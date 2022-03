I KYIV: Ilya Novikov har meldt seg til ukrainsk tjeneste i landets hovedstad.

Russisk advokat til VG: − Dere må forstå at Putin må stoppes med makt

Den russiske advokaten Ilya Novikov var i Kyiv da krigen brøt ut. Nå har han søkt om å bli ukrainsk – og har meldt seg til tjeneste.

– Dette er ingen liten krig i en fjern del av verden. Denne krigen kommer til å forandre alle våre liv. Titusener kommer til å miste livet før dette tar slutt, sier han til VG.

Nå er Novikov aktiv i forsvaret av den ukrainske hovedstaden Kyiv. Han har meldt seg som frivillig til det territoriale forsvaret, som tilsvarer det norske Heimevernet.

– De der ute som tror at Putin kommer til å si seg fornøyd med å bare ta Ukraina tar feil.

KRIG: Russlands president Vladimir Putin.

Novikov er russisk statsborger, men flyttet til Kyiv for to år siden. På krigens første dag søkte han om Ukrainsk statsborgerskap. Krigen tvang ham til å velge side.

– Alle mine koblinger til Russland som ikke passer sammen med det å være en god ukrainer, slutter her, sier Novikov til VG.

SLAGORD: På reklameskiltet i sentrum av Kyiv sier Novikov at det står følgende: «Russiske soldat, det er ingen blomster til deg her, bare kuler».

Katten knakk meg

– I dag gjennomførte jeg en debrief av en kvinne. Hjembyen hennes har de siste to ukene vært okkupert av russere. Hun fortalte meg alle slags ting du forventer å høre om: bombing, frykt, kulde, drap på sivile, plyndring og all krigens terror.

Novikov forteller mer om kvinnens historie:

Da det endelig var mulig å flykte, tok hun katten sin, en pose med eiendeler og forlot sitt ødelagte hus. Bussene som ukrainerne hadde sendt for å evakuere dem fikk ikke lov av russerne å kjøre inn til landsbyen.

FLYKTER: Sivile ukrainere på vei ut fra Irpin i utkanten av Kyiv.

Totalt fortvilet måtte de gå til fots ut av byen. Hun bestemte seg nesten for å kaste katten sin. Hun var for svak og orket ikke bære den lenger. Men vel på bussen, på vei vekk fra russisk-okkupert område, sier hun til katten sin: «Angela, du kommer til å leve lenge nå, for vi ble reddet fra en sikker død i dag».

– Da jeg hørte denne historien om en katt, følte jeg meg mer ødelagt til sinns enn når jeg hørte historier om folk som ble myrdet like før. For meg ble denne katten en trigger, og plutselig kjente jeg all redselen og fortvilelsen, sier Novikov.

– Andre ganger kjenner jeg på sinne og raseri.

RASERT: Russiske styrker bombet Borodyanka utenfor Kyiv i Ukraina.

Gal diktator

Han ber oss gå tilbake i historiebøkene og se hva som skjedde før 2. verdenskrig.

– I opptakten den gang forsto ikke verdenssamfunnet hva som var i ferd med å skje. Nå skjer det igjen.

Om Putins brutale krigføring mot Ukraina vil han at alle stiller seg følgende spørsmål:

– Dette er en gal diktator med kjernevåpen – hva tror dere han kommer til å gjøre? Hvor langt skal det gå før han stopper? Han kan bombe Warszawa like enkelt som Kyiv, han kan beordre å sprenge Tsjernobyl-anlegget som troppene hans allerede kontrollerer – og han vil sikkert skylde på ukrainerne.

Han etterlyser drastiske tiltak fra vestlige nasjoner og deres ledere.

– Det er ikke tid for sanksjoner og forhandlinger. Enten ødelegger vi ham nå eller venter til han gjør noe vi ikke kan leve med. Tusenvis av liv hver dag er en pris for utsettelse og fåfengte forsøk på å forsone udyret. Vær bare modig nok til å innrømme at alt er like ille som i 1940

– Og gjør det samvittigheten din forteller deg.