pågrepet etter en protest på TV, sier onsdag at hun frykter for sin sikkerhet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den russiske TV-journalisten Marina Ovsjannikova har blitt hyllet verden rundt, etter at hun mandag kveld stjal all oppmerksomheten under en direktesendt nyhetssending på den statlige TV-kanalen Kanal 1.

Tirsdag dukket det opp bilder av henne i retten. Nå har hun snakket med nyhetsbyrået Reuters. Til dem sier hun at hun frykter for sin egen og hennes barns sikkerhet etter stuntet.

Nå ber hun det russiske folk om å «åpne øynene og granske krigspropaganda grundigere».

Videre sier Ovsjannikova at hun ikke har noen planer om å flykte fra landet. Nå håper hun at hun ikke blir siktet etter hendelsen – og at protesten hennes ikke var forgjeves.

Under sendingen mandag, dukket hun opp bak nyhetsankeret på skjermen med en plakat påskrevet «Stopp krigen. Ikke tro på propaganda. De lyver til deg. Russere mot krigen». Hun ropte også «Stans krigen! Stans krigen!».

Dukket opp i retten

Da Ovsjannikova tirsdag på sosiale medier dukket opp i et bilde fra retten, var hun ifølge BBC siktet for å «organisere et uautorisert offentlig arrangement». Det kan straffes med en bot på opptil 30.000 rubler (2500 norske kroner i dagens kurs), samfunnstjeneste eller ti dagers fengsel.

Dette antyder at hun i denne omgang ikke ble siktet etter den nye russiske informasjonsloven, som gjør det ulovlig å «spre feilaktig informasjon om Russlands væpnede styrker».

Tirsdag melder det russiske uavhengige mediet Mediazona at hun får en bot på 30.000 rubler.

SELFIE: Menneskerettighetsadvokaten Anton Gashinskij og Marina Ovsjannikova i retten tirsdag.

Men, Ovsynnaikova ble ikke bøtelagt for å avbryte TV-sendingen, men for en video hun lagde før hun kuppet TV-sendingen, skriver The Guardian. I videoen sier hun at hun skammet seg over å ha jobbet i tv-kanalen og for å spredd propaganda fra Kremlin.

– Dette har vært noen av de vanskeligste dagene i livet mitt. Jeg sov ikke på to dager. Jeg ble forhørt i mer enn 14 timer, sa hun til reportere da hun kom ut av retten.

Det betyr også at hun senere kan komme til å bli siktet for opptredenen på TV-skjermene.

Mystiske Twitter-meldinger

Det var lenge uklart hvor den russiske journalisten befant seg, og det pågikk en jakt blant hennes advokater for å spore opp hvor hun var.

Tirsdag formiddag våknet blant annet en Twitter-konto med Ovsjannikovas navn til live - uten at det er utenfor enhver tvil om det faktisk er Ovsjannikova selv som nå publiserer innhold på denne kontoen.

Flere har sådd tvil om ektheten til profilen, deriblant Meduza-redaktør Kevin Rothrock.

UTE AV RETTEN: Ovsjannikova etter høringen i retten.

I en tidligere versjon slo VG fast at det var kontoen til redaktøren, men nye opplysninger gjør at det hersker tvil om dette, blant annet fordi den ble opprettet i mars måned. Sent tirsdag formiddag er profilen tatt ned.

I meldingene som ble lagt ut på Twitter-profilen tidligere tirsdag sto det:

– Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Samme hva konsekvensene blir, skal jeg bære det som en æresbevisning.

Like før meldingene dukket opp på Twitter-profilen, opplyste hennes advokat til iTV at «ingen visste hvor hun var» og at hun var «umulig å få tak i».

Slår hardt ned

Talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Ravina Shamdasani, uttalte på en pressekonferanse tirsdag at de ber om at Ovsjanniskova ikke blir straffeforfulgt for sin opptreden.

– Russiske myndigheter bør sørge for at hun ikke opplever represalier for å ha brukt sin ytringsfrihet, sa hun.

Russiske myndigheter har siden invasjonen av Ukraina innført en rekke nye lover som gjør det straffbart å yte motstand mot krigen.

«НЕТ ВОЙНЕ»: På plakaten står det «Nei til krig». Mannen blir pågrepet under en demonstrasjon i Moskva.

Det er blant annet ikke lov å omtalte krigen som «krig» og spre det russiske myndigheter kaller «falske nyheter». Demonstranter og personer som bryter loven risikerer fengsel i opptil 15 år.

Ifølge det russiske menneskerettighetsprosjektet OVD Info har 14.923 personer til nå blitt arrestert for demonstrasjoner mot krigen siden invasjonen 24. februar.